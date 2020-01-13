 Вагітна жінка померла внаслідок ускладнень грипу, дитина вижила, - ЦГЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я.

31-річна жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня у зв'язку із відшаруванням плаценти проведено кесарів розтин. Жінка померла 3 січня, за результатами лабораторних досліджень підтверджено грип типу А не субтипований. Хвора мала супутній стан: хронічне захворювання на гепатит С.



Дитина вижила і сьогодні, 13 січня, із відділення реанімації її було переведено у відділення для недоношених дітей.



Зазначається, що від початку епідсезону, з жовтня 2019 року, зафіксовано вже три летальні випадки внаслідок грипу.



У ЦГЗ наголошують, що вагітні жінки мають першочергово вакцинуватися від грипу.

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