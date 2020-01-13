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 Політика України
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Все про:декларація (572) Бородянський Володимир (64) Міністерство культури, молоді та спорту (16)

 Чиновники Мінкульту отримали до Нового року високі зарплати: Бородянський - 112 тис., Максимчук - 405 тис., Подоляк - 394 тис.

Груднева зарплата міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського та його заступників, відповідно до декларацій, сукупно становила близько 2 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на електронні декларації чиновників.

Так, міністр Володимир Бородянський отримав 112 904 грн. Згідно із  задекларованим 6 січня 2020 року, він отримав їх від Мінкульту 27 грудня 2019 року.

Перший заступник міністра Анатолій Максимчук отримав у грудні 405 072 грн, через що двічі заповнював форму про суттєві зміни майнового стану. 20 грудня він задекларував зарплату 16 грудня в розмірі 157 051 грн, а 28 грудня - отримання 27 грудня ще 248 021 грн. На попередньому місці роботи, на СТБ і в "Старлайт Медіа", середньомісячний дохід Максимчука був 164 000 грн.

Заступниця міністра Ірина Подоляк задекларувала 394 710 грн доходу в грудні. 16 грудня вона отримала 154 232 грн, а 27 грудня ще 240 478 грн. Її середньомісячний дохід як народного депутата в минулому скликанні був 46 800 грн.

Заступник міністра Володимир Шумілін 16 грудня отримав 154 233 грн. Проте 19 грудня він двічі задекларував отримання в жовтні доходів від підприємницької діяльності на загальну суму 260 000 грн (160 тис + 100 тис). У 2018 році Шумілін отримав 217 760 грн зарплати в ТОВ "Спортпроект" і ТОВ "АТМ", середньомісячний дохід його був 18 146 грн.

Заступник міністра культури Олексій Сівірін отримав в останньому місяці року 366 068 грн: 16 грудня - 151 051 грн. а 27 грудня - ще 215 017 грн. Його середньомісячний дохід на колишньому місці роботи був 113 519 грн: в 2018 році Сівірін отримував зарплату в двох ТОВ - "Маккінзі і компанія України" і "Істван", в цілому за рік 1 362 229 грн.

Заступниця міністра Світлана Фоменко 27 грудня отримала 139 303 грн зарплати. Її річна зарплата становила 771 000 гривен, що в 92 рази більше за річну зарплату її чоловіка Дмитра (8299 грн). Середньомісячний дохід Фоменко в 2019 році становив 64 242 грн.

Державний секретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв у грудні отримав 497 709 грн зарплати двома траншами: 99 589 грн 13 грудня і 398 120 грн 30 грудня. У 2018 році його середньомісячна заробітна плата становила 89 510 грн.

Держсекретар Мінкульту Артем Біденко не декларував за грудень істотні зміни майнового стану. У 2018 році середньомісячна зарплата Біденка становила 65 000 грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169614
 
 
 Топ коментарі
 
Не соврало зеленое стадо...конец эпохи бедности таки наступил...правда не для всех...,😀
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Ай-яй-яй!Кто бы мог подумать?
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А тебе не покуй как сказал тебе твой вошдь?
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Интересно в какой то Европейской или другой цивилизованной стране чиновники тоже себе начасляют премии в 100 раз превышающие минимальную зарплату?
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V Litve ministry polucajet po 5000 evro gde to.Tut vydymo oni luce rabotajet,tak i polucajet bolse Чиновники Мінкульту отримали до Нового року високі зарплати: Бородянський - 112 тис., Максимчук - 405 тис., Подоляк - 394 тис. - Цензор.НЕТ 413
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Там они за это освобождают свои рабочие места. Чиновники Мінкульту отримали до Нового року високі зарплати: Бородянський - 112 тис., Максимчук - 405 тис., Подоляк - 394 тис. - Цензор.НЕТ 2377
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Ндаа. Ну пусть теперь Гончарук расскажет за какие такие достижения получены такие зарплаты. Особенно "убивает" статья "за интенсивность". А вообще давно пора ограничивать зп прожиточным минимумом или минимальной зп. Не более 10-20 озвученных размеров.
Как в нормальных конторах. ЗП директора не более чем в 10 раз превышает зп самого низшего звена.
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Не культурно считать чужие деньги, тем более честнозаработанные украинскими чиновниками))
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Притча о превращении ослов...
Как-то граждане одного из городов Древней Эллады думали-гадали, где им раздобыть лошадей - своих не хватало. Один мудрец сказал:
- Издайте указ о превращении ослов в жеребцов!
- От этого указа ослы в лошадей не превратятся! - ответили ему изумленные граждане.
- Погодите! Вы же превращаете бездарей в великих военачальников и низких, глупых людей в мудрых правителей. И выходит! Так превратите ослов в лошадей!

