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Все про:ЗМІ (686) іномовлення (1)

 Іномовник UA|TV припинив міжнародну трансляцію

Український телеканал іномовлення UA|TV припинив роботу англомовної, арабської та кримськотатарської редакцій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці UATV English у Facebook

"Український уряд вирішив закрити міжнародне мовлення - відділення арабською, кримськотатарською та англійською мовами. В останні три роки команда англійських новинних служб в UA|TV переслідувала спільну мету - надавати реальні і правдиві новини про Україну...", - повідомляється.

Раніше повідомлялося, що на базі UA|TV 15 лютого 2020 року запускається телеканал для тимчасово окупованих територій. За словами міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського, мова мовлення телеканалу буде українською та російською.

Також читайте: The New York Times цитує Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169574
 
 
 Топ коментарі
 
Дякую. Дуже дякую!

Всем спасибо, все свободны. Можем предложить вам трудоустройство в RT...
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"досягнення", нічого не скажеш ...
А люди слухали.
Я перепости на фб бачила від тих, хто народжений тут ...
Зате москальською за державний кошт тепер будете вякати на лугандонів ...
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Дякую. Дуже дякую!

Всем спасибо, все свободны. Можем предложить вам трудоустройство в RT...
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Все деньги ушли на Зе болото чиновники никак не могут установить себе зарплаты 100000 мало надо больше Зе пылесос высосал все деньги
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"досягнення", нічого не скажеш ...
А люди слухали.
Я перепости на фб бачила від тих, хто народжений тут ...
Зате москальською за державний кошт тепер будете вякати на лугандонів ...
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Афанасій Скабєєв і Толік Шарій, руліт.
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"Украинское правительство решило закрыть международное вещание - отделения на арабском, крымскотатарском и английском языках. В последние три года команда английских новостных служб в UA|TV преследовала общую цель - предоставлять реальные и правдивые новости об Украине...", - сообщается . Источник: https://censor.net.ua/n3169574
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Це справді УКРАЇНСЬКИЙ уряд, чи все-таки ліквідаційна комісія?
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Фінальна стадія заключного етапу руйнування статусу України як суб'єкта міжнародних відносин. Радійте "узеленські", ви всі преЗЕденти і робите це разом! До зустрічі в пеклі "тайожного союзу"
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Зебіли: наш бубочка хароший, он за мір, каму нада правда пра україну, скабєєва вєдь і так фсьо раскажит!
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арабы и англичане. боюсь будут горько рыдать от такой новости и на сайте преза будут, як грыбы. родиться резолюции о восстановлении вещания
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Теперь в Европе будут узнавать новости про Украину только из российских телеканалов. Кстати деньги, которые рашка тратит на пропаганду примерно равны всему военному бюджету Украины. Не удивляйтесь, когда вас в Париже или Цюрихе на улице назовут укрофашистом, или морду начистят. Просто помните, що ми зробили це разом.

P.S.
Стало стыдно быть украинцем.
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соромно має бути Зебілам, а не українцям
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У зебилов нет клейма на лбу. Для европейцев мы едины.
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Зруйновано єдиного мовника, що розповідав правду про Україну світові, - журналістка UATV

