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 Політика України, За кордоном
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 Глави МЗС п'яти країн, громадяни яких загинули під час аварії літака МАУ, зустрінуться в Лондоні, - Пристайко

Міністри закордонних справ п'яти країн, громадяни яких загинули в катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України", цього тижня проведуть зустріч у Лондоні.

Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Через два дні я побачуся з ними в Лондоні, у нас відбудеться зустріч п'яти міністрів закордонних справ країн, де ми домовимося, як наші країни діятимуть окремо і спільно, які кроки були зроблені для притягнення винних до відповідальності і як ми можемо допомогти постраждалим родинам", - сказав він.

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Пристайко не уточнив, міністри яких країни братимуть участь у зустрічі, але, ймовірно, окрім України йдеться про Британію, Швецію, Канаду та Німеччину. В авіакатастрофі також загинули громадяни Ірану та Афганістану.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки вказують, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ був збитий Іраном. Президент Трамп заявив: "Хтось то на тому боці міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169578
 
 
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И поздравить Ботоксного карлика с новым годом, пожелать кремлевской крысе успехов в личной жизни)))
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Ракета, которой Иран сбил украинский самолет, была поставлена Россией в обход международных санкций.
Россия - страна-террорист.
Путин - международный военный преступник.
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Но зебил этого не скажет . Потому что какая разница , да ?
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опять пристайко и гончарук потратят пару миллионов бюджетных средств на перелет своих задниц в лондон. неужели у виззейра и раянейра уже нет дешевых рейсов?
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Главное, что смысла в этом все равно никакого.

Вместо зеленых обрыганов туда вполне можно послать надувную куклу. Результат будет тот же, а может и лучше - посидит молча и привезет решение больших дядь.
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Когда жестко и быстро нужно было сменить антиукраинское посольство в Иране которое фактически обвинило Украину в катастрофе, эта амеба безвольно промолчала. а сейчас изображает решительность.
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Во сколько Канада оценит жизни своих граждан,во столько же должна и Украина.
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Иран должен дорого-дорого заплатить за теракт для примера их спонсорам. Иначе всё будет продолжаться.
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После выступления президента Украины Владимира Зеленского по ситуации с самолетом МАУ, который сбили в Тегеране иранской ракетой, в ефире телеканала "1+1" показали концерт "Квартала 95".
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