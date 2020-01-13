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Все про:Зеленський (4109) соцдопомога (60) наказ (215) військовослужбовці (2631) Антитерористична операція (4993) інвалідність (18)

 Зеленський підписав закон про посилення соцзахисту ветеранів АТО з інвалідністю, - ОП

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни" № 431-IX, який Верховна Рада ухвалила 20 грудня 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Документ підвищує рівень соціального захисту всіх категорій учасників антитерористичної операції (АТО) та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, зокрема з числа волонтерів і добровольців, та учасників бойових дій на території інших держав, які визнані особами з інвалідністю внаслідок війни.

Зокрема, закон надає їм право на безоплатну медичну допомогу в закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних органів виконавчої влади, які, відповідно до закону, здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

Відповідний закон Рада підтримала у другому читанні 20 грудня 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Бородянського головою Ради з питань розвитку "Мистецького арсеналу", - указ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169589
 
   
 Топ коментарі
 
пока что зеленоботы приписывают себе заслуги прошлой власти и ничего более. Ты еще скажи что децентрализацию Зе придумал
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«Сделали нас вместе»: в правительстве по-тихому провели решение о повышении с 1 января зарплат министрам и нардепам
Популярный украинский политолог и блогер Кирилл Сазонов в своем блоге пишет о том, что у него появилась пока что официально неподтвержденная инсайдерская информация - министрам, заместителям и народным депутатам с 1 января планируют повысить зарплату в разы.
Совсем скоро тайное станет явным и тогда уже можно будет говорить предметно. Пока же по-тихому в правительстве провели это решение, ведь министры неоднократно жаловались, что зарплаты их не мотивируют работать.
Для наглядности - зарплата нардепа будет не меньше 100 тысяч гривен.
Политолог отмечает, еврооптимисты и бывшие нардепы Лещенко и Найем в Набсоветах и сейчас по полмиллиона в месяц имеют и не бедствуют, пристроились на хороших местечках.
Пришло время остальных подтянуть.
Это все странно выглядит на фоне запланированного еще правительством Гройсманом повышения зарплат учителям на 20%, которое отменили. Причина банальна, сказали, что нет денег, а, значит, нужно еще подождать, а Гройсмана обвинил в полпулизме за то, что дал людям надежду.
«Живите теперь с этой информацией. Они зробили нас «разом» или одну букву поменять?»,
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Господи, какой идиот. Оказывается, Зеленский это сделал назло порохоботам.
А как понимать- "Это требует должность и полномочие?"
Об чем это?
"Петюня" сделал для армии гораздо больше и не только деньгами, но зюзям это ого не понять. Все ,что они делают сейчас для армии, это чтобы ударить под дых порохоботам.
Больные на голову.
И мы еще будем наблюдать как ветераны смогут осуществитьь право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения.
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Удар под дых порохоботам. Ведь петюня этого не сделал. Хотя и не абы какое событие. Это требует должность и полномочие.
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Это не удар, а пример турборежима.Президент просто спешит творить добро!Системно,в отличие от соиво-лаптёвой оппозиции какашников -грабителей.5 лет не хватило чтобы позаботиться об раненых,сиротах и вдовах.
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пока что зеленоботы приписывают себе заслуги прошлой власти и ничего более. Ты еще скажи что децентрализацию Зе придумал
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как минимум одну я назвал выше. А что сделали зедебилы?
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Зеленский за 4 месяца вместе с парламентом сделали больше чем свинорылы за 5, главное началась имплементация соглашения об ассоциации ЕС и Украины, то чего соевые не желали начать в течении 5 лет!!!! (разделение нафтогаза например) А ваше блеяние не более чем вонь от разлагающегося феодального строя который Петюня бережно оберегал пересаживаясь с одного кресла в другое...
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что именно сделали, конкретизируй? Конечно что имплементация об ассоциации которую вообще начал Порошенко, начнется рано или поздно. Но я спросил, что сделали зедебилы, а не что они продолжают после Порошенко.
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я вижу пока падение экономики, и что нашего клоуна весь мир высмеивает
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Второй день читаю ваши комментарии и никак не пойму,кто вы - тонкий юморист,стебающийся над зебилами,или упоротый идиот,живущий в виртуальной реальности?
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а как Порох мог вообще подписать закон которого не было?
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Очень просто. Нужно было сделать,чтобы он был ))
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зедебил, а он и был, не было поправки. Зе просто внесли поправку, а зедебилы верещат что весь закон - заслуга Зе. Так обычно бывает зедебил, есть законы, в них иногда вносят поправки, что-то повышают, что-то понижают. Но поправка - это не значит что закон придумали зедебилы
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Кокошники - это за поребриком. Вы что-то путаете или не туда попали
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Господи, какой идиот. Оказывается, Зеленский это сделал назло порохоботам.
А как понимать- "Это требует должность и полномочие?"
Об чем это?
"Петюня" сделал для армии гораздо больше и не только деньгами, но зюзям это ого не понять. Все ,что они делают сейчас для армии, это чтобы ударить под дых порохоботам.
Больные на голову.
И мы еще будем наблюдать как ветераны смогут осуществитьь право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения.
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Вопли про сделано гараздо больше сдыхают от отсутствия результата. Нет результата - нет доверия. Как и стульев без денег ))
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Зебил,на вашим президентом-монитором весь мир потешается...Украинцев на украинцев поменять-это верх идиотизма или просто предательства.
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Реальнно, ветерані осуществляют ЭТО уже давно((
Что сделал для армии Петр Алексеевич??????????
1. Организовал в 2014-15 г.г. два "котла";
2.Ставил на должности различного рода "собачников".... (Гелетей, Муженко и т.п.).
3.Подписал "Минские соглашения"
4.Уходили порядочные и грамотные офицеры и генералы (начиная с Крутова...)))))
5.Наплодил, руками "пастора" и его приспешников, кучу никому не нужного (на войне) хлама. Он называл это "вооружением"...... (Молот, пулемет ПК (Украинский) и т.д. Про БМ и прочие, серьезные зализяки не хочу даже говорить..)
6.Сжег, оставшиеся, склады боеприпасов, которыми можно было воевать еще несколько лет (при условии ведения активных боевых действий).
И это первое, что вспомнилось...........................
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Петр Алексеевич для начала сделал армию с нуля, котрую после правления янучар уже нельзя было назвать армией.
Армию постепенно снабдили всем необходимым для жизнедеятельности и вооружили. Петр Алексеевич вложил немало и своих денег в армию.
И главное, это была армия, которая была патриотической и мотивированной защищать свою страну от рашаоккупантов несмотря на те котлы, которые устраивал тут кремлевский кровавый террорист.
А где был Зюзя в это время? Отлынивал от призыва и хлопотал о прокате своих дерьмофильмицов на расее? А совсем недавно приезжал на фронт и кидался там, выпучив глазки на атовца и сычал, что он не лох.
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Быдлое ЗЕленожопое разгулялось? Потухни! Ишак Оманский решил вопрос))))


