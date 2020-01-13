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Все про:авіакатастрофа (477) Рухані Хассан (3)

 Президент Ірану спочатку не знав, що український літак збила ракета, - спікер уряду Ірану Рабії

Прессекретар іранського уряду Алі Рабії заявив, що після авіакатастрофи МАУ в Тегерані відповідні уповноважені посадові особи запевнили президента Ірану Хасана Роугані і його адміністрацію, що ніхто не збивав український літак.

Про це він заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Нас звинуватили в брехні та приховуванні інформації, але насправді все було не так. Те, що я заявляв увечері в четвер (9 січня – ред.), було засноване на спостереженнях щодо широкомасштабної психологічної війни, яку ведуть проти іранського народу Сполучені Штати, та інформації, яка була в адміністрації, що причиною цього нещасного випадку не була ракета", – сказав Рабії.

За словами речника іранської влади, попри запити, військове командування до опівночі з 9 на 10 січня відмовлялося повідомити правду адміністрації президента Роугані.

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Він додав, що сам президент не знав про реальне становище до опівдня 10 січня, коли він скликав Верховні національну раду безпеки. За результатами цього засідання генеральний штаб Збройних сил Ірану взяв на себе відповідальність за трагедію. Відповідне офіційне повідомлення оприлюднили вранці в суботу 11 січня.

Речник уряду також привітав "чесність та відповідальність" командування штабу Збройних сил, який "неодмінно лишатиметься прозорим до самого кінця".

"На жаль, затримка та неспроможність своєчасно поширити інформацію щодо нещасного випадку завдала непоправної шкоди нашому соціальному капіталу", – визнав Рабії.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169600
 
 
 Топ коментарі
 
Хто керує збройними силами Ірану ?
Може фуйло ?
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Не "обезьяна с гранатой", а сильно пьяная "обезьяна с гранатой" - разработчик РЛС об атаке на Boeing МАУ

Российский инженер-разработчик радиолокационных станций Андрей Горбачевский прокомментировал результаты расследования крушения самолета Boeing компании МАУ возле Тегерана, а также дал комментарий относительно объяснений Ирана.

Разработчик РЛС сказал, что вылет с задержкой в час не важен для определения виновников трагедии. "Это неважно, сообщение командиру все равно должно было поступить. Но дело даже не в расписании. Самолет взлетел с гражданского аэродрома и пошел по стандартной трассе. Пассажирский самолет не может лететь абы как, он идет по выделенному коридору.

Командир экипажа ЗРК должен видеть, что цель идет в коридоре, выделенном под пассажирские самолеты. Уже это одно должно ему показать: перед ним не какой-то американский беспилотник, а гражданский лайнер", - заявил Горбачевский.

На вопрос о том, можно ли перепутать лайнер с крылатой ракетой, разработчик сказал, что перепутать пассажирский самолет с крылатой ракетой не мог бы никто и ни при каких обстоятельствах. "Разве что это была не просто "обезьяна с гранатой", а пьяная "обезьяна с гранатой", - образно уточнил инженер.©
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Я больше скажу - єто віясняется в течении нескольких десятков минут. Только далеко не всегда у военных находится сила воли, чтобы вышестоящим сообщить. Ибо за такое погоны нараз слетают и вся карьера военного к чертям может полететь. Вот и тянут до последнего в надежде что пронесет.
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Хто керує збройними силами Ірану ?
Може фуйло ?
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Между военным и гражданским секторами в Иране существует полная координация действий. Источник: https://censor.net.ua/n3169073
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тобто це не так координація, як підпорядкування.
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Там є нюанси. Президент не керує Стражами і не є вищою посадовою людиною, рахбаром.
Стражі підпорядковуються рахбару - зараз це Алі Хаменеї.
Так що можливо і не збрехав на рахунок незнання.
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Власне що аятола мабуть знав, а президент ні. Це різні люди і різні посади
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Это выясняется в течение от силы нескольких часов.
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вєлікого духовного лідєра просто развєлі как катьонка
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Рабані не духовний лідер і КСІР(стражі) йому не підпорядковується.
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Я больше скажу - єто віясняется в течении нескольких десятков минут. Только далеко не всегда у военных находится сила воли, чтобы вышестоящим сообщить. Ибо за такое погоны нараз слетают и вся карьера военного к чертям может полететь. Вот и тянут до последнего в надежде что пронесет.
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учті, шо всьо проісходіт в атмосфєрє рєлігіозной істєрії - а там лгать духовному лідєру - самоє страшнойє шо можна прєдставіть
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Та да. Тут не только погоны - голова полететь может. Вот видать и стремались до последнего. Как ни крути и так и так попадос.
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Что Ви гаварите?
Рафик пришел к нам, своим пешком и сказал:
-Папа! Я етого не делаль.......
Вот ка все било по рассказам Рафика............
Какие еще вопросы, или проблемы????.....
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Почему был сбит именно украинский самолет?
- Во первых, взлет был разрешен деспечерами, что странно
- Во вторых, это был не единственный борт в воздухе
- В третьих, спецслужбы Ирана давно и плотно работают со спецслужбами РФ (помимо поставок оружия)
- В четвертых, в случайность таких "жертв" кто-то верит?

