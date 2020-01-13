 У Києві податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр з обігом 480 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.191 КК України була встановлена ​​група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги щодо документального прикриття безтоварних операцій, формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Посадові особи реально діючих підприємств перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам "конвертаційного центру" транзитних і/або фіктивних СГД, за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги). Зі свого боку фігуранти передавали клієнтам згадані кошти готівкою (за винятком 11% від проконвертованої суми, які служили їм "винагородою" за послуги конвертації) разом з підробленими первинними документами.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях і за місцем проживання організатора центру, вилучено 25 печаток, комп'ютерну техніку, банківські картки, електронні носії інформації, фінансово-бухгалтерську документацію і чорнові записи.

Також накладено арешти і заблоковано суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ на 11 млн 743 тис. гривень.

Триває слідство.

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