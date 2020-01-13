 Зеленський призначив Бородянського головою Ради з питань розвитку "Мистецького арсеналу", - указ

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №3/2020 розміщено на сайті глави держави.
"Затвердити новий склад Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"", - йдеться в тексті указу.
Згідно з указом Головою ради призначено міністра культури, молоді і спорту України Володимира Бородянського.
Також до складу ради увійшли дружина глави держави Олена Зеленська, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, радник Президента нардеп Гео Лерос та інші.
Цей Указ набуває чинності з дня його опублікування.
А ти? Що в тебе з " челюстью"?
Тисячі наших солдатів на передовій які захищают Україну говорять російською ... і це не заважає їм вбивати винторогу худобу з паРши..
Туда вообще-то при правильной доработке поместятся ВСЕ художественные музеи Киева!
Глава Минкульта Владимир Бородянский получил 112 904,86 грн зарплаты за декабрь 2019г.
Первый заместитель министра Анатолий Максимчук - 405 07,22 грн,
заместитель министра Ирина Подоляк - 394 710,79 грн,
заместитель министра Владимир Шумилин - 154 233,02 грн,
заместитель министра Алексей Сивирин - 366 068,35 грн,
заместитель министра Светлана Фоменко - 139 303,81 грн,
государственный секретарь Мин. культуры Ростислав Карандеев - 497 709,99 грн.