В общем, вопросов больше чем ответов.
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Не перепечатывайте части статей других авторов(((
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По поводу не единственного самолёта в воздухе возможно в том направлении летел только украинский самолёт. Это нужно смотреть данные полётов.
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Международная резолюция по таким инцидентам должна рассматривать незамедлительное уничтожение нападающего на гражданский самолёт, независимо от границ.
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Без права вето, в такому випадку-ніколи.
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Ну и кого уничтожать? Долбодятла военного или всю страну?
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А если гражданский самолет захвачен террористами и направляется на школу, больницу, детский сад???
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Если захвачен то воздушная тревога для тех кто на земле, потом узнали кто там захватил и наказать.
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11 Сентября 2001 года террористы никому не сообщали, что захватили пассажирский самолет, а просто направили его на гражданские здания. И если бы его сбили, то тысячи людей остались бы живы.
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Я думаю что аналитики найдут возможность к возмездию в разных случаях.
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Но наказывать надо обязательно, возмездие должно быть неотвратимо. Приведу простой пример из жизни. Когда кого-то уговаривает не делать плохо, там всякие воспитательные меры или штрафы, всё это малоэффективно, а вот когда агрессору добре дать пи..людей, сразу становится как шолковый.
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Фанатики, особенно религиозные, не боятся смерти, они только и добиваются этого. Так что никакое "возмездие"против них не действует.
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Когда инструменты будут уничтожаться, то кукловодам, которые ещё как любят свою шкуру нечем будет творить зло. Пример,как ***** визжало когда турки сбили самолёт.
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перси мають ще свій "соціальний капітал", а касаби і слова такого не чули, бо не мають такого капіталу Президент Ирана сначала не знал, что украинский самолет сбила ракета, - спикер правительства Ирана Рабии - Цензор.НЕТ 4802
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По словам пресс-секретаря иранских властей, несмотря на запросы, военное командование до полуночи с 9 на 10 января отказывалось сообщить правду администрации президента Роухани. Президент Ирана сначала не знал, что украинский самолет сбила ракета, - спикер правительства Ирана Рабии - Цензор.НЕТ 2143
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Если он такой "неосведомленный", то хреновый от диктатор!

Я все же склоняюсь, что ЛЖИВЫЙ, а "неосведомленный"!
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Президент Ирана сначала не знал, что украинский самолет сбила ракета, - спикер правительства Ирана Рабии.

Мабуть, думав, що спрацював шахід-смертник...
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Не "обезьяна с гранатой", а сильно пьяная "обезьяна с гранатой" - разработчик РЛС об атаке на Boeing МАУ

Российский инженер-разработчик радиолокационных станций Андрей Горбачевский прокомментировал результаты расследования крушения самолета Boeing компании МАУ возле Тегерана, а также дал комментарий относительно объяснений Ирана.

Разработчик РЛС сказал, что вылет с задержкой в час не важен для определения виновников трагедии. "Это неважно, сообщение командиру все равно должно было поступить. Но дело даже не в расписании. Самолет взлетел с гражданского аэродрома и пошел по стандартной трассе. Пассажирский самолет не может лететь абы как, он идет по выделенному коридору.

