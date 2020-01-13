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 Коли я сказала: "Кремлівський клоун дав автомати вашим дітям" - вони мене мало не зжерли, - звільнена з полону найманців РФ Терещенко

Мешканка окупованого Донецька 67-річна Галина Терещенко, була затримана в серпні 2017 року, терористи звинувачували її у "шпигунстві".

Звільнена в результаті обміну утримуваними особами між Україною і ОРДЛО мешканка окупованого Донецька Галина Терещенко в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповіла про своє перебування в полоні у найманців РФ, передає Цензор.НЕТ.

У Донецьку вона працювала поруч із будівлею "МДБ ДНР" і про побачене там розповідала українським спецслужбам. Її справу терористи розглядали на "військовому трибуналі ДНР".

Жінка розповіла, що не могла змиритися з тим, що трапилося у 2014 році, а тому хотіла допомогти Україні.

"У Донецьку я живу в Калінінському районі, і я працювала поруч із "МДБ". Там розташований шкірно-венерологічний диспансер. Це таке місце – військова частина в одному будинку з "МДБ". І поруч – магазин, куди часто приходили люди зі зброєю. У моєму полі зору були ці три будівлі, я щодня бачила, що там коїться. Я все це бачила і могла дати інформацію. І я її передала... Ця інформація не така вже й держтаємниця. Це машини з українськими номерами, вони під'їжджали до цих будівель, із них виходили військові. Ось і все. А як вони дізналися... Мені треба було мовчати на роботі, мене здали колеги", – зазначила Терещенко.

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За її словами, "МДБ" до неї фізичного насильства не застосовувало, однак у в'язниці та СІЗО жінка стикалася з ним із боку ув'язнених, "тому що політичні сиділи разом із кримінальними злочинцями".

"Найстрашніше, від чого я не могла відійти, – коли мене привезли на роботу в наручниках, провели демонстративно дорогою. Повискакували наші співробітники і хворі, із сусідньої лікарні теж прийшли, дуже багато людей, і слідом мені кричали: "Фашистка! Маячки ставила! Наших дітей повбивала!" Ось це я страшно переживала, це було складно. Краще б мене в підвалі вбили... Потім протягом року тривало слідство, 26 серпня 2017 року мене заарештували, а в ув'язнення я потрапила 20 серпня 2018 року. Вирок – 12 років за шпигунство без права на оскарження", – зазначила Терещенко.

Жінка висловила думку, що на окупованій території більше прихильників "ДНР" і президента РФ Володимира Путіна.

"Коли я сказала: "Кремлівський клоун дав автомати вашим дітям", вони мене мало не зжерли. Але водночас прихильники України там рідко щось привселюдно говорять. Просто, з огляду на свій вік, я знала, що мені це зійде з рук, що я можу гостре слівце сказати... Самі військові, коли розмовляли зі мною, ділилися: "Тут такі овочі живуть. Це не народ, це овочі". Я кажу: "А що, у вас в Росії немає овочів?" – "Так повно, – кажуть, – але тут вони скрізь", – додала Терещенко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169585
 
   
 Топ коментарі
 
Не выпендривайся жаба ЗЕленая! Твой ЗЕбил сдаёт Украину как стеклотару. Ты и сам подонок.
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Вбивці Окуєвой пов'язані із Зеленським: затриманий організатор кілерів володів тією ж компанією, що і дружина Зеленського
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А это разве не Порошенко? а хотя, какая разница
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Зеленский, ты зачем убил Акуеву?
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Вбивці Окуєвой пов'язані із Зеленським: затриманий організатор кілерів володів тією ж компанією, що і дружина Зеленського
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zabugina‏ @zabugina 19 часов назад

Боюсь предположить - Авакян копает под Зеленского?!

