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Все про:Нацполіція (8809) Осмаєв Адам (85) Окуєва Аміна (112) Нєбитов (6)

 Слідство не має інформації про "великий борг" Осмаєва та Окуєвої, - глава поліції Київщини Нєбитов

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов заявив, що слідство не має інформації про наявність у Адама Осмаєва та Аміни Окуєвої великого боргу, що нібито могло б бути причиною нападу на них.

Про це Нєбитов заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наразі слідство такої інформації не має (щодо можливого боргу подружжя. - Ред.). Ми вивчали спосіб життя (Окуєвої і Осмаєва. - Ред.), і бачили, що ці люди були невеликого достатку... Вони самотужки ремонтували свій будинок невеликий, тому говорити про якісь великі кошти (у них. - Ред.) - наразі у нас такої інформації немає", - сказав Нєбитов.

За його словами, версії про замовників злочину слідство має, але деталі він повідомити не може.

30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство Окуєвої - замовне: у слідства є версії щодо замовника, - глава поліції Київщини Нєбитов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169587
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский, за что ты заказал Окуеву?
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За долг, за долг. Точнее за чувство долга. Но мусорам такое не понять.
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Іноді в Страні юей є цікаві інсайди і сенсації,але це-жовта хрінь.Як той дядько пов'язаний з СБУ врємьон Порошенко ? Сам хоч прочитав ?
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Зеленский, за что ты заказал Окуеву?
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Зараз для Зеленського головне- відмазати росіян.
Ну а якщо вдасться до купи звинуватити когось з добровольців чи волонтерів- так то вже ***** може і в животик поцьомає.
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все уже поняли все:

Амина и ее муж выпивали с бомжами.
Закончилось все бытовухой....

раша ни при чем Слідство не має інформації про "великий борг" Осмаєва та Окуєвої, - глава поліції Київщини Нєбитов - Цензор.НЕТ 9066

вот что значит президент, не сдавший анализ мочи - немочный он
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За долг, за долг. Точнее за чувство долга. Но мусорам такое не понять.
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Ну почему.
Очень у многих в полиции есть чувство, что им все что то должны и чем то обязаны.
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У Авакова шьют убийство Акуевой киллеру, связанному с СБУ времен Порошенко, https://uc.ink/1hL1cT?pub=link [У Авакова шьют убийство Акуевой киллеру, связанному с СБУ времен Порошенко - Экономика от Пророка]: Посмотри!
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Іноді в Страні юей є цікаві інсайди і сенсації,але це-жовта хрінь.Як той дядько пов'язаний з СБУ врємьон Порошенко ? Сам хоч прочитав ?
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а вы что не знали что у Рабиновича дочь проститутка ?
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Для чего пиар по этому делу у Авакова. Или брехня по делу или прикрытее своих ошибок
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просто так не валят у них и волонтеров миллионы в обороте....если не миллиарды..
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Итак картина следующая, задержали четырёх кексов. Кексы как всегда три отъявленные патриоты. Рекс первый - Иван Каралюс боец батальона "Айдар" погоняло "Шукач". Кекс второй - Александр Корниевский, боец батальона "Айдар", погонять "Кулибин". Кекс третий Виктор Балацкий участник АТО, погоняло "Агат" подразделение выясняю. Ну кекс четвёртый Игорь Редькин не участник АТО, что редкость. Первые трое проходили как банда "Кулибиных". Их специализация торговля оружием и переделка оного. При их аресте в их "цеху"было обнаружено 32 пистолета, 26 автоматов, 8 пулемётов, 4 гранатамёта, гранаты , 15000 паторонов, 3 кг пластита. Добро поставлялость через неравнодушных патриотов и волонтёров и реализовывалось неравнодушным гражданам. В последствие занялись и убийствами по заказу. Их две известные жертвы это Заможный из Капарол и начальник отдела Киевского метрополитена Миленького, последнего - ножом. Первых троих кексов приняли в сентябре 2019го. Редька приняли только сейчас. Он был руководителем этих шлепперов. И именно его ДНК был на стволе переделанного под калибр 7.62 из 5.45 школьного мгм автомата. Вы не поверите, но кексы пристроились в нацкомитет по противодействию коррупции. У Редьки были обширнейшие связи. Его милый друг Липский также руководил это бандой. В банде есть один гражданин Беларуси. Но что интересно, дислоцировались они в районе Василькова в радиусе 10 км., там мочканули окуеву, там проживает клава зверобой и её стрельбище, вся эта камарилья в общем то с одного ореола обитания и несомненно повязаны. Окуевы самозабвенно кидали людей на деньги. Людей разных. Это была основная версия изначально, и полиция скромничает немного, как и с днк на автомате))) Впереди много интересного. Круг сужается, петля сжимается. Кроме всего прочего они подозреваются в убийстве ещё одном, это Тимур махаури, с потешного батальона из десяти человек им шейха Мансура попросту опг. Где осмаев значится комбатом, осмаева пресс-секретарём а махаури рядовым бойцом... Какая там кошка между этими милым и людьми пробежала, но мочить их начали. В защиту этой опг активно выступил как вы думаете кто? Некто Юрасик Левченко, комендант Украинаїнського дому... Депутат 8го скликання від ВО Сволота. Ну все дуже цікаво!
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должников не убивают-убивают кредиторов
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