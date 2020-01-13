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 Політика України, За кордоном
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Все про:Іран (365) США (5928) Пристайко (325) Хассан Рухані (3)

 Іран не намагається перекласти частину провини за збитий український літак на США, - Пристайко

Іран на найвищому рівні визнає відповідальність за збитий український літак і не намагається перекласти частину вини на США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "BBC Україна" розповів міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

"Вони визнають (відповідальність - ред.) на найвищому рівні", - розповів Вадим Пристайко, говорячи про розмову української влади з іранським президентом Хасаном Рухані.

За його словами, на нижчих рівнях, включно з керівником військової авіації, було довге пояснення, про те, як зростала напруга через дії США та коаліції, що були надмірні дії на тактичному рівні і т.д.

"Але що я бачу і що ми визнаємо - на найвищому рівні вони взяли повну відповідальність. І обіцяють не лише нам і "скорботним країнам" (Grieving nations - країн, які втратили своїх громадян у катастрофі. - Ред.), а й всій міжнародній спільноті, що ніхто не уникне покарання", - відзначив Пристайко.

Також читайте: У ситуації зі збитим літаком в Ірані влада Зеленського показала неспроможність керувати державою, - Ірина Геращенко

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній. 

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169610
 
   
 Топ коментарі
 
Дристайко підробляє адвокатом )(уйла.
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Пристайко підробляє адвокатом в Ірана?
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За кацапів. Ну і за Іран трішки.
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На відміну від підарашки, яка шість років тому УМИСНЕ збила Боїнг , щоб розпочати масовану інтервенцію в Україну, Іран ВИЗНАВ свою провину, і НЕ ПЕРЕКЛАДАЄ ЇЇ НА ІНШИХ.
А от хто дав команду українському літаку, злетіти під час вірогідного удару по аеропорту, ПИТАННЯ.
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Дозвіл на зліт надає диспетчер аєропорту.
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У МАУ, є служба, яка повинна моніторити безпечність польотів, у тому числі і в країнах, де ідуть військові дії.
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Для того щоб рекомендувати/не рекомендувати польоти в якусь країну є міністерство закордонних справ.
Воно не давало ніяких попереджень.
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"В дальнейшем нам, пилотам, надо будет точнее определять, над какими территориями и в какие аэропорты мы выполняем рейсы, а какие - должны избегать", - делает вывод Хандверг. Профсоюз Cockpit принципиально отказывается от гражданских полетов над зонами боевых действий. "Если маршрут изменить невозможно, то судно должно быть оснащено противоракетной техникой, как на военных самолетах", - требует пилот."
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Это типа, один убил другого в темном переулке. Твой подход: но он же зашел в темный переулок, зачем он это сделал? Нужно было мониторить безопасность перемещения в темном переулке. Но оно так не работает, не старайся, адвокат убийц-террористов
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Господь ПОПЕРЕДИВ Росію ВДРУГЕ.
Вперше, коли на Донбасі було заплановано збити рейс з русскімі пасажирами, щоб розпочати масштабну бойню в Україні.
А зараз Господь вдруге вніс корективи в план Россії, зробити так, що начебто це ракети США під час віддповіді на ракетний удар Іранців збили український Боїнг.
Третього попередження многоходовочьнікам, може не бути.
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Господь попередив клоуна оманського, який лізе в сраку путіну щоб йому догодити. А тупорилому бидлу, яке голосувало за того клоуна Господь показав, що вино вибрало.
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По перше, там ще десятки бортів злітали, по друге, чого б це американцям бити по аеропорту?
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у сов'єцької людини завжди винна Омерика.
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На ТРЕТІЙ.
ДЕНЬ.
Бо там треба було провести, ще внутрішнє розлідування.
А от Россія вже ШОСТИЙ РІК не визнає, що збила на Донбассі у 2014 малазійський Боїнг.
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ЭТО дипломат или недоумок,ИРАН ЗАЯВИЛ,что из-за агрессивных действий США иранский долбодятел сбил самолет( или обкуренный был или пьяный кацапский ефрейтор нажимал кнопку). КТО СЛУЖИЛ В ВОЙСКАХ ПВО ЗНАЕТ ,что отметка на экране РЛС от гражданского самолета в несколько раз больше от крылатой ракеты и перепутать это может только обезьяна !!!!!!!!!!
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Нас чекають цікаві новини.
Раша, ПІДСТАВИЛА Іран.
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Пристайко підробляє адвокатом в Ірана?
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Дристайко підробляє адвокатом )(уйла.
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А що можна чекати від палкого шанувальника лаврова?
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Приставка к Ермаку - министр иностранных дел Ирана?
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Ермак это помощник министра иносранных дел **********
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Зебіли отримали від ***** рознарядку по максимуму відмазувати іранців.
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Какая вина США???? Это американский ЗРК?? И еще под вопросом не кацапский ли оператор был там в это время. Вот что надо выяснять не боясь обидеть Ху@ло.
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Учитывая опыт войны Египта с Израилем показывает что в кабинах больше всего находились советские инструкторы и операторы ,то весьма возможна такая ситуация,что ,в ожидании ответного удара со стороны США ,у иранцев в кабинах сидели российские инструкторы и операторы.Это надо было выяснять было незаметно подключая всю агентуру,а не звонить в колокол на весь мир.Наверняка уже все следы пребывания россиян на базах ВС Ирана или КСИР ,если они были ,уничтожены.
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"Следы пребывания россиян " - это гора чинариков от "Беломора", пара дырявых лаптей и с десяток фанфуриков от "Бояры"?
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Гарні ж у аятолл адвокати: прєзік Зєлєнський та МІД Пристайко разом з посольством у Тегерані! Що ж ви робитимите, "керівники країни", коли Путлєр віддасть наказ свойому війську? Тому війську, що на кордоні з Україноє накопичується? В Оман втечете?
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Краще б помовчав..
Лізе попед батька в пекло...
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Сколько тепла в словах про страну, угробившую наших людей.
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Це вже не відсутність прфесіоналізму, це вже явна зрада
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Втереть дичь таким,как пристайко-пара пустяков. Им втирают-они втирают.
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хто цих довбнів взагалі за язик тягне,завтра будуть виправдовуватись що їх не так зрозуміли...
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Спрошу еще раз: зебени, вы хоть теперь понимаете, какую власть выбрали для Украины вместе со своим обожаемым клованом?
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Не тратьте, куме, сили....(с). Це я про Ваше "...понимаете...".
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Значно краще, ніж "супердипломат" Петя. Через 4 роки в тебе буде шанс вибрати щось ще краще. Готуйся.
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"понимаете", у того бидла не має чим понимать.
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Таке враження, що скоро в Ірану вибачення будуть просити.
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Бідолага, йому ще аятолу в Лондоні захищати від міністрів .
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Ну що 73% недоумків, поздоровляю. Через 8 місяців після перемоги на виборах маріонетки Коломойського, держава Украіна повторює російську пропаганду.

