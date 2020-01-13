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 Політика України, Економіка
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 Із 16 січня вся реклама в Україні має бути державною мовою, - Нацрада з ТРМ

Норми статті 32 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який був ухвалений Верховною Радою України 25 квітня минулого року, набирають чинності 16 січня 2020 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, зазначена стаття регламентує використання державної мови у сфері реклами.

Від 16 січня вся реклама на телебаченні, радіо, а також у друкованих виданнях має бути лише українською мовою.

"Водночас телерадіоорганізації закордонного мовлення, телерадіоорганізації, що ведуть мовлення однією або кількома офіційними мовами Європейського Союзу, поряд із державною мовою можуть розміщувати рекламу офіційними мовами Європейського Союзу.

У друкованих засобах масової інформації, що видаються однією з офіційних мов Європейського Союзу, допускається розміщення реклами тією мовою, якою видається такий друкований засіб масової інформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінкульт запустить безкоштовну онлайн-платформу для вивчення української мови

Також цим законом були внесені зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими визначено, що порушення вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо застосування державної мови у сфері реклами тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або попередження, якщо порушення вчинене вперше.

Нагадаємо, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", набув чинності 16 липня 2019 року.

Документом, крім іншого, визначаються особливості застосування державної мови у сфері культури, телебачення і радіомовлення, друкованих ЗМІ, в сфері обслуговування споживачів та інших галузях. Так, через п'ять років набуде чинності норма закону, за якою квота на український контент в ефірі телеканалів має становити 90%.

Відповідно до закону, через 30 місяців всеукраїнські друковані ЗМІ, а через п'ять років і місцева преса повинна мати українську версію. При цьому закон дозволяє випускати версії й іншими мовами. Однак видання, які виходять мовами ЄС і кримськотатарською, можуть не мати української версії. Також видавництва і книгарні повинні через два роки мати не менше половини асортименту книг українською мовою.

Також читайте: Штрафи за порушення закону про державну мову почнуть діяти через 2-3 роки. Їхній розмір - від 9,8 тис. до 11,9 тис. грн, - мовний омбудсмен Монахова

Закон не передбачає кримінальної відповідальності за його порушення. Однак порушення прав громадян на отримання послуг українською мовою в держустановах і визначених законом публічних сферах буде каратися штрафами. Максимальна сума штрафу становитиме 11 тис. 900 грн. Ці норми почнуть діяти через три роки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169624
 