Командир экипажа ЗРК должен видеть, что цель идет в коридоре, выделенном под пассажирские самолеты. Уже это одно должно ему показать: перед ним не какой-то американский беспилотник, а гражданский лайнер", - заявил Горбачевский.

На вопрос о том, можно ли перепутать лайнер с крылатой ракетой, разработчик сказал, что перепутать пассажирский самолет с крылатой ракетой не мог бы никто и ни при каких обстоятельствах. "Разве что это была не просто "обезьяна с гранатой", а пьяная "обезьяна с гранатой", - образно уточнил инженер.©
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ну или это был русский командир экипажа....
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Восток дело тонкое,сколько имамов или как их там столько и банд.Правительство скорее всего и не знало об запусках ракет но если бы эти ракеты попали туда куда они предназначались то правительство бы это только одобрило.А здесь произошла вопиющая ошибка что правительство Ирана признало на весь мир относительно лжи и обмана кацапии об сбитом Боинге.
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В момент катастрофы воздушное пространство над Ираном было безопасным, и в нем находились десятки внутренних и иностранных рейсов. Между военным и гражданским секторами в Иране существует полная координация действий.Об этом заявил глава агентства гражданской авиации Ирана, заместитель министра дорог и городского развития Али Абедзаде. Источник: https://censor.net.ua/n3169073
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Президенту наврали анулингвисты(жополизы), Президент наврал всем...фу! от всего этого кремлем смердит
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Здесь еще такой момент.
На Донбасс ***** отправил ЗРК явно с одним из лучших экипажей. И они облажались.
Вопрос: Как будут вести боевую работу менее квалифицированные российские зкипажи ЗРК и те, кого они учили (иранские, сирийские и пр.)?
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Все нипричемыши похожи друг на друга, независимо от страны.
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Угу... Керівник тоталітарної країни "не знав". Та йому першому доклали, бо за зволікання на центральній площі повісять.
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И только треклятые буржуины в США, Канаде и ВБ все знали практически сразу, но ждали пока идийоты покажут свое лицо.

Один ЗЕленый идийот сначала сперепугу вобще вместо лица показал свой тухес в Омане.
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Якась муйня: президент Ірану не знав, а президент України знав. Хто бреше? Може обидва?
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Пускай иранский президент не переживает, он не единственный президент который был " в неведении" их аж ДВА !!!
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TOR1 neraslecajet grazdanski samoliot ot raketi ,tam tak jest.Po trajektoriji vydno,no vydymo ix tak ruskije experti naucyli streliat.Raska dolzna otvetyt za to sto prodajiot svoj xlam komu popalo.Zapretyt nado im prodovat drugim
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Бреше і не червоніє.І вся та їх історія,про "випадково збили"-брехня.Логічно подумати,якщо б навіть США завдали удар в відповідь на обстріли своїх баз,то хіба б вони запускали ракети по цивільному аеропорту,де тисячі безвинних людей.А літак збили саме біля аеропорту,на малій висоті,прийнявши за американське хто зна що(зі слів отих бородатих дядьків).
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Там вокруг аэропорта куча военных баз, как раз в том направлении куда летел наш самолёт.
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Навіть якщо це так,то дуже дивно-в країні,яка завдала удар не по комусь там,а по США,яка очікувала відповідного удару,не відслідковувались пуски ракет противника?Як взагалі відбувається в подібних ситуаціях?Коли бачать ракету,коли її випускають,коли вона летить,чи вже за хвилину біля цілі?
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Да они же снова что-то недоговаривают. Они говорят что самолёт отклонился от курса хотя никуда он не отклонялся. Ракеты по всей видимости было две а говорят про одну. Говорят что спутали самолёт с ракетой, но как можно спутать разные объекты по размеру для меня непонятно.
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Президент Ірану спочатку не знав, тому, що фуйло стріляв.
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ТАК А ЧЕГО ЕМУ ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ПОЗВОНИЛ И НЕ РАССКАЗАЛ !!!???
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