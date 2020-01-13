 Зеленський підписав закон про особливості роботи парламентських ТСК, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Закон визначає повноваження, порядок створення та роботи тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій (ТСК) парламенту.

Згідно з документом, тимчасова слідча комісія Верховної Ради України (слідча комісія) – це колегіальний тимчасовий орган парламенту, що утворюється з числа народних депутатів для парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.

Члени слідчої комісії та утворені нею робочі групи здійснюють перевірку фактів та обставин як безпосередньо у місцях їхнього виникнення, так і шляхом витребування відповідних документів і матеріалів, отримання показань, пояснень. Результати розслідування слідча комісія викладає у письмовому звіті.

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Слідча комісія не може утворюватися з питань: 1) здійснення правосуддя судом; 2) встановлення наявності чи відсутності вини особи у вчиненні кримінального правопорушення; 3) питання, яке є предметом діяльності утвореної Верховною Радою України іншої слідчої комісії.

Водночас, згідно із законом, тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України (спеціальна комісія) – це колегіальний тимчасовий орган парламенту, що створюється з числа народних депутатів для підготовки й попереднього розгляду питань, а також для підготовки та доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, що існують.

Спеціальна комісія здійснює повноваження головного комітету, передбачені Регламентом Верховної Ради України, та діє відповідно до вимог цього закону, а також Закону "Про комітети Верховної Ради України".

Крім того, закон вирішує проблему фінансового та матеріально-технічного забезпечення ТСК, а також встановлює відповідальність за невиконання вимог закону.

Нагадаємо, відповідний закон Рада ухвалила 19 грудня.