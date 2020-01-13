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Все про:Зеленський (4109) Мистецький арсенал (5) наказ (215)

 Зеленський призначив Бородянського головою Ради з питань розвитку "Мистецького арсеналу", - указ

Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал".

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №3/2020 розміщено на сайті глави держави.

"Затвердити новий склад Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"", - йдеться в тексті указу.

Згідно з указом Головою ради призначено міністра культури, молоді і спорту України Володимира Бородянського.

Також до складу ради увійшли дружина глави держави Олена Зеленська, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, радник Президента нардеп Гео Лерос та інші.

Цей Указ набуває чинності з дня його опублікування.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169584
 
 
 Топ коментарі
 
Все малоросы...эти разовьют...украдут деньги из бюджета... а потом еще раз разовьют...
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Похоже, что зачистка будет даже на уровне экскурсоводов в музеях.
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Все малоросы...эти разовьют...украдут деньги из бюджета... а потом еще раз разовьют...
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а ты, патриот, не можешь научиться говорить по-украински? или товарищ лейтенант не разрешает? или челюсть не приспособлена?
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Якщо є потреба то говорю ... зараз її немає ...
А ти? Що в тебе з " челюстью"?
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як можна називати людей малоросами, одночасно патякаючи на ворожій мові.. не поважають мову саме малороси! Зеленський призначив Бородянського головою Ради з питань розвитку "Мистецького арсеналу", - указ - Цензор.НЕТ 8529
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Можна ... тому що не мова є показником малороскості ... а переконання ...
Тисячі наших солдатів на передовій які захищают Україну говорять російською ... і це не заважає їм вбивати винторогу худобу з паРши..
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Должен же он отомстить за "Политика для начинающих"...
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Ще мистецького кварталу бракувало !
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Похоже, что зачистка будет даже на уровне экскурсоводов в музеях.
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Именно Бунтовцы после Октябрьского переворота зачищали Беларусь от языка и культуры, как чуждого им и именно они были в большевистской власти и даже выдумали кучу теорий, которыми паРаша до сих пор пользуется.
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ПЕСсцики вазбудилися..
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Из названия Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал" пора убирать слово "Национального2
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Вообще-то Ющ этот Арсенал кое-как привёл в порядок....
Туда вообще-то при правильной доработке поместятся ВСЕ художественные музеи Киева!
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Впали на потоки. Ідея і виконання , президента Віктора Ющенка.
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Якщо дозволити зеленим гнидам стати вошами то будемо жити в малоросії.
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Глава Минкульта Владимир Бородянский получил 112 904,86 грн зарплаты за декабрь 2019г.
Первый заместитель министра Анатолий Максимчук - 405 07,22 грн,
заместитель министра Ирина Подоляк - 394 710,79 грн,
заместитель министра Владимир Шумилин - 154 233,02 грн,
заместитель министра Алексей Сивирин - 366 068,35 грн,
заместитель министра Светлана Фоменко - 139 303,81 грн,
государственный секретарь Мин. культуры Ростислав Карандеев - 497 709,99 грн.
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и самое интересное...за какой хер такие деньги в гос.структуре с полупустого (в долгах) бюджета??? (и нигде ли не слиплось у культурных заместителей?)
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Тю, а я думав, що він жінку в міністерство оборони пристроїть...
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