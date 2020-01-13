 Іномовник UA|TV припинив міжнародну трансляцію

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці UATV English у Facebook

"Український уряд вирішив закрити міжнародне мовлення - відділення арабською, кримськотатарською та англійською мовами. В останні три роки команда англійських новинних служб в UA|TV переслідувала спільну мету - надавати реальні і правдиві новини про Україну...", - повідомляється.

Раніше повідомлялося, що на базі UA|TV 15 лютого 2020 року запускається телеканал для тимчасово окупованих територій. За словами міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського, мова мовлення телеканалу буде українською та російською.

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