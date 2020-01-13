 Із 16 січня вся реклама в Україні має бути державною мовою, - Нацрада з ТРМ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, зазначена стаття регламентує використання державної мови у сфері реклами.

Від 16 січня вся реклама на телебаченні, радіо, а також у друкованих виданнях має бути лише українською мовою.

"Водночас телерадіоорганізації закордонного мовлення, телерадіоорганізації, що ведуть мовлення однією або кількома офіційними мовами Європейського Союзу, поряд із державною мовою можуть розміщувати рекламу офіційними мовами Європейського Союзу.

У друкованих засобах масової інформації, що видаються однією з офіційних мов Європейського Союзу, допускається розміщення реклами тією мовою, якою видається такий друкований засіб масової інформації.

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Також цим законом були внесені зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими визначено, що порушення вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо застосування державної мови у сфері реклами тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або попередження, якщо порушення вчинене вперше.

Нагадаємо, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", набув чинності 16 липня 2019 року.

Документом, крім іншого, визначаються особливості застосування державної мови у сфері культури, телебачення і радіомовлення, друкованих ЗМІ, в сфері обслуговування споживачів та інших галузях. Так, через п'ять років набуде чинності норма закону, за якою квота на український контент в ефірі телеканалів має становити 90%.

Відповідно до закону, через 30 місяців всеукраїнські друковані ЗМІ, а через п'ять років і місцева преса повинна мати українську версію. При цьому закон дозволяє випускати версії й іншими мовами. Однак видання, які виходять мовами ЄС і кримськотатарською, можуть не мати української версії. Також видавництва і книгарні повинні через два роки мати не менше половини асортименту книг українською мовою.

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Закон не передбачає кримінальної відповідальності за його порушення. Однак порушення прав громадян на отримання послуг українською мовою в держустановах і визначених законом публічних сферах буде каратися штрафами. Максимальна сума штрафу становитиме 11 тис. 900 грн. Ці норми почнуть діяти через три роки.