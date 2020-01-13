 Зеленський підписав закон про посилення соцзахисту ветеранів АТО з інвалідністю, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Документ підвищує рівень соціального захисту всіх категорій учасників антитерористичної операції (АТО) та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, зокрема з числа волонтерів і добровольців, та учасників бойових дій на території інших держав, які визнані особами з інвалідністю внаслідок війни.
Зокрема, закон надає їм право на безоплатну медичну допомогу в закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних органів виконавчої влади, які, відповідно до закону, здійснюють керівництво військовими формуваннями.
Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.
Відповідний закон Рада підтримала у другому читанні 20 грудня 2019 року.
А как понимать- "Это требует должность и полномочие?"
Об чем это?
"Петюня" сделал для армии гораздо больше и не только деньгами, но зюзям это ого не понять. Все ,что они делают сейчас для армии, это чтобы ударить под дых порохоботам.
Больные на голову.
И мы еще будем наблюдать как ветераны смогут осуществитьь право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения.
Что сделал для армии Петр Алексеевич??????????
1. Организовал в 2014-15 г.г. два "котла";
2.Ставил на должности различного рода "собачников".... (Гелетей, Муженко и т.п.).
3.Подписал "Минские соглашения"
4.Уходили порядочные и грамотные офицеры и генералы (начиная с Крутова...)))))
5.Наплодил, руками "пастора" и его приспешников, кучу никому не нужного (на войне) хлама. Он называл это "вооружением"...... (Молот, пулемет ПК (Украинский) и т.д. Про БМ и прочие, серьезные зализяки не хочу даже говорить..)
6.Сжег, оставшиеся, склады боеприпасов, которыми можно было воевать еще несколько лет (при условии ведения активных боевых действий).
И это первое, что вспомнилось...........................
Армию постепенно снабдили всем необходимым для жизнедеятельности и вооружили. Петр Алексеевич вложил немало и своих денег в армию.
И главное, это была армия, которая была патриотической и мотивированной защищать свою страну от рашаоккупантов несмотря на те котлы, которые устраивал тут кремлевский кровавый террорист.
А где был Зюзя в это время? Отлынивал от призыва и хлопотал о прокате своих дерьмофильмицов на расее? А совсем недавно приезжал на фронт и кидался там, выпучив глазки на атовца и сычал, что он не лох.
20.12.2019 "ЕС" ДОБИЛАСЬ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА О БЕСПЛАТНОЙ МЕДПОМОЩИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ АТО. Закон, который впервые в истории Украины обеспечит право на бесплатное медицинское обслуживание всех участников боевых действий, добровольцев, сотрудников ВСУ и волонтеров, принят. Положительного решения удалось добиться благодаря усилиям партии "Европейская солидарность".
"Наконец-то конструктивная оппозиция получила заслуженную победу в борьбе за права украинцев - проект Закона 1198 принят - 323 "за". Отныне участники боевых действий на территории других государств, военнослужащие и работники ВСУ, участники АТО, а главное - добровольцы и волонтеры, получившие инвалидность вследствие войны, будут иметь полноценное право на бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения МОУ, СБУ, СВРУ, МВД Украины", - подчеркнула Фриз.
Популярный украинский политолог и блогер Кирилл Сазонов в своем блоге пишет о том, что у него появилась пока что официально неподтвержденная инсайдерская информация - министрам, заместителям и народным депутатам с 1 января планируют повысить зарплату в разы.
Совсем скоро тайное станет явным и тогда уже можно будет говорить предметно. Пока же по-тихому в правительстве провели это решение, ведь министры неоднократно жаловались, что зарплаты их не мотивируют работать.
Для наглядности - зарплата нардепа будет не меньше 100 тысяч гривен.
Политолог отмечает, еврооптимисты и бывшие нардепы Лещенко и Найем в Набсоветах и сейчас по полмиллиона в месяц имеют и не бедствуют, пристроились на хороших местечках.
Пришло время остальных подтянуть.
Это все странно выглядит на фоне запланированного еще правительством Гройсманом повышения зарплат учителям на 20%, которое отменили. Причина банальна, сказали, что нет денег, а, значит, нужно еще подождать, а Гройсмана обвинил в полпулизме за то, что дал людям надежду.
«Живите теперь с этой информацией. Они зробили нас «разом» или одну букву поменять?»,
Одним бабки, аветеранам иллюзорное право на на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения.
Таких прав много у различных ветеранов, но много ли из них реально смогли воспользоваться этим правом?
https://www.youtube.com/watch?v=w1fgd4x-Lm4
пишем какие у нас пенсии, зарплаты, стипендии подписываем #яклоун
20.12.2019 16:12 Закон, который впервые в истории Украины обеспечит право на бесплатное медицинское обслуживание всех участников боевых действий, добровольцев, сотрудников ВСУ и волонтеров, принят. Положительного решения удалось добиться благодаря усилиям партии "Европейская солидарность".
???? Так вступает в силу или вводится в действие, ?
Вы к психиатру лучше обратитесь
Да и как он объяснит повышение зряплат слугам до 100 тысяч?
Вот и кинул с барского плеча чуть-чуть
олько руководство Минкульта за декабрь начислило себе более 2 миллионов гривен выплат. Единственный выход из этого позора, чтобы все руководство Кабмина во главе с Гончаруком и Офиса президента во главе с Зеленским перечислило свои сказочные зарплаты за январь в пользу семей жертв авиакатастрофы.