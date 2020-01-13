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 Політика України, Події
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Все про:авіакатастрофа (477) ВР (5555) комітет (233) Яременко Богдан (98)

 Комітет Ради в закритому режимі розглядає питання катастрофи літака МАУ в Ірані

Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва у закритому режимі розглядає питання щодо збиття літака Міжнародних авіаліній України в Ірані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми переходимо до наступного питання. Я думаю, що ми розглянемо в закритому режимі питання про ситуацію з літаком", - сказав голова комітету Богдан Яременко.

Він зауважив, що участь в обговоренні візьмуть члени комітету, народні депутати, запрошені представники органів виконавчої влади і співробітники секретаріату комітету.

Члени комітету також вирішили після закритої частини засідання повернутися до розгляду проєкту заяви Верховної Ради щодо авіакатастрофи літака МАУ.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169620
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть рассмотрят где в это время было все политическо и военное руководство стрны, это важнее будет...
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Сие есть тайна великаяаааа!!!
Кабы чего лишнего не ляпнуть, шоб и Беня была сыта и большой Вова доволен...
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Закрите, тому що на відкритому всі побачать яких бовдурів понавибирали. В країні збили літак, а вся верхівка шобли розїхалась по курортам. Хто управляє державою? А вийшло зелена нарколига, такого напатякало, що й на голову не налазить, тільки свічка від мендельші. Краще воно б вийшло просто помовчало і то б вумнішим виглядало. Ну почекаємо, у них ні дня від обсера
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вас бы всех к эксперту по самолетам-задорнову на закрытое совещание в один конец!!!
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Ну, мудак Задорнов хоча б мав авіаційну інженерну освіту, а ці...
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Шо там рассматривать, Трамп скажет, что делать.
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Я тоже не понимаю что они рассматривают! Все равно решение принимают не они, а другие люди на мировой арене. Эти - статисты...
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Вам что то не понятно? Где я указывал Трампа?)
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А можете уточнить на кого вы указывали? А то как бы с Трампа "всемогущего" всё началось.
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Например Трюдо, премьер Великобритании, шведы. Включим сюда и разные институты США.Те кто сразу приняли действительное участие в разборе ситуации.
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Ну тогда как бы непонятно какие решения эти не статисты могут принять по сбитию самолёта, которые касались бы наших граждан. Не считая конечно
озабоченности и тд.
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А що за таємниці такі,що в закритому режимі засідають?
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Украинскую делегацию отстранили от расследования и выставили из Ирана, т.к. зеленые жабки не сумели правильно оформить документы. Там осталась только пара человек, чтобы трупы забрать. Если их отдадут. Узеленские думают, что им теперь врать.
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Сие есть тайна великаяаааа!!!
Кабы чего лишнего не ляпнуть, шоб и Беня была сыта и большой Вова доволен...
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А при чем тут беня?Как раз презик и решил подставить беню,заявив ртом министра иностранных дел,что причина в двигателе.Думаю,что он поимеет в лице бени скрытого врага.Да и стоит только понаблюдать за выражением лица зели,когда речь идет о бене.Такое чувство,что его тошнит.А вот с петей они вроде и в контрах,но никто никого так и не укусил.Только лают друг на друга.
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Бо в итоге компенсацию должны именно Бене заплатить.
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Вот именно.Потому что беня не при делах.Ни хрена себе,гибель людей.Это никому не надо.
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Если кто-то кого-то убивает, то это точно кому-то надо.
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Закрите, тому що на відкритому всі побачать яких бовдурів понавибирали. В країні збили літак, а вся верхівка шобли розїхалась по курортам. Хто управляє державою? А вийшло зелена нарколига, такого напатякало, що й на голову не налазить, тільки свічка від мендельші. Краще воно б вийшло просто помовчало і то б вумнішим виглядало. Ну почекаємо, у них ні дня від обсера
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Яременко оторвался от разглядывания проституток в теоефоне😀😀😀?
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он себе гугл очки купил, зарплата позволяет Комітет Ради в закритому режимі розглядає питання катастрофи літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 6037
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Пусть рассмотрят где в это время было все политическо и военное руководство стрны, это важнее будет...
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Пока продажная ботва забивала эфир своими истериками, политическое и военное руководство страны молча и без пафоса работало на результат.
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Тот бородатый ублюдок,который трахает проституток в жопу?
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он не трахает, он мечтает, а они его посылают!
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Уже заходит вопрос через специалистов о том случайным ли был пуск - и опять -фиг там случайный!! При учитывании типа вооружения две ракеты случайно - уже НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ..Дальше будет ещё интереснее.. Ждём когда вылезут кацапы в этой истории..
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Весь мир уже дал пиндюлей Ирану!!!
Нам же тоже надо как-то, ну хотя бы мизинчиком пихнуть?
Но ведь, нам БОЯЗНО!!!!!

