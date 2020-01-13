 Президент Ірану спочатку не знав, що український літак збила ракета, - спікер уряду Ірану Рабії

Про це він заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Нас звинуватили в брехні та приховуванні інформації, але насправді все було не так. Те, що я заявляв увечері в четвер (9 січня – ред.), було засноване на спостереженнях щодо широкомасштабної психологічної війни, яку ведуть проти іранського народу Сполучені Штати, та інформації, яка була в адміністрації, що причиною цього нещасного випадку не була ракета", – сказав Рабії.
За словами речника іранської влади, попри запити, військове командування до опівночі з 9 на 10 січня відмовлялося повідомити правду адміністрації президента Роугані.
Він додав, що сам президент не знав про реальне становище до опівдня 10 січня, коли він скликав Верховні національну раду безпеки. За результатами цього засідання генеральний штаб Збройних сил Ірану взяв на себе відповідальність за трагедію. Відповідне офіційне повідомлення оприлюднили вранці в суботу 11 січня.
Речник уряду також привітав "чесність та відповідальність" командування штабу Збройних сил, який "неодмінно лишатиметься прозорим до самого кінця".
"На жаль, затримка та неспроможність своєчасно поширити інформацію щодо нещасного випадку завдала непоправної шкоди нашому соціальному капіталу", – визнав Рабії.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.
Може фуйло ?
Стражі підпорядковуються рахбару - зараз це Алі Хаменеї.
Так що можливо і не збрехав на рахунок незнання.
Рафик пришел к нам, своим пешком и сказал:
-Папа! Я етого не делаль.......
Вот ка все било по рассказам Рафика............
Какие еще вопросы, или проблемы????.....
- Во первых, взлет был разрешен деспечерами, что странно
- Во вторых, это был не единственный борт в воздухе
- В третьих, спецслужбы Ирана давно и плотно работают со спецслужбами РФ (помимо поставок оружия)
- В четвертых, в случайность таких "жертв" кто-то верит?
В общем, вопросов больше чем ответов.
Це заборонено в Україні??
Я все же склоняюсь, что ЛЖИВЫЙ, а "неосведомленный"!
Мабуть, думав, що спрацював шахід-смертник...
Российский инженер-разработчик радиолокационных станций Андрей Горбачевский прокомментировал результаты расследования крушения самолета Boeing компании МАУ возле Тегерана, а также дал комментарий относительно объяснений Ирана.
Разработчик РЛС сказал, что вылет с задержкой в час не важен для определения виновников трагедии. "Это неважно, сообщение командиру все равно должно было поступить. Но дело даже не в расписании. Самолет взлетел с гражданского аэродрома и пошел по стандартной трассе. Пассажирский самолет не может лететь абы как, он идет по выделенному коридору.
Командир экипажа ЗРК должен видеть, что цель идет в коридоре, выделенном под пассажирские самолеты. Уже это одно должно ему показать: перед ним не какой-то американский беспилотник, а гражданский лайнер", - заявил Горбачевский.
На вопрос о том, можно ли перепутать лайнер с крылатой ракетой, разработчик сказал, что перепутать пассажирский самолет с крылатой ракетой не мог бы никто и ни при каких обстоятельствах. "Разве что это была не просто "обезьяна с гранатой", а пьяная "обезьяна с гранатой", - образно уточнил инженер.©
(жополизы), Президент наврал всем...фу! от всего этого кремлем смердит
На Донбасс ***** отправил ЗРК явно с одним из лучших экипажей. И они облажались.
Вопрос: Как будут вести боевую работу менее квалифицированные российские зкипажи ЗРК и те, кого они учили (иранские, сирийские и пр.)?
Один ЗЕленый идийот сначала сперепугу вобще вместо лица показал свой тухес в Омане.