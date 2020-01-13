 Чиновники Мінкульту отримали до Нового року високі зарплати: Бородянський - 112 тис., Максимчук - 405 тис., Подоляк - 394 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на електронні декларації чиновників.

Так, міністр Володимир Бородянський отримав 112 904 грн. Згідно із задекларованим 6 січня 2020 року, він отримав їх від Мінкульту 27 грудня 2019 року.

Перший заступник міністра Анатолій Максимчук отримав у грудні 405 072 грн, через що двічі заповнював форму про суттєві зміни майнового стану. 20 грудня він задекларував зарплату 16 грудня в розмірі 157 051 грн, а 28 грудня - отримання 27 грудня ще 248 021 грн. На попередньому місці роботи, на СТБ і в "Старлайт Медіа", середньомісячний дохід Максимчука був 164 000 грн.

Заступниця міністра Ірина Подоляк задекларувала 394 710 грн доходу в грудні. 16 грудня вона отримала 154 232 грн, а 27 грудня ще 240 478 грн. Її середньомісячний дохід як народного депутата в минулому скликанні був 46 800 грн.

Заступник міністра Володимир Шумілін 16 грудня отримав 154 233 грн. Проте 19 грудня він двічі задекларував отримання в жовтні доходів від підприємницької діяльності на загальну суму 260 000 грн (160 тис + 100 тис). У 2018 році Шумілін отримав 217 760 грн зарплати в ТОВ "Спортпроект" і ТОВ "АТМ", середньомісячний дохід його був 18 146 грн.

Заступник міністра культури Олексій Сівірін отримав в останньому місяці року 366 068 грн: 16 грудня - 151 051 грн. а 27 грудня - ще 215 017 грн. Його середньомісячний дохід на колишньому місці роботи був 113 519 грн: в 2018 році Сівірін отримував зарплату в двох ТОВ - "Маккінзі і компанія України" і "Істван", в цілому за рік 1 362 229 грн.

Заступниця міністра Світлана Фоменко 27 грудня отримала 139 303 грн зарплати. Її річна зарплата становила 771 000 гривен, що в 92 рази більше за річну зарплату її чоловіка Дмитра (8299 грн). Середньомісячний дохід Фоменко в 2019 році становив 64 242 грн.

Державний секретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв у грудні отримав 497 709 грн зарплати двома траншами: 99 589 грн 13 грудня і 398 120 грн 30 грудня. У 2018 році його середньомісячна заробітна плата становила 89 510 грн.

Держсекретар Мінкульту Артем Біденко не декларував за грудень істотні зміни майнового стану. У 2018 році середньомісячна зарплата Біденка становила 65 000 грн.