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Що за таємниці. як що Москва це слухає в прямій трансляції.
В Нас 5 колони- 250 депутатів.
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Разобрались бы куда президент ездил и с кем встречался,за спиной народа.
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весь світ знає ... а тут "секрет" від казлів ... хіба щоб бува не прознали як гніда оманська в омані оманила ?
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Чи не "поспішають" з обговоренням цього питанням? Хай ще почекають, на всяк випадок. І в чому таємниця? В тому, що ви виконуєте вказівки кремля? Всі в курсі. Та й чому цей похітливий павіан, ще не позбавлений, хоча б, посади голови комітету? 73%, коли плісняві перестануть ганьбити країну, чи какаяразница?
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Обухов: Все, что происходило в Омане, давно известно в Лэнгли, хотя, вполне возможно, неизвестно в СБУ
13.01.2020, 17:20 • 4 • 0

Сегодня власть в Украине напоминает басню "дедушки Крылова" - "Лебедь, Щука и Рак". Лебедь - это Офис президента, Рак - это Верховная Рада, а Щука - Кабмин. Воз и ныне там.
Более того, согласно экспертным оценкам Запада, - в Украине коррупция увеличилась, а не уменьшилась, как это подают тролли Коломойского. Война в Донбассе не закончилась и никогда не закончится в бытность президентства Зеленского и экономика, вопреки прогнозам неких западных и украинских институтов, будет не развиваться, а угасать. Как же так, в чем же дело?
Дело в том, что играть роль президента и быть им, этот как нюхать колбасу и есть колбасу. Большинство украинцев решило, что Зеленский в образе Голобородько это их президент и он будет работать также, как в кино! С чем их и поздравляю. Они круто ошибались.
Бабло побеждает добро. Киноактер Рональд Рейган пришел в Белый дом не бедным человеком, но человеком с совестью. Он не заработал на своем президентстве ничего, как и Франсуа Миттеран, президент Франции с 1981 по 1995 гг. Как признался сам Миттеран - "после моего ухода из Елисеевского дворца на моем счету оказалось столько же франков, как и перед тем, как я туда въехал".
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Сегодня мир меняется, как в Америке, так и в Европе не в лучшую сторону, и к власти приходят, мягко говоря, не очень честные президенты, для которых барыш превыше интересов страны и народа. Когда в Украину придет власть, которая не на словах, а на деле будет решать проблемы государства, не заботясь о своем собственном кармане? Пока загадка.
Так что же произошло с президентом Украины в Омане, куда он улетел на "заслуженный отдых" во время войны? Для нас непонятно. ЦРУ не публикует свои сводки и отчеты о встречах первых лиц государства, где имеет место военный конфликт со страной, которая влезла в американские выборы президента США. Прежде всего для меня лично удивителен выбор места отдыха.
Не слышал, чтобы в этот Оман летали на отдых богатые люди. Есть курорты получше Омана, поэтому закрадывается сомнение в честности объявленного турне. Оман - это оффшорная помойка, причем на плохом счету у Соединенных Штатов. Если есть желание испортить свою репутацию, то добро пожаловать в Оман.
Президенту Зеленскому потребовалось почти сутки, чтобы вернуться из Омана в Киев после катастрофы украинского Боинга в Тегеране. Хотя по всей логике вещей, президенту должны были позвонить из Киева сразу после катастрофы и он по той же логике вещей должен был тут же запросить прислать за ним свой Первый борт.
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Вместо этого происходили странные вещи. Президент Украины никуда не спешил и оставался в Омане, чтобы провести какие-то секретные переговоры с группой лиц, прилетевших чартером из Москвы на самолете Медведчука. Лишь после этого другой чартер, сделавший остановку в Москве, доставил президента в Киев. Все под контролем? Возможно. Только чьим?
Неужели президент Украины серьезно думает, что можно скрыть перелеты чартеров, пуски ракет по гражданскому самолету, многомиллионные трансакции в оффшоры и из них? Если так, то тогда он сама наивность. С незапамятных времен спутники космической разведки Соединенных Штатов читают номера автомобилей ночью и отслеживают каждый шаг тех персон, которые стоят во главе государства. Поэтому все, что происходило в Омане, давно известно в Лэнгли, хотя, вполне возможно, неизвестно в СБУ.
В завершении хочу поделиться такими вот невеселыми мыслями - если бы в том злосчастном Боинге из Тегерана летели только украинцы, а не 138 граждан и резидентов Канады из 167 пассажиров, то очень сомневаюсь, что мы услышали бы от Ирана и властей в Киеве признание в атаке ракетами ПЗРК. Скорее всего, к этой трагедии приложила руку и Москва. Каким образом? Об этом мы узнаем позже.
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Герман ОБУХОВ
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Вот,вот неужели он думал,что можно скрыть рейсы чартеров?Так для чего же вся эта маскировка,когда за ним фотографы следом летели и его маршруты в СМИ озвучены с фото?И уже на следующий день его в зубах таскали.А ему никто ничего не доложил?Или доложили,а он ничего не понял и продолжал непонятную миссию выполнять?
Напрашивается,что кто то сыграл с ним в очень интересную игру.Есть несколько вариантов.Может быть Герман Обухов сумеет подсказать при его возможностях?
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Хорошо, что в закрытом режиме рассматривает. На этот раз без всяких табу. Комітет Ради в закритому режимі розглядає питання катастрофи літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 5002
Комітет Ради в закритому режимі розглядає питання катастрофи літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 9274
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_Угу... С полной предателей Радой режим такой закрытый, что путлеровцы в прямом эфире всё слушают и пишут.
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