 Чиновники Мінкульту отримали до Нового року високі зарплати: Бородянський - 112 тис., Максимчук - 405 тис., Подоляк - 394 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на електронні декларації чиновників.
Так, міністр Володимир Бородянський отримав 112 904 грн. Згідно із задекларованим 6 січня 2020 року, він отримав їх від Мінкульту 27 грудня 2019 року.
Перший заступник міністра Анатолій Максимчук отримав у грудні 405 072 грн, через що двічі заповнював форму про суттєві зміни майнового стану. 20 грудня він задекларував зарплату 16 грудня в розмірі 157 051 грн, а 28 грудня - отримання 27 грудня ще 248 021 грн. На попередньому місці роботи, на СТБ і в "Старлайт Медіа", середньомісячний дохід Максимчука був 164 000 грн.
Заступниця міністра Ірина Подоляк задекларувала 394 710 грн доходу в грудні. 16 грудня вона отримала 154 232 грн, а 27 грудня ще 240 478 грн. Її середньомісячний дохід як народного депутата в минулому скликанні був 46 800 грн.
Заступник міністра Володимир Шумілін 16 грудня отримав 154 233 грн. Проте 19 грудня він двічі задекларував отримання в жовтні доходів від підприємницької діяльності на загальну суму 260 000 грн (160 тис + 100 тис). У 2018 році Шумілін отримав 217 760 грн зарплати в ТОВ "Спортпроект" і ТОВ "АТМ", середньомісячний дохід його був 18 146 грн.
Заступник міністра культури Олексій Сівірін отримав в останньому місяці року 366 068 грн: 16 грудня - 151 051 грн. а 27 грудня - ще 215 017 грн. Його середньомісячний дохід на колишньому місці роботи був 113 519 грн: в 2018 році Сівірін отримував зарплату в двох ТОВ - "Маккінзі і компанія України" і "Істван", в цілому за рік 1 362 229 грн.
Заступниця міністра Світлана Фоменко 27 грудня отримала 139 303 грн зарплати. Її річна зарплата становила 771 000 гривен, що в 92 рази більше за річну зарплату її чоловіка Дмитра (8299 грн). Середньомісячний дохід Фоменко в 2019 році становив 64 242 грн.
Державний секретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв у грудні отримав 497 709 грн зарплати двома траншами: 99 589 грн 13 грудня і 398 120 грн 30 грудня. У 2018 році його середньомісячна заробітна плата становила 89 510 грн.
Держсекретар Мінкульту Артем Біденко не декларував за грудень істотні зміни майнового стану. У 2018 році середньомісячна зарплата Біденка становила 65 000 грн.
Как в нормальных конторах. ЗП директора не более чем в 10 раз превышает зп самого низшего звена.
Как-то граждане одного из городов Древней Эллады думали-гадали, где им раздобыть лошадей - своих не хватало. Один мудрец сказал:
- Издайте указ о превращении ослов в жеребцов!
- От этого указа ослы в лошадей не превратятся! - ответили ему изумленные граждане.
- Погодите! Вы же превращаете бездарей в великих военачальников и низких, глупых людей в мудрых правителей. И выходит! Так превратите ослов в лошадей!
В наше время и нашей стране мудрец сказал бы так:
- Соберите с мусорников и свалок дряхлые ,,Запорожцы" и объявите их новенькими ,,Мерседесами".
- Они от этого не превратятся в ,,Мерсы, " - ответили бы ему.
- Стоп! Вы же превратили сначала грабительскую кодлу с вором во главе, а затем группу комедиантов во главе с шутом в мудрых правителей, спасителей страны! Так превратите и ,,Запорожцы" в ,,Мерседесы"!
И после этого кто-то избрал в Украине новую власть...
А когда будут изменения?
Збільшення заробітних плат міністрам та їх заступникам відбулось ПО ВСІХ МІНІСТЕРСТВАХ!!
Збільшення зарплат в середньому для топ-чиновників відбулося в 3,5 - 5 рази!!!
За моєю інформацією, з 1 січня 2020 року в 2,5 рази буде збільшена зарплата і народним депутатам України!!! Вона перевищуватиме 100 000 гривень!
ЕПОХА БІДНОСТІ ЗАКІНЧЕНА, ДРУЗІ!!!!
З «особливим трєпєтом» зараз цікаво слухати аргументацію «слуг народу», чому буде скасована постанова попереднього Уряду про збільшення у 2020 році зарплат освітянам на 20%.
Бо, за їх словами, "коштів на це немає"...
П.Розенко
Хлеба нет, но полно гуталина...
Атас, веселись рабочий класс!
Вот вам очередной кейс гениальной коммуникации от Министерства Социальной политики Украины.
Пока мы все с вами были заняты самолетом и поисками президента, новые лица в минсоце разрушили "схемы" коррупции на ввозе гуманитарной помощи в Украину.
Так и написали в своем пресс-релизе:
"Мінсоцполітики продовжує боротьбу зі "схемами на гуманітарці" і виключило 79 організацій зі списку отримувачів гумдопомоги"
Когда же люди увидели, какие организации обвиняются в "схемах на гауманитарке", день стал ещё менее веселым. В список из 79-и исключенных организаций, которые теперь не смогут получать гумпомощь, попали:
- Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ)
- Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста
- Національний олімпійський комітет України
- Благодійна організація ,,Західно-регіональна благодійна організація Міжнародного Центру впровадження Програм ЮНЕСКО"
Ещё три регигиозные благотворительные организации под брендом Caritas-Spes Kyiv.
Когда в министерстве поняли глубины глубин, то релиз был обновлен:
"Мінсоцполітики у жодному випадку не називає ці організаці "схемщиками" чи "порушниками" і не дає їм інших характеристик."
Это забавно )
Уже выразили юридическую позицию о том, что приказ министерства является противозаконным.
Дмитрий Золотухин
Ну й ще про важливість термінології:
-Тьотя Роза, а яка різниця між бідою і катастрофою?
- Як що розбилася чайна чашка з маминого синього сервізу біда? Біда! Але ж не катастрофа!
А якшо літак з презЄдєнтом розбився катастрофа? Звісно катастрофа! Але ж не біда! ©
Нет слов. Мрази !!
Спрашивается что за шум подняли.
З прийдешній Старим Новим роком вас!