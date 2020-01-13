 Британське видання Daily Mail назвало окупований Крим російським: посольство України просить виправити статтю. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter посольства.
"Весь світ знає, що Крим - це Україна. На жаль, Daily Mail досі не знає. Будь ласка, внесіть необхідні зміни, щоб не заплутувати своїх читачів", - йдеться в повідомленні.
В одній зі статей видання прикріплено фото місяця з підписом "Небесне явище в селі Клинівка Сімферопольського району Криму, Росія".
Якщо ви вимагаєте від інших, далеко ви не підете
В Орде насколько я знаю деревни. Кавказ не в счет.
Причем здесь есть или нет деревни в Украине?
Да и сама "Daily Mail" тоже известная клоака. В 30-х гг. XX века поддерживала Британский союз фашистов. В 2008 после событий в Южной Осетии критиковала британское правительство за порчу отношений с Россией и двуличие - признание Косово указанным правительством и критику России за признание Абхазии и Южной Осетии.
На рубеже конца 2000-х начала 2010-х годов газета «прославилась» сообщениями о «сенсационных» открытиях британских учёных, создав устойчивый мем «британские учёные».
Вот такая вот "свободная" пресса Великобритании. Кстати вторая по тиражу в стране.