Коли я сказала: "Кремлівський клоун дав автомати вашим дітям" - вони мене мало не зжерли, - звільнена з полону найманців РФ Терещенко - Цензор.НЕТ 868
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ШотваРіцца‏ @dneprlena

ТОВ "ГОЛДЕН-ФІШ" це і є бізнес рибних ресторанів подружжя Зеленських

Коли я сказала: "Кремлівський клоун дав автомати вашим дітям" - вони мене мало не зжерли, - звільнена з полону найманців РФ Терещенко - Цензор.НЕТ 5040
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від групи кілерів, яку нещодавно затримали, тягнуться ниточки прямо до Зеленського. Їм вдалося встановити зв'язок між затриманим Ігорем Редькіним,якого називають організатором групи кілером та найближчим помічником Зеленського Юрієм Арістовим, що сьогодні є депутатом "Слуги народу". до квітня 2019 го Ігор Васильович Редькін був одним із власників компанії "Голден-Фіш". Тоді її директором була Марина Арістова, а діючий власник - Юрій Аристов.
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Зедебил, почему не сел Порошенко?
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я вижу что ты дебил, этому виной алкоголизм и наркомания твоих бомжей-родителей.
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что зедебил, не можешь ответить на такой простой вопрос? Тогда я тебя помогу:
Коли я сказала: "Кремлівський клоун дав автомати вашим дітям" - вони мене мало не зжерли, - звільнена з полону найманців РФ Терещенко - Цензор.НЕТ 4682
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показательно что ВСЕ зебилы вместо ответов н простейшие вопросы - начинают постить свои диагнозы и родословные))
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страдающие от сои дегенераты не понимают что это лишь плюс Зеленскому. Так как он не отмазывает замешанных в преступлениях "своих".
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хороше, курва, знайомство вісьлюків з царем віслюків!
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Зеленский, ты зачем разграбил Рим в 455-м году?
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А это разве не Порошенко? а хотя, какая разница
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Не выпендривайся жаба ЗЕленая! Твой ЗЕбил сдаёт Украину как стеклотару. Ты и сам подонок.
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Зеленский, ты зачем сбросил астероид на Землю, и убил всех динозавров 600 миллионов лет назад?
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Зеленский, ты зачем заразил чумой Европу в XIV веке?
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чего это тебе пукан так порвало?
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Я просто стебаюсь с этих кретинов. Ни разу не сторонник Зеленского - он популист и балабол. Но когда вижу как жужжат навозные мухи Порошенка (зззззебилы, зззззебеня, зззззелепупики) не могу удержаться от стеба.
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когда ты выставляешь себя идиотом - это не стеб
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Не спугни, благодаря ему я много узнал про Зельцмана))
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Зеленский, ты зачем привел монголов на Русь в XIII-м веке?
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Кремлёвский клоун раздаёт автоматы, а криворожский клоун забирает автоматы что бы перестали стрелять
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Автоматы забирают орлы Авакова, когда бойцы возвращаются с фронта. Ибо жирному коррумпированному судье можно, а защитнику страны - нельзя.
Причем при Порошенке тоже забирали. Рожа президента меняется, а интересы госбюрократии, силовиков и олигархов - никогда.
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КацаПсины кремля жлобы и оружия не продает.Только братьям чеченам Дудаева продали на миллиард баксов,чтоб он их мочил в сортире,выгодная сделка оказалась Когда я сказала: "Кремлевский клоун дал автоматы вашим детям" - они меня чуть не сожрали, - освобожденная из плена наемников РФ Терещенко - Цензор.НЕТ 5185
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Жив? И даже пароль восстановил? А не, новый такой же ник завёл через социальные сети. Теперь номерной.
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дайте это бубочке почитать а лучше пусть они ему расскажут
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бубочка сам знает и верит в бИндеровцев и фОшистов... вспомни его, проплаченный из бюджета минОбороны Рашки, сериал "слуга народа"...
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73% овощей.... Просто на Донбассе и в Рашке их концентрация НЕМНОЖКО выше.. до 87%.
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Украине как раз - повезло.. всего-то 73% ватников, не то что в рашке - их "мышебратьев" аж 87%)
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Я б радив їй бути обережнішою. У нас тепер теж не ті часи, що раніше.
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Какие часы ? Шо не нападали на атошников ? Или не разрушали памятники им ? Ты не решаешь проблему,выгораживая одних и обгаживая других. Так как дерьмо и то и другое.
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От так шановна Галина Терещенко як у машині часу побувала у 30-х роках совдєпа.
Подякуємо їй, та побажаємо ій здоров"я і наснаги їй та її сім"ї!
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"Женщина высказала мнение, что на оккупированной территории больше сторонников "ДНР" и президента РФ Владимира Путина.
Сами российские военные, когда разговаривали со мной, делились: "Здесь такие овощи живут. Это не народ, это овощи".

