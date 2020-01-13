 Британське видання Daily Mail назвало окупований Крим російським: посольство України просить виправити статтю. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter посольства.

"Весь світ знає, що Крим - це Україна. На жаль, Daily Mail досі не знає. Будь ласка, внесіть необхідні зміни, щоб не заплутувати своїх читачів", - йдеться в повідомленні.

В одній зі статей видання прикріплено фото місяця з підписом "Небесне явище в селі Клинівка Сімферопольського району Криму, Росія".

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