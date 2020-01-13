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 Політика України
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Все про:ВР (5555) закон (807) Зеленський (4109) кнопкодавство (49)

 Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Документ має на меті забезпечити належне виконання народними депутатами України повноважень в частині обов'язку персонального голосування.

Законом вносяться зміни до Кримінального кодексу України, Закону України "Про статус народного депутата України" і до Регламенту Верховної Ради України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях ВРУ.

"Проєктом закону пропонується встановити кримінальну відповідальність за вчинення народним депутатом України будь-яким способом голосування на засіданні Верховної Ради України замість іншого народного депутата (неособисте голосування). Таке діяння буде каратися штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - йдеться в пояснювальній записці.

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Зокрема, закон запроваджує кримінальну відповідальність за умисне голосування парламентарем на пленарному засіданні Верховної Ради замість іншого народного депутата (неособисте голосування). Таке діяння каратиметься штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розслідування таких кримінальних правопорушень здійснюватимуть слідчі органів Державного бюро розслідувань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169599
 
   
 Топ коментарі
 
А какая разница, что он там подписал?
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Hauptmann ЗСУ 🔞‏ @_nachtigal_ 12 янв.

-Та прийде Антихрист, народжений від м'ясорубки та лісапеда. І буде на ньому тавро від піаніно. Зрадіють убогі та безмозглі, вибируть ЦЕ царем. І будет ЦЕ початком їх кінця! (Послання українцям від 21.04.2019)
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когда порохобот начинает бредить, в шестой палате нет нет да и всплакнёт Наполеон Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство - Цензор.НЕТ 5518
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Небольшие улучшения,но на фоне протухшего болота - свежий ветер. И делает это безграмотный клоун. В отличии от грамотного ошивалы у власти десятилетиями. Как это понять ?
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Ежу понятно, появляйся на горизонте, луГАНДОНец!
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Ежу понятно,что не напугать тебе его,снимая штаны.

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зебилам не ток снять штані, но и последнюю рубаху:
https://rudenko.kiev.ua/persons/z-1-sichnia-zarplata-deputativ-skladatim

З 1 січня 2020 року в 2,5 рази буде збільшена зарплата і народним депутатам України. Відтепер вона перевищуватиме 100 000 гривень.
Тут активно розганяється зрада про виплату високопосадовцям одного з Міністерств зарплат у сумах від 200 до 500 тисяч гривень...
ЗВЕРТАЮ УВАГУ!!
Збільшення заробітних плат міністрам та їх заступникам відбулось ПО ВСІХ МІНІСТЕРСТВАХ!!
Збільшення зарплат в середньому для топ-чиновників відбулося в 3,5 - 5 рази!!!
За моєю інформацією, з 1 січня 2020 року в 2,5 рази буде збільшена зарплата і народним депутатам України!!! Вона перевищуватиме 100 000 гривень!
ЕПОХА БІДНОСТІ ЗАКІНЧЕНА, ДРУЗІ!!!! ТОЧНО КАЖУ ВАМ!!
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п.с. от про каких "учителей" орал вислюк оманський Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство - Цензор.НЕТ 643.. с зарплатой по 4000 баксов Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство - Цензор.НЕТ 3504
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Пффф, жебраки якісь. От у голови Укрпошти майже 2 мільйони в місяць з усіма преміями та надбавками, ото таааааааак.
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Испуганно не близь конец, луГАНДОНец! Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство - Цензор.НЕТ 986
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Так и Петручио начинал бороться с мафией вначале своей аудиенции
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ви направду вважаєте, що на тлі всього того лайна, яке зеленське та ко роблять, штраф за "не особисте голосування" є чимось вартим схвалення?
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Зеленский подписал закон об ответственности нардепов за кнопкодавство
і,що,тепер вся пліснява буде давити кнопки язиком?)))
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В кнопки тільки "нульові" годяться Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство - Цензор.НЕТ 4434
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Трускавецкие курсы позволяют значительно улучшить материальное положение.
Зарплата нардепа будет 100К.
Это не считая шабашки

Кнопки и дальше будут работать на шабашку
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вочевидь,що буде і наступна сессія в трускавці для підняття профнепридатності непридатних слуг)
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Как ты посмел сказать, что Зеля сделал хоть что-то правильно? Вот тебя уже в спам петекантропы закинули - ибо Зеля не может делать правильно ничего в принципе - он ахент кремля и управляется ****** из кремля и бородатой бабушкой.
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А штраффф - это разве не админкодекс?!
А то как-то по-детски!!!
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неплохо , но хотелось бы как в рекламном ролике
ну а на практике - будем посмотреть
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прощє тєхнічєскі унеможливити, чим ото город городити
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уряяяяя! - теперь всю зеленожопую фракцию посодют!
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Зеля-первый Президент-Монитор в Мире.Когда он к людям выйдет.Как мышь офисная.
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фсе... - выходы его к нариду закончились...
ну разве рискнет где то в ватном Харькове под патронажем Кернеса...
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а можеш сей бред перевести на понятный язык?
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Тебе кокошник какаяразница. Вам на коленях перед куйло со своим куемастро.
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Очередной нулевый типа "беларус" и, разумеется, обсирает украинскую власть, маскируясь, якобы под ненавистников *****.
Интересно - это Пригожин открыл в Минске филиал своей фабрики или просто через беларуский прокси заходите?
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Не оправдывайся ,порноактриса сутерёра Зели
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Петики, не спешите труселя менять, а то Зеленский вам еще какой нить приговор подпишет, замахаетесь подмываться Зеленский подписал закон об ответственности нардепов за кнопкодавство - Цензор.НЕТ 6042
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Не боись, он сцыкло и коксонюх! Это его ждет приговор за сдачу Украины, грабеж бюджета и наполнение Бени миллиардами когда украинцы сковырнут зеплесень.
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когда порохобот начинает бредить, в шестой палате нет нет да и всплакнёт Наполеон Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство - Цензор.НЕТ 5518
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Знаєте, що Петікі, що Зелікі - одна фігня (щоб не сказати гірше). Просто Зелікі зігнали з потоків Петіків і почали красти з потрійною силою.
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Alexander Fesenko‏ @sashkof2 27 мин.27 минут назад

КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ: З 1 СІЧНЯ ДЕПУТАТИ БУДУТЬ ОТРИМУВАТИ ПОНАД 100 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
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Ну и?
Лучше платить им по 100к и они себя будут комфортно чувствовать, чем они будут продаваться за миллионы. Вполне нормальные зарплаты.
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ну,не будут продаваться за миллионы-будут продаваться за десятки миллионов.тебе от этого легче станет?все равно нам оплачивать эти миллионы.не бене.
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Найбільше комфортно себе "чувствуєш" коли нічого не маєш,майном не обтяжений і нічого нікому не винен...Про це ще Христос сказав...От чим більше маєш - тим більше хочеш - така людська порода...
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Те що підписав - добре, але побачимо за реалізацією цього закону.
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Теперь каждый депутат, нажав на кнопку лично, убьёт одного орка и освободит 1 кв.км оккупированной территории...
Ещё бы референдум провести по освобождению территории от орков и оккупированные территории продать иностранцам...
Очень важная информация про кнопки...
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Сам режисер Азіза Джіндані заявляв, що почав працювати над мультфільмом взагалі ще в 2013 році, коли в Україні, а тим більше в Пакистані, про майбутнє президентство Володимира Зеленського навіть не могли здогадуватись.

https://www.radiosvoboda.org/a/30362683.html

Охолонь!

Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство - Цензор.НЕТ 9676
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Лишнехромосомное, а Оруэлл написал "1984" в 1949 году.
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Чого ж ти відразу не сказав про свою ваду? Ну нічого, не переймайся, "запарєбріком" усі такі!
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Инфантил, спасибо за комментарии, я теперь тебя буду цитировать. :D
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значит за место кнопок ****** народа сделают педали Зеленский подписал закон об ответственности нардепов за кнопкодавство - Цензор.НЕТ 6505
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уголовная ответственность с наказанием - штраф?
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Это такая зеленая уголовная ответственность...по ней только штраф...
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********* ЗСУ 🔞‏ @_nachtigal_ 12 янв.

-Та прийде Антихрист, народжений від м'ясорубки та лісапеда. І буде на ньому тавро від піаніно. Зрадіють убогі та безмозглі, вибируть ЦЕ царем. І будет ЦЕ початком їх кінця! (Послання українцям від 21.04.2019)
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Ну все! Теперь заживем! Больше проблем нет.
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"Расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований."

Часом це не те, голову якого признає головний клоун країни всупереч рішенню Верховного суда?
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Беда пришла в наш дом!!! Вова наш заслаб. Отдохнуть бы ему...

Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство - Цензор.НЕТ 3099
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этот Закон - годной дело! .. штраф от 51 000 до 85 000 это кусается..
а также, факт кнопкодавства должен быть основание для отмены мандата депитута..
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3тыщ кн. В своем ряду а 5тыщ в заднем. А на галерке писькодавы как?
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И шо?

СН полным составом бездумно голосует тупо по команде хозяев.

То же кнопкодавство по сути, только все вместе жмут по команде одну кнопку.
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Це все залижить від ціни питання. Якщо нехватає якогось голоса за той чи інший закон то можна депудятлу дати від 51 до 85 тис. на штраф, а далі по таксі ... Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство - Цензор.НЕТ 2077
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"Честный офшор"
- Зеленский заявил, что его "офшоры заработаны честным трудом" Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство - Цензор.НЕТ 7900

А Пороха з 3000 чуть в тюоьму не посадили. Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство - Цензор.НЕТ 3240
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Епоха Бідності закінчена!
З 1 січня 2020 року в 2.5 рази буде збільшена зарплата народним депутатам України. Відтепер вона перевищуватиме 100 000 грн.
Нагадаємо, що прожитковий мінімум - 2270грн.
Мінімальна пенсія - 1769 грн.
Мінімальна з/п вчителя, без надбавок - 3000 грн
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Ну вот опять грязюка. Что в этом,- то плохого, или ботам уже оплачено?
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Просто даже хорошо
после того как разворовали бюджет прошлого года 70 млрд.
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Зєлікі не відрізняють кримінальну відповідальність від адміністративної. Толі єщо будєт...
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Один з учасників "квартету", Осьол, вже ідентифікований. Чекаємо на козла, мартишку та косолапого мішку
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вони за одне потрібне голосування отримують мільйон $, а ви їм штраф в гривнях,
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За передачу своей карточки в другие руки - лишение мандата, штраф и лишение права избираться куда либо сроком на 5 лет. За голосование за другого, лишение мандата, штраф,3 года условно, и лишение права избираться на 10 лет. ( и то это мягко). Все остальное "ни те ни сэ"
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А интересно сколько денег переводится на счет депутата за голосование ЗА за нужный законопроект?
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а за вызов шлюх по телефону, бездеятельность в стенах парламента ничего ?
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Помнится, пару лет назад на цензор писали, как некая польская депутатка была итстранена от работы в связи с кнопкодавством!
А в Украине почему бы не ввести такое же положение?
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А про вже давно встановлену на місцях дупутатів систему з дактилоідентифікацією, на яку викинули х.з.н. скільки коштів, ніхто й не згадує.
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Валить треба нахрін із цієї зелебенської країни!!!!
Тут ніколи Правди і Справедливості не було і не буде!
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