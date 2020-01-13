 "Слуга народу" висунула Костіна на пост глави правового комітету Ради, - Корнієнко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав у понеділок на брифінгу в будівлі парламенту.
"Наша пропозиція, яку ми направили на регламентний комітет, - це Андрій Костін, чинний заступник голови комітету", - заявив Корнієнко.
Крім того, за словами Корнієнка, кандидатуру глави комітету із зовнішньої політики фракція має затвердити до кінця цього тижня.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР і призначив тимчасовим виконувачем директора відомства Ірину Венедіктову, яка є народним депутатом фракції "Слуга народу" та очолює комітет Верховної Ради з питань правової політики.
Інвестиції вже непотрібні?
Или место встречи провалено..
Оказалось, что вышли на неприкасаемых? Пришлось срочно увольнять всех замов из СБУ. Дружненько морозимся и делаем вид, что народ - лохи и народу все показалось, а дело тихо слили в унитаз? Совсем уже "слуги" охренели и людей за бездумное быдло считают.
Начальнику департамента Офиса Президента Светлане Кондзеле, суд продлил меру пресечения в более мягком варианте: ночной домашний арест вместо круглосуточного. Об этом в понедельник, 13 января, сообщают Українські новини со ссылкой на пресс-службу САП.
Отмечается, что соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд в отношении начальника департамента доступа к публичной информации Офиса Президента, которую поймали на взятке в 150 тысяч долларов.
"Частично удовлетворили ходатайство прокурора и продлили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста", - сказала она.
Также суд продлил ранее возложенные на Кондзелю обязательства, в том числе запрет на выезд за границу.
Напомним, Кондзеля подозревается в преступлении по статье о мошенничестве, предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса (ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 369).
Напомним, НАБУ задержало чиновницу из Офиса президента Светлану Кондзелю по подозрении 150 тысяч долларов взятки. По данным бюро, она просила эти деньги за назначение на пост заместителя председателя правления Нафтогаза и заявляла, что решает любую проблему через связи в ОП.
Руководство зеленой Рады не должно скрывать подобную информацию от народа, правда?
Один из них одессит Андрей Костин
Директор адвокатской компании «Право».
Пісець правовому комітету...
Кондитерская корпорация Roshen выделит 50 млн грн на капремонт отделения онкогематологии и создание отделения аутологичной трансплантации костного мозга в Национальном институте рака.
Согласно пресс-релизу компании, проект продлится почти два года.
"В здании, где расположено отделение онкогематологии, химиотерапии, много лет протекала крыша, под фундамент подтекала вода из канализационной трубы - как результат, почти по всем стенам здания грибок, который просто убийственный для людей с таким заболеванием. В начале осени Roshen начал капитальный ремонт части помещений второго корпуса Национального института рака. Мы планируем завершить работы в августе 2020", - комментирует директор по развитию социальных проектов Кондитерской корпорации Roshen Ирина Пономаренко.
В 2018 году корпорация отремонтировала и оборудовала помещение, предназначенное для афереза (забора) стволовых клеток (для трансплантации костного мозга) и донорских тромбоцитов, на общую суму 2,9 млн грн грн.
Всего в 2017-2018 годах Roshen инвестировала в социальные проекты 357 млн грн.