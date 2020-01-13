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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (477) Іран (365) чорна скринька (11) Пристайко (325)

 Конкретної дати передачі чорних скриньок збитого літака МАУ поки немає, - Пристайко

Конкретної дати, коли Іран передасть чорні скриньки зі збитого 8 січня літака МАУ, поки немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Reuters", про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Він зазначив, що Іран взяв на себе зобов'язання передати Україні чорні ящики.

"Чого у нас немає, то це конкретної дати, коли це станеться. Ми наполягаємо на негайній передачі чорних скриньок", - підкреслив Пристайко.

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Пристайко заявив, що хоче, щоб українські фахівці провели повне розслідування записів на чорних ящиках.

За його словами, всі учасники мають бути притягнуті до відповідальності.

"Ми не хочемо, щоб це був хтось, на кшталт солдата дуже низького рівня. Щоб вказали на нього і сказали, що це хлопець, який натиснув кнопку... Це відповідальність іранського уряду", - підкреслив Пристайко.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169631
 
 
 Топ коментарі
 
т.е. ишака опять поставили раком.
впрочем, из этой позы он не вставал с 21.04.19...
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Пристайка - застрелись!!! Ящики передадут тогда, когда ваш любимый рашен-фюрер проведет в них полный "тюнинг". Привет шмаркле! Пусть берет шлепанцы - и обратно, в Оман, на Мертвечуковом бомбардье.
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т.е. ишака опять поставили раком.
впрочем, из этой позы он не вставал с 21.04.19...
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Скажи И-А-И-А.
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с подобными запросами следует обращаться непосредственно на Банковую.
разве ты, как платный зелебоб, не знаешь, где обретается твой вождь и учитель?
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Так ты ишаком назвался или ты все таки шакал сыкливый.
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так на Банковой ты найдёшь "ссыкливого" и "ишака" в одном лице.
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Пропустил - унитазы уже вернули? мародерша Моника Оманская обещала через 2 недели.
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монике не до унитазов - она, не разгибаясь, еле успевает принимать со всех сторон.
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ужОс, надо как то поддержать верховную. может подушку подложить.
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Пристайка - застрелись!!! Ящики передадут тогда, когда ваш любимый рашен-фюрер проведет в них полный "тюнинг". Привет шмаркле! Пусть берет шлепанцы - и обратно, в Оман, на Мертвечуковом бомбардье.
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Много будешь знать, меньше проживёшь.
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Пусть Канадии передают, а не этим кремлевским марионетка.
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Чмошник опять против Украины загалдели, брысь негодные.
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ты осторожней - а то чмошник обидится и позвонит баканову (если тот уже приехал из Куршавеля, конечно).
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Більше так не буду тебе називати порохоботи.
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По морді бачу,що це ішачка, значить ти позаду. Ссиш показати своє лице?
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Тупеньке, це ж твоє люстерко. Конкретної дати передачі чорних скриньок збитого літака МАУ поки немає, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6373
Я тобі твою морду показав... Конкретної дати передачі чорних скриньок збитого літака МАУ поки немає, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2558
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взагалі-то мали би передати не лише чорні скриньки, а й всі уламки літака...
Але - об Україну з її зебільною владою вже чи не всі витирають ноги.
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а что там пристайко хочет увидеть на ящиках?
уже все знают, иран признался, что еще, имена виновных на черных ящиках будут?
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