Іномовник UA|TV припинив міжнародну трансляцію - Цензор.НЕТ 5262

Анастасія Федченко
журналістка
(FB)
Учора, 12 січня, було моє останнє пряме включення в останньому ефірі російськомовного випуску новин UA|TV.
Телеканал іномовлення UA|TV учора припинив існування. Після 4,5 років в ефірі.
Точніше, він ніби продовжує роботу, але новин відучора немає, у сітці - архівні програми. Так має бути ще найближчий місяць. А потім канал іномовлення перетвориться на канал для тимчасово окупованих територій.
Ні, вам не здалося. Єдиний канал іномовлення України, який транслювався на всіх континентах, крім Антарктиди, мовив для приблизно 70 країн, а також для частини ОРДЛО (наскільки дозволяло покриття) перетворюється на канал суто для тимчасово окупованих територій.
Ефіри UA|TV були англійською (нас дивилися у Північній Америці: США, Канаді), арабською (про Україну знали в Сирії і не тільки), російською (країни колишнього СРСР, а також емігранти з російськомовних країн, знов-таки ОРДЛО) та кримськотатарською.
Ми розповідали світу про Україну правду. Розповідали, що Росія розв'язала у нас війну, російських окупантів називали окупантами і найманцями, Крим називали українським, ми їздили на передову і знімали сюжети про українських військових, розповідали їхні історії, знаходили найцікавіші, ми розповідали про загиблих, знімали прощання з захисниками, які віддали за Україну найдорожче - життя, робили матеріали про ветеранів і про те, як вони повертаються до мирного життя, як відкривають школи танців, як підкорюють Говерлу на протезах і стрибають із парашутами, не маючи рук і ніг. І ці матеріали бачили в світі.
Так само у світі бачили сюжети про Україну як державу з давньою історією, самобутньою культурою і прекрасною природою. Країну, яка розвивається попри війну. Ми знімали сюжети про презентації українських книжок та прем'єри фільмів. Будемо відверті, таке робить дуже мала кількість каналів, бо нецікаво глядачеві. Бо низькі рейтинги. Наш глядач таке дивився.
Дивився. Бачили. На жаль, у минулому часі.
Тепер єдиного мовника, який розповідав це світу, немає. Української повістки дня у світі немає. Зате з кожної праски про Україну як "країну 404" продовжать розповідати російські іномовники. Про Україну і "громадянську війну" в ній. Ну, не мені вам казати, що говорять про нашу державу росіяни.
Рішення про переформатування каналу іномовлення для каналу для ТОТ прийняли у Міністерстві культури, молоді та спорту України. Причому нам, людям, які створювали новини, досі не озвучили інформаційну політику "нового" каналу. Зрозуміло тільки, що англійська, арабська та кримськотатарська редакції припиняють роботу. Редакції, де працювали ведучими зокрема носії мови, які приїхали в Україну для того, щоби розповідати про неї світу.
Канал для ТОТ буде розважально-інформаційним. Це все, що поки що мені відомо.
Канал іномовлення - державний мовник, який розповідав про Україну світу, зруйновано і поки що навіть не переформатовано.
Очевидно, Україні не потрібно розповідати про себе світу. Навіщо напружуватися? Є ж кремлівські пропагандисти. І їхній агресивній брехні наша країна тепер навіть не може протиставити краплину правди та здорового глузду.
Учора було моє останнє пряме включення в останньому ефірі російськомовного випуску новин UA|TV. Я змогла стримати сльози, щоб потім ридати, коли в студії вимкнули світло, щоб плакати сьогодні і не знаю ще скільки днів поспіль.
Мені дуже боляче. Моє серце розбите.
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Фамилии всех причастных к уничтожению украинского вещателя НАДО НАПЕЧАТАТЬ .
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Кабмина надо посадить тоже- как пособников оккупанта украинских территорий.

В Европе везде крутят руцкие каналы . И европейцы верят им.
ПОЗОР КАБМИНУ!!!
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Це тільки початок. Далі відмінять заборону на трансляцію Кисєльйових та Соловйових...
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Зеленые диверсанты перекрыли единственный канал, который транслировал позицию Украины в мире.
Пусть Раша Тудей лжет на весь мир, а у нас теперь даже не будет хоть какой-то альтернативной точки зрения для мирового обывателя.
Пока они у власти видимо хотят нанести максимальный урон обороноспобности государства во всех сферах.
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Друзі, прошу підтримки. Ось ЦЕ - називає себе перекладачем. У тому числі з української мови. І у себе на сторінці в Фейсбуці знущається над прекрасним українським словом - "парасолька." Називає його - парасоль. Давайте їй все разом напишемо, що про нього думаємо. Або закриємо сторінку. Мій коментар ця "перекладач" видалила : https://www.facebook.com/zheleznyakann/photos/a.101965147837730/176910417009869/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.**********************-xuNmaQFdsaD6smwC8mi1pgoGIK9H20JVPAcQNvh3ghe6qEo2haWrqOIWGjf3CMIJoZ_URTjnvQ_0LhKEAVb9aF5xsdxbWwM7V6t29ak_jbvYE2Wrnot_6IlZmxwKFM3kQ25e72SHI057StbG2pVwsR6iTBAUfl4ww1WuP2Yh7dK9E-thiBCGkKgkUW-saoUcMog9enJHEe3XGFA6hb9ngmPzN6fh9OkNbEnSvm0EceQobB6g-AzLeYeCBHknRLy7m2KPyqn2WCjcBXb85YWtT5Mj7UIdRKL_ML-x3eFdI6SWXlHgttCMnGxOyQprmdVg&__tn__=-R
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Очередной гвоздь в гроб украинской государственности от малоросов во власти, которая просуществовала с 2014 до 2019 годы.
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В Україні є свої *******, їх 73% і вони обрали собі такого ж ******* - малороса, жлоба і совкодрочера. Тепер пожинають плоди і.... радіють, йолопи.
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тупость и жлобство Зели-совка, а также подковёрные договорённости хйла с Вошьдём зебилов всех времён, Украина будет долго отхаркивать кровью.. уже отхаркивает..
зебилы, вы все - припзденты одноклеточные и сделали это вместе..
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Вещать на ино ,это надо иметь много ума и денег а там ни того ни другого ... Іномовник UA|TV припинив міжнародну трансляцію - Цензор.НЕТ 3079
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