 Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Документ має на меті забезпечити належне виконання народними депутатами України повноважень в частині обов'язку персонального голосування.

Законом вносяться зміни до Кримінального кодексу України, Закону України "Про статус народного депутата України" і до Регламенту Верховної Ради України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях ВРУ.

"Проєктом закону пропонується встановити кримінальну відповідальність за вчинення народним депутатом України будь-яким способом голосування на засіданні Верховної Ради України замість іншого народного депутата (неособисте голосування). Таке діяння буде каратися штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - йдеться в пояснювальній записці.

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Зокрема, закон запроваджує кримінальну відповідальність за умисне голосування парламентарем на пленарному засіданні Верховної Ради замість іншого народного депутата (неособисте голосування). Таке діяння каратиметься штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розслідування таких кримінальних правопорушень здійснюватимуть слідчі органів Державного бюро розслідувань.