 Комітет Ради в закритому режимі розглядає питання катастрофи літака МАУ в Ірані

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми переходимо до наступного питання. Я думаю, що ми розглянемо в закритому режимі питання про ситуацію з літаком", - сказав голова комітету Богдан Яременко.
Він зауважив, що участь в обговоренні візьмуть члени комітету, народні депутати, запрошені представники органів виконавчої влади і співробітники секретаріату комітету.
Члени комітету також вирішили після закритої частини засідання повернутися до розгляду проєкту заяви Верховної Ради щодо авіакатастрофи літака МАУ.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
озабоченности и тд.
Кабы чего лишнего не ляпнуть, шоб и Беня была сыта и большой Вова доволен...
Нам же тоже надо как-то, ну хотя бы мизинчиком пихнуть?
Но ведь, нам БОЯЗНО!!!!!
В Нас 5 колони- 250 депутатів.
13.01.2020, 17:20 • 4 • 0
Сегодня власть в Украине напоминает басню "дедушки Крылова" - "Лебедь, Щука и Рак". Лебедь - это Офис президента, Рак - это Верховная Рада, а Щука - Кабмин. Воз и ныне там.
Более того, согласно экспертным оценкам Запада, - в Украине коррупция увеличилась, а не уменьшилась, как это подают тролли Коломойского. Война в Донбассе не закончилась и никогда не закончится в бытность президентства Зеленского и экономика, вопреки прогнозам неких западных и украинских институтов, будет не развиваться, а угасать. Как же так, в чем же дело?
Дело в том, что играть роль президента и быть им, этот как нюхать колбасу и есть колбасу. Большинство украинцев решило, что Зеленский в образе Голобородько это их президент и он будет работать также, как в кино! С чем их и поздравляю. Они круто ошибались.
Бабло побеждает добро. Киноактер Рональд Рейган пришел в Белый дом не бедным человеком, но человеком с совестью. Он не заработал на своем президентстве ничего, как и Франсуа Миттеран, президент Франции с 1981 по 1995 гг. Как признался сам Миттеран - "после моего ухода из Елисеевского дворца на моем счету оказалось столько же франков, как и перед тем, как я туда въехал".
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Сегодня мир меняется, как в Америке, так и в Европе не в лучшую сторону, и к власти приходят, мягко говоря, не очень честные президенты, для которых барыш превыше интересов страны и народа. Когда в Украину придет власть, которая не на словах, а на деле будет решать проблемы государства, не заботясь о своем собственном кармане? Пока загадка.
Так что же произошло с президентом Украины в Омане, куда он улетел на "заслуженный отдых" во время войны? Для нас непонятно. ЦРУ не публикует свои сводки и отчеты о встречах первых лиц государства, где имеет место военный конфликт со страной, которая влезла в американские выборы президента США. Прежде всего для меня лично удивителен выбор места отдыха.
Не слышал, чтобы в этот Оман летали на отдых богатые люди. Есть курорты получше Омана, поэтому закрадывается сомнение в честности объявленного турне. Оман - это оффшорная помойка, причем на плохом счету у Соединенных Штатов. Если есть желание испортить свою репутацию, то добро пожаловать в Оман.
Президенту Зеленскому потребовалось почти сутки, чтобы вернуться из Омана в Киев после катастрофы украинского Боинга в Тегеране. Хотя по всей логике вещей, президенту должны были позвонить из Киева сразу после катастрофы и он по той же логике вещей должен был тут же запросить прислать за ним свой Первый борт.
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Вместо этого происходили странные вещи. Президент Украины никуда не спешил и оставался в Омане, чтобы провести какие-то секретные переговоры с группой лиц, прилетевших чартером из Москвы на самолете Медведчука. Лишь после этого другой чартер, сделавший остановку в Москве, доставил президента в Киев. Все под контролем? Возможно. Только чьим?
Неужели президент Украины серьезно думает, что можно скрыть перелеты чартеров, пуски ракет по гражданскому самолету, многомиллионные трансакции в оффшоры и из них? Если так, то тогда он сама наивность. С незапамятных времен спутники космической разведки Соединенных Штатов читают номера автомобилей ночью и отслеживают каждый шаг тех персон, которые стоят во главе государства. Поэтому все, что происходило в Омане, давно известно в Лэнгли, хотя, вполне возможно, неизвестно в СБУ.
В завершении хочу поделиться такими вот невеселыми мыслями - если бы в том злосчастном Боинге из Тегерана летели только украинцы, а не 138 граждан и резидентов Канады из 167 пассажиров, то очень сомневаюсь, что мы услышали бы от Ирана и властей в Киеве признание в атаке ракетами ПЗРК. Скорее всего, к этой трагедии приложила руку и Москва. Каким образом? Об этом мы узнаем позже.
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Герман ОБУХОВ
Напрашивается,что кто то сыграл с ним в очень интересную игру.Есть несколько вариантов.Может быть Герман Обухов сумеет подсказать при его возможностях?