   
 Топ коментарі
 
Люблю рекламу! Але, на жаль, її частенько переривають фільмами.
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Люблю рекламу! Але, на жаль, її частенько переривають фільмами.
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Хорошие вещи и без рекламы купят.
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в условіях діфцита товар в рєкламє нє нуждайєца
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Дефицит это на кацапщине, там за помоями очередь от величая...
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Не любят кацапский язык, ущемляют, незабудемнепрастим....
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Новость не плохая но не доработаная.Реклама должна быть ограничена во времени и в одном блоке не должна повторятся.На зарубежных телеканалах реклама запускается каждые пол чача и строго 5 минут.А у нас на полчаса программы минут 15-20-ть рекламы которая в одном блоке повторяется один и тот же ролик по несколько раз.Да и рекламма с подписьями минздрав предупреждает или посоветоваться из врачем вообще должна быть изята из эфи
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Продолжительность блоков это компетенция владельцев рекламных площадок. И не должна регулироваться государством. Только конкуренцией. Много рекламы - смотрим канал, где рекламы меньше.
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Не спорю,но когда вещание становится платным,а оно с 20-го станет таким,то я не хочу покупать рекламу а меня просто за свои деньги заставят за нее платить кроме того что за нее уже заплачено.Так что защиту прав потребителя в Украине уже можна отменить.
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Я больше всего люблю рекламу в кинотеатре. Это вообще шикарно.
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Я лично, на время рекламы, переключаю телевизор, на другой канал... Тем более, я больше его слушаю, чем смотрю...
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А ты хочешь сказать, что евреи, в Украине, знают "идиш"? Я одному, пару фраз, по памяти, привёл, так он на меня посмотрел, как на идиота... (Ты бы, ещё, про "иврит", заикнулся... Кстати, как мне сказал мой бывший однокурсник, чья семья, в полном составе, уехала в Израиль, хуже и тяжелее всего переходят на "иврит" выходцы с России, и "фалаши" (эфиопские иудеи). ). Первые считают, что евреи в Израиле ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ "РУССКИЙ", а вторые уверены, что их "амхарский", с примесью еврейского - более "правильный" иврит...
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Паходу, казламордих почали вичавлювати з України як з Прибалтики, за посередництвом національної мови. Це дуже класно. Наступним кроком повинна стати плата за переклад при здійсненні докоментообігу, при здісненні судочинства, викладанні у дитсадках, у школі та у ВНЗ а також у всій адмінистративній сфері.
Вітаю усіх казламордих з поверненням "васвайасі", ...лять !!!
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"Гриша", а ты "не в курсе" - "судопроизводство" давно уже в Украине ведётся на государственном языке... Адвокаты, "узкоязычные", переводчикам уже давно платят за переводы с "абщепанятнаго" на украинский... Или учат сами... (Иначе "клиентура прападает...).
В школах перейдут с 1 сентября 2020... Об этом было принято решение ещё "при праклятам "барыге"... В ВУЗах уже давно перешли... "Узкаязычные" что-то "пырхать" пытались, но студенты ведь - не школьники... Они пишут "узкаязычных" на смартфоны, а потом сливают в Интернет...
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Я то "в курсє", але...
Спробую пояснити більш детальніше:
Яскравим прикладом може бути кримінальна справа, що розглядалася у Бахмуті, що стосувалася вбивства активіста двома п"яними сопляками, якщо пам"ятаєте. Так от при розляді тієї кримінальної справи "узькачєлюсной" адвокат став вимагати надання безкоштовного перекладача і суд таки надав їм безкоштовного перекладача. Це перше.
Друге:
Не так давно у мене сталася бесіда з одним "узькаязічним студентом". Так от той, таки, "студєнт" заявив, що "тєхнічєскава украінскава йазіка нє сущєствуєт". Довелося трохи його потовкти пикою у шкільну програму.
Третій випадок:
Один з "мишебрат"єв" у бюро по працевлаштуванню почав вимагати якусь там довідку "на двух ізіках", мовляв, "йа па вашиму нє панімайу". Але свідком цього випадку я особисто не був. Мені розповідав мій брат.
Так що, я знаю, про що кажу. Тому ключовим словосполученням у моєму попередньому дописі є: "Наступним кроком повинна стати плата за переклад"
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З усією повагою до Вашого ніку.
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Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", був ухвалений Верховною Радою України 25 квітня 2019 року, а "зеля" на посаді з 20 травня 2019 року Із 16 січня вся реклама в Україні має бути державною мовою, - Нацрада з ТРМ - Цензор.НЕТ 6754
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Не всегда и все можно переводить.Читал книгу 12 стульев,очень интересная.Через какое то время снова ее перечитал но уже на украинском языке ничего тупее еще не встречал.И тоже происходит и из украинским продуктом переведенным на другой язык.А самое паскудное когда смотришь на украинском языке а за кадром слышиш кацапский.
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Тут у значній мірі залежить від перекладача. Трапляється що переклад значно виграє у порівнянні з оригіналом.
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Ніякий перекладач не донесе того гумору що в кацапомовній книзі так як його замінити українським не можливо а дослівний переклад принаймі звучить не смішно як що не дебільно.
Можливо як би я не читав кацапомовний текст то просто не мав би із чим зрівнювати і 12 стільців країнською була би для мене хорошою книгою.
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Спробуй перечитати скажімо "Швейка" в українському і кацапському перекладі. Сам відчуєш різницю. А з більш пізніх - Вонегута.
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Ну, "перевод" "переводу" - рознь... Особенно - стихотворный... Чаще всего, они всегда хуже... Особенно, когда перевод делает человек, у которого "трудности" с языком оригинала...А я, например, читал "Слепящую тьму", Артура Кёстлера, и все произведения Оруэлла, на "русском", в журнале "Знамя", в 1991-м. А теперь у меня эти книги, на украинском... Вполне нормально читаются... Кёстлер у меня, в переводе на украинский - с 1939-го... Именно тогда его перевели с немецкого украинские эмигранты, во Франции...(А на "русский" - в 1991-м). В украинском варианте он называется "Ніч ополудні"... Если для тебя украинский - не родной, и ты его "только в школе учил", то я тебя могу понять... Видел я таких, когда подбирал делопроизводителя, в строевой отдел, во время "перехода на украинский"... Одна к военному прокурору бегала - на "дискриминацию" жаловалась... Пришлось мне, при прокуроре, ей "экзамен" устроить... (Благо, прокурор с Винницкой области был, и всё понял...).
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Вава, тобі личить твоє кохання! Із 16 січня вся реклама в Україні має бути державною мовою, - Нацрада з ТРМ - Цензор.НЕТ 5664 до малоросії та фуйла! Із 16 січня вся реклама в Україні має бути державною мовою, - Нацрада з ТРМ - Цензор.НЕТ 5251
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реклами стає все більше і більше ,але власникам каналів цього мало треба надприбуток тому спочатку вирішили закодувати супутникове тб щоб зробити його платним ,а у другу чергу візмуться за Т2 яке також з часом буде платне.
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В Польщі те саме . Реклама - тільки польською . На ТБ , не почуєш ні української ні німецької . Вони кажуть , що в них так завжди було . Немає у них україно- німецько- говорящих поляків . Нормальні люди . Заздрю їм сильно .
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Закон розроблений ще урядом Порошенка.... Зеленський скоріше всього скоро цей закон ліквідує...
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