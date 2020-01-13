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 Політика України, За кордоном
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 Британське видання Daily Mail назвало окупований Крим російським: посольство України просить виправити статтю. ФОТО

Посольство України в Британії просить видання Daily Mail виправити статтю, в якій окупований Крим називають російським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter посольства.

"Весь світ знає, що Крим - це Україна. На жаль, Daily Mail досі не знає. Будь ласка, внесіть необхідні зміни, щоб не заплутувати своїх читачів", - йдеться в повідомленні.

Британське видання Daily Mail назвало окупований Крим російським: посольство України просить виправити статтю 01

В одній зі статей видання прикріплено фото місяця з підписом "Небесне явище в селі Клинівка Сімферопольського району Криму, Росія".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українському політв'язню Джеппарову в російському СІЗО не надають медичної допомоги: стан його здоров'я дуже погіршився, - Денісова

Британське видання Daily Mail назвало окупований Крим російським: посольство України просить виправити статтю 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169594
 
 
 Топ коментарі
 
Просить можно милостыню. А свое отстаивать надо требовать.
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шо ви хочете від дейлі-мейлі, якшо Зє!льоній плєсєні всьоравно і какаяразнітса
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если с апреля прошлого года никто уже не слышит от власти "украинской" что Крым это Украина, то все начинают об этом забывать. Им все равно.
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Просить можно милостыню. А свое отстаивать надо требовать.
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якась тюремна логіка "по понятіям". Дипломатія в данному випадку в тому, що це друкарська помилка.
Якщо ви вимагаєте від інших, далеко ви не підете
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де стаття в українських ЗМІ. що Північна Ірландія, це Республіка Ірландія? Британське видання Daily Mail назвало окупований Крим російським: посольство України просить виправити статтю - Цензор.НЕТ 7172
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Да я понял, когда твою жену и детей будут насиловать, ты будешь бегать кругами и ПРОСИТЬ.
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ПРИ ТАКОЙ политике зеленого КОЗЛА ---скоро санкции снимут и ВООБЩЕ какая разница !!!!!!
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шо ви хочете від дейлі-мейлі, якшо Зє!льоній плєсєні всьоравно і какаяразнітса
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Село на «исконно» руссссском Крыме?
В Орде насколько я знаю деревни. Кавказ не в счет.
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Нет в Украине деревень,а вот для раши это актуально.
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Вопрос: Есть ли на Московии села, ответ "Есть это большая деревня с церковью"
Причем здесь есть или нет деревни в Украине?
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На московії села це в основному населені емігрантами, російських сел не існує.
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К тому, что в украинском языке нет слова "деревня". У нас все "села", хоть с церковью, хоть без.
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Так-так,виправляйте, ми за цим слідкуємо.
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Ось чого і бояться злочинці-розголосу, за яким рано чи пізно відповідальність.
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если с апреля прошлого года никто уже не слышит от власти "украинской" что Крым это Украина, то все начинают об этом забывать. Им все равно.
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И не устают же журнашлюхи за долю малую постоянно пихать про российскийкрым... вот паскудники, но тоже ведь жрать хотят )
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Та я тебя прошу, с 2017 года "Daily Mail" возглавил бывший главный редактор "The Independent" Джорди Грейг. Британське видання Daily Mail назвало окупований Крим російським: посольство України просить виправити статтю - Цензор.НЕТ 3713 Ну если кто не знает, то "The Independent" была приобретена за символический 1 фунт российским олигархом, "бывшим" сотрудником КГБ Александром Лебедевым. Британське видання Daily Mail назвало окупований Крим російським: посольство України просить виправити статтю - Цензор.НЕТ 3713
Да и сама "Daily Mail" тоже известная клоака. В 30-х гг. XX века поддерживала Британский союз фашистов. В 2008 после событий в Южной Осетии критиковала британское правительство за порчу отношений с Россией и двуличие - признание Косово указанным правительством и критику России за признание Абхазии и Южной Осетии.
На рубеже конца 2000-х начала 2010-х годов газета «прославилась» сообщениями о «сенсационных» открытиях британских учёных, создав устойчивый мем «британские учёные».

Вот такая вот "свободная" пресса Великобритании. Кстати вторая по тиражу в стране. Британське видання Daily Mail назвало окупований Крим російським: посольство України просить виправити статтю - Цензор.НЕТ 3713
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За деньги назовут. Есть для этого штрафы и суды. И этим Украина не пользуется.
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Теперь надо просить-умолять,а не требовать. А то как бы не обидеть,как Иран.
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Думаю, що і не востаннє. Після "какаяразніца" такі випадки стануть нормою. На жаль.
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"Пожалуйста, внесите необходимые изменения..." А на коліна встали? Ви повинні не просити, а вимагати!
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Ну и,Крым можно называть хоть как кому захочется но он как не крути кацапский.И из этим смирился уже весь мир.Японцы Курилы уже скоро сто лет считают своими но они по сей день остаются кацапскими.Так все будуть признавать и кацапским восток Украины,и если мы не освободим свою територию силой то скоро и Киев станет районным центром кацапии.
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Надо просто написать статью про Ольстер/Белфаст и назвать это всё ирландским...
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бегать за каждой газетёнкой - выставлять себя на смех.
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штрафувати треба, а не просити. Daily Mail - помийка абрамовіча
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В Англии немало пророссийских журналистов. Например, в 2016 году я вёл переговоры с британской газетой "The Sun". Они собирались опубликовать мой сюжет о коррупции в Казахстане. Но как только я начал приводить и компрометирующие факты насчёт "Газпрома", англичане пошли на попятную и публикация не состоялась.
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Чем чаще наши очільники будут выносить за скобки вопрос оккупации Крыма рашистскими захватчиками, тем быстрее мировое сообщество смирится с тем, что сворованная территория и в самом деле их принадлежность.
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