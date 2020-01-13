 Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Документ має на меті забезпечити належне виконання народними депутатами України повноважень в частині обов'язку персонального голосування.
Законом вносяться зміни до Кримінального кодексу України, Закону України "Про статус народного депутата України" і до Регламенту Верховної Ради України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях ВРУ.
"Проєктом закону пропонується встановити кримінальну відповідальність за вчинення народним депутатом України будь-яким способом голосування на засіданні Верховної Ради України замість іншого народного депутата (неособисте голосування). Таке діяння буде каратися штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - йдеться в пояснювальній записці.
Зокрема, закон запроваджує кримінальну відповідальність за умисне голосування парламентарем на пленарному засіданні Верховної Ради замість іншого народного депутата (неособисте голосування). Таке діяння каратиметься штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Розслідування таких кримінальних правопорушень здійснюватимуть слідчі органів Державного бюро розслідувань.
https://rudenko.kiev.ua/persons/z-1-sichnia-zarplata-deputativ-skladatim
З 1 січня 2020 року в 2,5 рази буде збільшена зарплата і народним депутатам України. Відтепер вона перевищуватиме 100 000 гривень.
Тут активно розганяється зрада про виплату високопосадовцям одного з Міністерств зарплат у сумах від 200 до 500 тисяч гривень...
ЗВЕРТАЮ УВАГУ!!
Збільшення заробітних плат міністрам та їх заступникам відбулось ПО ВСІХ МІНІСТЕРСТВАХ!!
Збільшення зарплат в середньому для топ-чиновників відбулося в 3,5 - 5 рази!!!
За моєю інформацією, з 1 січня 2020 року в 2,5 рази буде збільшена зарплата і народним депутатам України!!! Вона перевищуватиме 100 000 гривень!
ЕПОХА БІДНОСТІ ЗАКІНЧЕНА, ДРУЗІ!!!! ТОЧНО КАЖУ ВАМ!!
і,що,тепер вся пліснява буде давити кнопки язиком?)))
Зарплата нардепа будет 100К.
Это не считая шабашки
Кнопки и дальше будут работать на шабашку
А то как-то по-детски!!!
ну а на практике - будем посмотреть
ну разве рискнет где то в ватном Харькове под патронажем Кернеса...
Интересно - это Пригожин открыл в Минске филиал своей фабрики или просто через беларуский прокси заходите?
P.S. Правильный ответ.
КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ: З 1 СІЧНЯ ДЕПУТАТИ БУДУТЬ ОТРИМУВАТИ ПОНАД 100 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
Лучше платить им по 100к и они себя будут комфортно чувствовать, чем они будут продаваться за миллионы. Вполне нормальные зарплаты.
Ещё бы референдум провести по освобождению территории от орков и оккупированные территории продать иностранцам...
Очень важная информация про кнопки...
https://www.radiosvoboda.org/a/30362683.html
Охолонь!
-Та прийде Антихрист, народжений від м'ясорубки та лісапеда. І буде на ньому тавро від піаніно. Зрадіють убогі та безмозглі, вибируть ЦЕ царем. І будет ЦЕ початком їх кінця! (Послання українцям від 21.04.2019)
Часом це не те, голову якого признає головний клоун країни всупереч рішенню Верховного суда?
а также, факт кнопкодавства должен быть основание для отмены мандата депитута..
СН полным составом бездумно голосует тупо по команде хозяев.
То же кнопкодавство по сути, только все вместе жмут по команде одну кнопку.
- Зеленский заявил, что его "офшоры заработаны честным трудом"
А Пороха з 3000 чуть в тюоьму не посадили.
З 1 січня 2020 року в 2.5 рази буде збільшена зарплата народним депутатам України. Відтепер вона перевищуватиме 100 000 грн.
Нагадаємо, що прожитковий мінімум - 2270грн.
Мінімальна пенсія - 1769 грн.
Мінімальна з/п вчителя, без надбавок - 3000 грн
после того как разворовали бюджет прошлого года 70 млрд.
А в Украине почему бы не ввести такое же положение?
Тут ніколи Правди і Справедливості не було і не буде!