И нафига вот это нам? У нас своих 73% овощей девать некуда.
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Как же повезло, что РФ напала на Украину. Жаль что мало "овощей" забрала.
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Зови раху и путина. Он придет и заберет негодяев. - Ты такой тупой ))
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И это говорит донецкий мудак, регулярно нарушающий пограничный режим Украины при посещении оккупированного крыма и голосовавший за ватного малороса.

Не тебе, ватная самка собаки, про раху и путина, рассказывать.
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Мудак на самом деле тот,кто призывает отдать землю врагу. Пограничный режим и так нарушен,идот )) Это оккупация. За Зелю я не голосовал - фантаст недоучка ))
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Сдала ее же Украина. Точнее та гниль,шо и сейчас гадит нам.
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Харош стрелки переводить, данбасец-твои друзья, соседи и сдали.
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Может и так. Признаю. Но почему ты не хочешь бороться с гнилью. Или ее уже нет ?
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По моему нужно сохранять нынешнее положение вещей, возврат пораженных территорий сейчас, грозит большими проблемами.
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а для Зеленского какая разница, будет у нас люди или овощи
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По моим данным с 1 марта 2014 года и по сегодня.на РАБссию вывезли из Донбасса по братски 75 000 тачек разных фирм мира и калибра.Хозяевами угнанных на РАБссию автомашин из Донецка,Горловки и Макеевки являются только правосеки и биндеровцы. Когда я сказала: "Кремлевский клоун дал автоматы вашим детям" - они меня чуть не сожрали, - освобожденная из плена наемников РФ Терещенко - Цензор.НЕТ 9800
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Год отдохнули без меня.Был у сына в Чехии.
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радий знову вас побачити на форумі
ато я вже засумував
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Курс лечения проходил, но не очень помогло. Точнее не надолго.
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Рюсскаму быдлу в Чехии делать нехер. Коли я сказала: "Кремлівський клоун дав автомати вашим дітям" - вони мене мало не зжерли, - звільнена з полону найманців РФ Терещенко - Цензор.НЕТ 6060Украинцам чехи увеличили кроту с 24 до 40 000.Рюсским мудакм буй в зад.Лодыри вонючие..
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Понятно. А что в Чехии интернета нет? Что ты на год в Чехии пропал?
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А я думаю, что ты в ********* был и работал. Сачёк. Тут без тебя порохососы и кремлеботы уже погибают и загинаются. Коли я сказала: "Кремлівський клоун дав автомати вашим дітям" - вони мене мало не зжерли, - звільнена з полону найманців РФ Терещенко - Цензор.НЕТ 507
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ненадолго пишется слитно.
Так что продолжай лечение.
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ненадолго пишется слитно.

Это не верно. Вопрос нетривиальный.
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Нас ещё ждут после освобождения Донбасса годы диверсий и партизанщины.Увы.Ордынский яд.
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Если принять овощей вместе с территорией, то да. Если фильтровать, зачистить, депортировать на Роисю, то нет.
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Надо продвигать импичмент президентам.