20.12.2019 "ЕС" ДОБИЛАСЬ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА О БЕСПЛАТНОЙ МЕДПОМОЩИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ АТО. Закон, который впервые в истории Украины обеспечит право на бесплатное медицинское обслуживание всех участников боевых действий, добровольцев, сотрудников ВСУ и волонтеров, принят. Положительного решения удалось добиться благодаря усилиям партии "Европейская солидарность".
"Наконец-то конструктивная оппозиция получила заслуженную победу в борьбе за права украинцев - проект Закона 1198 принят - 323 "за". Отныне участники боевых действий на территории других государств, военнослужащие и работники ВСУ, участники АТО, а главное - добровольцы и волонтеры, получившие инвалидность вследствие войны, будут иметь полноценное право на бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения МОУ, СБУ, СВРУ, МВД Украины", - подчеркнула Фриз.
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«Сделали нас вместе»: в правительстве по-тихому провели решение о повышении с 1 января зарплат министрам и нардепам
Популярный украинский политолог и блогер Кирилл Сазонов в своем блоге пишет о том, что у него появилась пока что официально неподтвержденная инсайдерская информация - министрам, заместителям и народным депутатам с 1 января планируют повысить зарплату в разы.
Совсем скоро тайное станет явным и тогда уже можно будет говорить предметно. Пока же по-тихому в правительстве провели это решение, ведь министры неоднократно жаловались, что зарплаты их не мотивируют работать.
Для наглядности - зарплата нардепа будет не меньше 100 тысяч гривен.
Политолог отмечает, еврооптимисты и бывшие нардепы Лещенко и Найем в Набсоветах и сейчас по полмиллиона в месяц имеют и не бедствуют, пристроились на хороших местечках.
Пришло время остальных подтянуть.
Это все странно выглядит на фоне запланированного еще правительством Гройсманом повышения зарплат учителям на 20%, которое отменили. Причина банальна, сказали, что нет денег, а, значит, нужно еще подождать, а Гройсмана обвинил в полпулизме за то, что дал людям надежду.
«Живите теперь с этой информацией. Они зробили нас «разом» или одну букву поменять?»,
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Пусть теперь учителя зададут этот вопрос зюзям
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Надо же, чтоб депутаты проголосовали закон о продаже земли, вот им и кунули подачку, чтоб не упирались.
Одним бабки, аветеранам иллюзорное право на на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения.
Таких прав много у различных ветеранов, но много ли из них реально смогли воспользоваться этим правом?
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Я так понимаю, к тюремной пайке каждый день им положено теперь дополнительно по 20 гр масла?
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Зеленский перед выборами запустил флэшмоб, пришло время отреагировать не него Зеленський підписав закон про посилення соцзахисту ветеранів АТО з інвалідністю, - ОП - Цензор.НЕТ 3283

