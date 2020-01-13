 Убивство Окуєвої - замовне: у слідства є версії щодо замовника, - глава поліції Київщини Нєбитов

Про це на пресконференції в Києві 13 січня заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Нині інформації про те, що він визнає свою провину, немає", - сказав Небитов.
Слідство вважає, що оскільки підозрювані не були знайомі з Окуєвою, то злочин вони скоїли на замовлення. Версії щодо замовника в поліції є, але подробиці розкривати Нєбитов відмовився, пише ЛігаБізнесІнформ.
Підозрюваний в організації вбивства Окуєвою народився в Дагестані ще за радянських часів, давно є громадянином України, проживає тут, вид діяльності не визначений.
30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.
12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.
Вбивці Окуєвой пов'язані із Зеленським: затриманий організатор кілерів володів тією ж компанією, що і дружина Зеленського
Вбивці Окуєвой пов'язані із Зеленським: затриманий організатор кілерів володів тією ж компанією, що і дружина Зеленського
В чем фейк?
против ФАКТОВ зебилы бессильны:
... до минулого року Аристов разом з дружиною помічника президента і Оленой Зеленских( дружина моники зелоха) володіли компанією "Норин Фіш". Так, серед уже колишніх власників компанії Юрий Аристов, Олена Зеленська та Лариса Шефір. Сьогодні Арістову належить бізнес, який спеціалізується на імпорті живих морепродуктів і охолодженої риби преміум класу, також в групу входить мережа ресторанів Fish house і Oysters Cava Bar.
не фиг заранее хвалиться...не надо нам презентация расследований - нужны расследования
хватит шоу и анонсов!
я ж и говорю - хватит бла-бла....шоу и презентаций - т.е создания видимости активной работы
Главное, что у "следствия" откуда-то появились пробы ДНК с оружия, которых там не было тогда, когда это оружие нашли. Ждем увлекательных видеозаписей с характерной походкой и похожим принтом на футболке.
После совершения убийства Окуевой МВД отчиталось, что на найденном оружии нет следов ДНК и отпечатков пальцев.
А теперь они вдруг есть.
08.11.17
В їхню правдивість.
Звісну Аміну замовили - рашка.
Прорив в розслідуванні...
))