Вот к примеру , почему никому неизвестный Ермак руководит международными переговорами Украины? УКРАИНЦЫ ЕГТ НЕ ВЫБИРАЛИ, НЕ НАЗНАЧАЛИ. Жена у него руцкая с руцким паспортом. А СБУ? Тоже жена с руцким паспортом.
Без импичмента этот позорный цирк не прекратить
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Начни со своего лидера нации лишнехромосомных.
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Зебіл, якщо ти тупий, і не знаєш прапорів наших сусідів, а саме не відрізняєш Словака, від Москаля, то сиди і не гавкай.
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Прапори наших сусідів мені не потрібно знати. Для мене всі вороги, хто проти України і влади в Україні, а з якої це країни через VPN мені байдуже.
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а я у 10 років знав прапори та столиці усіх каїн світу... Тепер, трохи забув, але відсотків 90 прапорів впізнаю відразу... Може тому я Порохобот, а ти Зелений?
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та ти молодець проти овець, а проти молодця сам вівця.
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я не спеціаліст по взаємовідносинам між вівцями, баранами і т.п. людською мовою можеш?
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Для німців ви schweine, для чеченців-барани, а для українців-цапи(козлы). З тваринами людською мовою, а не занадто тобі буде?
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Очевидно имелся в виду Кремлевский карлик, поскольку Кремлевский клоун - это уже наш Ишак
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Кацапы считают даунбасян "овощами". Прекрасная рекомендация. Это типа дно дна?😄
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Зедибілам присвячується...
Як умру, то поховайте Мене, де завгодно.
В Каневі, в Стрию, в Варшаві,В Тулі або в Гродно.
Щоб лани або пустеля, Прерії чи гори.
Запустіть мене у космос
Або киньте в море.
І під прапором - байдуже,кольору якого
Пригадайте знамените
Незле тихе слово:Що, напевно, не важливо
В пекло чи до раю,
Якщо є асфальт і світло,
Разніца какая?
За Тарасом Шевченко... Автор: Павло Гінтов
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Звосі скиньте статтю або в на паперовому носієві, нехай, мудило читає, де там українці і чи є вони? Коли я сказала: "Кремлівський клоун дав автомати вашим дітям" - вони мене мало не зжерли, - звільнена з полону найманців РФ Терещенко - Цензор.НЕТ 7871
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Немолода вже жінка, багато пожила при совку, а в душі українка і вірна своїй країні. Молоді 30-ти річні мусора-борови козиряли всякому лайну заїзжему і присягали на вірність руському міру, бо їм нема нікакой разніцьі.
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Готовий сценарій для шпигунського серіалу -" Агент Терещенко". Це було актуально в 2014 році, але тоді цивільним полоненим вороги за Україну животи пороли та у голову стріляли. Націю на українському боці лінії розмежування, розповідь про невдале життя на окупованій території за душу не бере.
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Порохоботы хотели что бы мы своих не выменивали на сепаров - это доказывает что порохоботы враги украинского народа , обьективно говоря !
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причем, они хуже кацапо-ботов. те - явные враги там.
эти - тут. подлые, дешёвые, продажные ублюдки.
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Кремлевский клоун) - читая заголовок статьи сложно сразу разобрать о каком именно Вове идет речь
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КОНЕЧНО ОВОЩИ, ОСОБЕННО СЕЙЧАС, ТАМ ИХ КОНЦЕНТРАЦИЯ УВЕЛИЧИЛАСЬ ДО 99%. ТОЛЬКО ОВОЩИ МОГЛИ ПОВЕРИТЬ ВСЕМУ ЧТО СКАЗАЛИ ПО КАЦАПСКИМ КАНАЛАМ, ОВОЩИ НЕ УМЕЮТ ДУМАТЬ! ДУМАЮЩИЕ УЕХАЛИ В 14-М И НИКОГДА ОБРАТНО НЕ ВЕРНУТСЯ!
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"Здесь такие овощи живут. Это не народ, это овощи". Я говорю: "А что, у вас в России нет овощей?" - "Да полно, - говорят, - но тут сплошь и рядом", - добавила Терещенко.

сублімоване бидло, панаучному....
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