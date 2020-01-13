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Все про:грип (176) смерть (3754) вагітність (17) ЦГЗ (5)

 Вагітна жінка померла внаслідок ускладнень грипу, дитина вижила, - ЦГЗ

31-річна жінка померла внаслідок ускладнень грипу, лікарям вдалося врятувати дитину, зробивши кесарів розтин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я.

31-річна жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня у зв'язку із відшаруванням плаценти проведено кесарів розтин. Жінка померла 3 січня, за результатами лабораторних досліджень підтверджено грип типу А не субтипований. Хвора мала супутній стан: хронічне захворювання на гепатит С.

Дитина вижила і сьогодні, 13 січня, із відділення реанімації її було переведено у відділення для недоношених дітей.

Зазначається, що від початку епідсезону, з жовтня 2019 року, зафіксовано вже три летальні випадки внаслідок грипу.

У ЦГЗ наголошують, що вагітні жінки мають першочергово вакцинуватися від грипу.

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Вагітна жінка померла внаслідок ускладнень грипу, дитина вижила, - ЦГЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169579
 
 
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нема слів
бідне дитятко...
(чогось нічого не кажуть про батька, або родину...)
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Чушь! Беременная умерла из-за халатности/безалаберности/некомпетентности медперсонала. В большинстве случаев беременные умирают только из-за этого. Лишь не большой процент смертей беременных женщин можно отнести к непредсказуемым или независящим от врачей обстоятельствам.
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Зарезали бабу и на грипп свалили ,теперь иди разбирайся ...
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