https://www.youtube.com/watch?v=w1fgd4x-Lm4

пишем какие у нас пенсии, зарплаты, стипендии подписываем #яклоун
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Вова зачтено, давай есчо. Мы все видим, НЕ ПЕРЕЖИВАЙ.
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вафля тут каким боком?? оно бабло на оффшоры оманские переводит.
20.12.2019 16:12 Закон, который впервые в истории Украины обеспечит право на бесплатное медицинское обслуживание всех участников боевых действий, добровольцев, сотрудников ВСУ и волонтеров, принят. Положительного решения удалось добиться благодаря усилиям партии "Европейская солидарность".
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Да стебусь я, но это хорошо, что не блокирует, не зря Майдан поганял властьимущих.
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Так и ответ не тебе, может если убогие раз сто прочтут, и до них дойдет. Хотя...(((
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Вступает в силу со дня следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2021 года. Источник: https://censor.net.ua/n3169589
???? Так вступает в силу или вводится в действие, ?
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вступает в силу, но в самом законе написано что с 2021 года - все просто))))
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Креативненько. А то все шмаркля, да шмаркля. А, оказывается, 'убийца Окуевой '
Вы к психиатру лучше обратитесь
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Це добре,що султан Оманский думає про ветеранів АТО,а про інших людей з інвалідністю - забув,чи вони вже не люди???
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Он о них не думает, он их побаивается.
Да и как он объяснит повышение зряплат слугам до 100 тысяч?
Вот и кинул с барского плеча чуть-чуть
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Как глава правительства Алексей Гончарук будет смотреть в глаза родственников погибших украинцев, которым правительство обещает выплатить по 200 тысяч гривен компенсаций на фоне того, что зарплаты топ-чиновников выросли в 3-5 раз и уже с 1 января министры и нардепы получат довольно круглые суммы.

олько руководство Минкульта за декабрь начислило себе более 2 миллионов гривен выплат. Единственный выход из этого позора, чтобы все руководство Кабмина во главе с Гончаруком и Офиса президента во главе с Зеленским перечислило свои сказочные зарплаты за январь в пользу семей жертв авиакатастрофы.
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А как эти шулера смотрят в глаза родственников погибших на передовой?
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