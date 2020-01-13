 Зеленський підписав закон про особливості роботи парламентських ТСК, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Закон визначає повноваження, порядок створення та роботи тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій (ТСК) парламенту.
Згідно з документом, тимчасова слідча комісія Верховної Ради України (слідча комісія) – це колегіальний тимчасовий орган парламенту, що утворюється з числа народних депутатів для парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.
Члени слідчої комісії та утворені нею робочі групи здійснюють перевірку фактів та обставин як безпосередньо у місцях їхнього виникнення, так і шляхом витребування відповідних документів і матеріалів, отримання показань, пояснень. Результати розслідування слідча комісія викладає у письмовому звіті.
Слідча комісія не може утворюватися з питань: 1) здійснення правосуддя судом; 2) встановлення наявності чи відсутності вини особи у вчиненні кримінального правопорушення; 3) питання, яке є предметом діяльності утвореної Верховною Радою України іншої слідчої комісії.
Водночас, згідно із законом, тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України (спеціальна комісія) – це колегіальний тимчасовий орган парламенту, що створюється з числа народних депутатів для підготовки й попереднього розгляду питань, а також для підготовки та доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, що існують.
Спеціальна комісія здійснює повноваження головного комітету, передбачені Регламентом Верховної Ради України, та діє відповідно до вимог цього закону, а також Закону "Про комітети Верховної Ради України".
Крім того, закон вирішує проблему фінансового та матеріально-технічного забезпечення ТСК, а також встановлює відповідальність за невиконання вимог закону.
Нагадаємо, відповідний закон Рада ухвалила 19 грудня.
На вулицях Тегерану тисячі людей протестують проти брехні влади.
У нас звичайна неділя, бо нам брешуть лише рік. Спершу брехали - обіцяючи казки, а з червня 2019 брешуть, нічого насправді не змінюючи.
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Бути захисником України при Зе - удвічі небезпечно: мало того, що ворог може вбити, так ще й зелена влада у цьому обвинуватить саме тебе.
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Я дуже сподівався, що Зе з Омана в Москві опинився, бо його - викрали і вивезли назавжди у полон, але схоже, він їздив розбиратися, чому не вистачає кілька мільйонів у його гонорарі...
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Якщо Зе дійсно приносить руйнівні неприємності всюди, куди не поїде, пропоную вислати його посилкою на Чукотку - нехай повільно подорожує через всю Московію.
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Нелюбов московитів до української мови - цілком логічна: вони і власної не знають.
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Після відпочинку Зе в Омані навіть останній двієчник зрозумів - куди пішла зарплата вчителів. Висновок: лох - не Зеля, лохи ті, хто посадили його собі на шию.
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Свого часу у Європі мав авторитет принц Оранський, наразі поц Оманський не має авторитету навіть у власній країні.
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Зелена влада настільки жадібна, що навіть мовчанку фальшивих українських антикорупціонерів купує не за свій кошт, а за рахунок платників податків, влаштувавши Лещенків з Найємами на необтяжливі бюджетні посади за фантастично велетенську оплату.
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Звідки ця щедрість: «дайте йому сто днів»? Його мішпуха любить 7-40.
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Якщо завтра оголосять обов'язкові газові камери, порохоботи почнуть спротив, обивателі байдуже зітхнуть, а зеленеоїди почнуть агітацію: «чому це тільки на краще».
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Президент Естонії не взяла пляшку кримського шампанського у російського посла, бо Крим - це Україна. А Зелік в аналогічній ситуації негайно вмазав би ту пляшку на пару з послом...
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Всю свою історію держави Європи воювали між собою, попри родинні та економічні зв'язки. За яке «братство» між Україною і Московією може бути мова, якщо в самій Московії чеченець не брат якуту, осетин - башкіру, калмик - удмурту, а бурят - вепсу?
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Чую, за мотивами царювання Зе колись такий блокбастер знімуть - куди там «Джокеру»!
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Серед безлічі сліз за загиблими у літаку МАУ під Тегераном найщіріще ридали ті, хто жалкували про відсутність у списках Зелінського...
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Людина, яка готова обміняти гідність на комфорт, а принципи на гроші - зародок зрадника. Бо таким - немає різниці: де проїдати хабар і байдуже, які кольорі навколо його чорної душі.
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Як правило, найкраще кривляються - мавпи. Тобто, істоти, які займають позицію між тваринами і людиною. У мене питання: як назвати тих, хто обрав кривляку Президентом?
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Зелений вовка робить все те саме, що і завше: кривляється і знущається на чиїсь цінності, а йому все те оплачують. Єдине, що помінялося, раніше з нього здебільшого йшла сміховина, а тепер - сечовина. Але це усвідомлює тільки 25%.
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Обидва - Вови, обидва - малорослі, обидва - мстиві й підлі крадії. Тільки й того, що один - *****, а інший - Брехло.(c)