В наше время и нашей стране мудрец сказал бы так:
- Соберите с мусорников и свалок дряхлые ,,Запорожцы" и объявите их новенькими ,,Мерседесами".
- Они от этого не превратятся в ,,Мерсы, " - ответили бы ему.
- Стоп! Вы же превратили сначала грабительскую кодлу с вором во главе, а затем группу комедиантов во главе с шутом в мудрых правителей, спасителей страны! Так превратите и ,,Запорожцы" в ,,Мерседесы"!Чиновники Мінкульту отримали до Нового року високі зарплати: Бородянський - 112 тис., Максимчук - 405 тис., Подоляк - 394 тис. - Цензор.НЕТ 582
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Такие умопомрачительные зарплаты в самой бедной стране Европы и во время войны нужны ублюдкам при власти, чтоб за ними скрыть своё казнокрадство и коррупцию.
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Ой! Кажется год назад мы такое уже слышали! Ну слово в слово! Чиновники Мінкульту отримали до Нового року високі зарплати: Бородянський - 112 тис., Максимчук - 405 тис., Подоляк - 394 тис. - Цензор.НЕТ 3942
И после этого кто-то избрал в Украине новую власть...
А когда будут изменения? Чиновники Мінкульту отримали до Нового року високі зарплати: Бородянський - 112 тис., Максимчук - 405 тис., Подоляк - 394 тис. - Цензор.НЕТ 7655
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Изменения будут когда начнётся Третий Майдан и народ Украины в три дня просто физически уничтожит быдло-элиту казнокрадов и коррупционеров.
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а у ЗЕбіла скільки? Повинна бути більше, бо він не лох.
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"Чтобы простой учитель жил, как президент, а президент, как учитель"
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Петя уже не при делах, нечего его к зюзиным грехам лепить. Научитесь уже наконец отвечать за себя сами
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З 1 січня зарплата народного депутата - 100 000 гривень, а зарплати Міністрів збільшили у 5 разів

Збільшення заробітних плат міністрам та їх заступникам відбулось ПО ВСІХ МІНІСТЕРСТВАХ!!
Збільшення зарплат в середньому для топ-чиновників відбулося в 3,5 - 5 рази!!!

За моєю інформацією, з 1 січня 2020 року в 2,5 рази буде збільшена зарплата і народним депутатам України!!! Вона перевищуватиме 100 000 гривень!

ЕПОХА БІДНОСТІ ЗАКІНЧЕНА, ДРУЗІ!!!!

З «особливим трєпєтом» зараз цікаво слухати аргументацію «слуг народу», чому буде скасована постанова попереднього Уряду про збільшення у 2020 році зарплат освітянам на 20%.
Бо, за їх словами, "коштів на це немає"...
П.Розенко
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А учителя ж небось стройными рядами шли за зюзеньку, бо хорошо и много обещал.
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Потім відділ статистики зафіксує зростання середньо зарплати українців за грудень місяць минулого року.Побєда!
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Расцвела буйным цветом малина, разухабилась разнаяя тварь
Хлеба нет, но полно гуталина...

Атас, веселись рабочий класс!
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Заскучали без зашкваров?
Вот вам очередной кейс гениальной коммуникации от Министерства Социальной политики Украины.
Пока мы все с вами были заняты самолетом и поисками президента, новые лица в минсоце разрушили "схемы" коррупции на ввозе гуманитарной помощи в Украину.
Так и написали в своем пресс-релизе:
"Мінсоцполітики продовжує боротьбу зі "схемами на гуманітарці" і виключило 79 організацій зі списку отримувачів гумдопомоги"
Когда же люди увидели, какие организации обвиняются в "схемах на гауманитарке", день стал ещё менее веселым. В список из 79-и исключенных организаций, которые теперь не смогут получать гумпомощь, попали:

- Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ)
- Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста
- Національний олімпійський комітет України
- Благодійна організація ,,Західно-регіональна благодійна організація Міжнародного Центру впровадження Програм ЮНЕСКО"

Ещё три регигиозные благотворительные организации под брендом Caritas-Spes Kyiv.

Когда в министерстве поняли глубины глубин, то релиз был обновлен:

"Мінсоцполітики у жодному випадку не називає ці організаці "схемщиками" чи "порушниками" і не дає їм інших характеристик."

Это забавно )
Уже выразили юридическую позицию о том, что приказ министерства является противозаконным.

Дмитрий Золотухин
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Термінологічне

Чиновники Мінкульту отримали до Нового року високі зарплати: Бородянський - 112 тис., Максимчук - 405 тис., Подоляк - 394 тис. - Цензор.НЕТ 7995

Ну й ще про важливість термінології:
-Тьотя Роза, а яка різниця між бідою і катастрофою?
- Як що розбилася чайна чашка з маминого синього сервізу біда? Біда! Але ж не катастрофа!
А якшо літак з презЄдєнтом розбився катастрофа? Звісно катастрофа! Але ж не біда! ©
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Так это токо в минкульте-можно только догадываться как зелёные бабло рубят в других, более весомых для государства министерствах,а за 5 лет сколько можно нарубить.хе-хе
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Опухли от работы, на лезвия денег не хватает, ТРЭБА.
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****, в стране, где пенсионеры буквально дохнут от голода, делать себе такие зарплаты !!
Нет слов. Мрази !!
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У ког-то аинэць эпои бидности, а комуто со скидками на коммуналку по ушам проехались и прислали "веселые" , платежки - молодец клоун, повеселил
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Что эти навозные жуки там накультурили и намолодежили для страны на сотни тысяч.
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Ах ! Оставьте ! Энти "слуги народа" не щадя живота ,денно и ношно,интенсивно до изнеможения, трудятся для блага "простых людюв". Их скромное вознаграждение отзовется сторицей ! И поплывут пароходы по молочным рекам с кисельными берегами и осуществится давняя мечта "каждому по потребностям" ! (Загодя готовьте список оных,дабы в час всеобщего благоденствия не упустить своего!) Аминь !
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Все честно. Министр культуры это учитель а учителю обещали 4000 $ вот начали платить.
Спрашивается что за шум подняли.
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Зебіки! Бобіки! Гавчики!
З прийдешній Старим Новим роком вас!
Чиновники Мінкульту отримали до Нового року високі зарплати: Бородянський - 112 тис., Максимчук - 405 тис., Подоляк - 394 тис. - Цензор.НЕТ 7658
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Слуги уродів, вони такі.... а паенсіонерам які мають 1700 гривень пенсії і голосували за Зеленського і зараз думають що неЛОХ це простий персонаж серіалу Голобородько...
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