Горіти вам всім в пеклі тварюки
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Все просто! ЗЕленые мародерские пархатые рожи закинули бабло за продажу Украины в Оманский Оффшор, теперь нужно дружить с Ираном, потому что они союзники.
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Присрайко, кацапські ватники разом з фуйлом збили український літак, і ти також збитий ж2 льотчик.
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Просто у Бени хорошие завязки в Иране. Надо не спугнуть!!!
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Интересно а какую страну представляет этот министер очень странных дел.
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Пристайко, как представитель режима ЗЕ, стал адвокатом Ирана?
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Грозно -то как звучит - "режим Зе". Страшно аж жуть берёт...
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Потому, что это не власть, а преступный режим.

А от чего тебя жуть берет - сугубо твои монописуальные проблемы. Вы, дегенераты зеленые, сцытесь вобще от всего.
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Ай-я-яй, "преступный режим". Вон оно шо, Михалыч... Если почитать вопли зрады тут на Цензоре, то можно совершенно чётко сделать вывод, кто именно "сцытся вообще от всего".
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Если сказал,что не перекладьівает-дурак,а если сми переврали-журнашлюхи виноватьі.В любом случає ето на статью не тянет,но при судебньіх разбирательствах вьіяснят и не такое-Иран покрьівает террориста *****,например.
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Прямо закоханість в Іран звучить з наших владних унітазів... Україну би вже з гівном змішали за такий косяк. А тут прямо хороводи водять шоби бува не образити гарячих джигітів. Де, курва, скликання засідання ООН, мать вашу??? Де виклик посла хоча би? Де взагалі притомна влада? Ви скоро вибачатися будете за те, що літали не там і не тоді?..
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А якби намагався, то ви б тоді що? Да какаяразница, так, дристайка? Ви б сиділи тихенько і ждали б команди з-за поребрика
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Замість того, аби доказувати, що Іран збив навмисно, цей довбень підробляє адвокатом.
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А разве США продало этим дегенератам ракеты, чтобы их еще в чем-то обвинять? Пусть Пристайка лучше обвинит тех,кто продал Ирану ракеты.
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Де нарешті звіт про оманські походеньки Вови? Шо за чутки про зустріч із Сурком? Було чи ні? Альо, миністр! Твій начальник по твоїх справах шось тре у тебе за спиною?
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