 У Києві податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр з обігом 480 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.191 КК України була встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги щодо документального прикриття безтоварних операцій, формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових грошових коштів у готівку.
Посадові особи реально діючих підприємств перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам "конвертаційного центру" транзитних і/або фіктивних СГД, за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги). Зі свого боку фігуранти передавали клієнтам згадані кошти готівкою (за винятком 11% від проконвертованої суми, які служили їм "винагородою" за послуги конвертації) разом з підробленими первинними документами.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях і за місцем проживання організатора центру, вилучено 25 печаток, комп'ютерну техніку, банківські картки, електронні носії інформації, фінансово-бухгалтерську документацію і чорнові записи.
Також накладено арешти і заблоковано суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ на 11 млн 743 тис. гривень.
Триває слідство.