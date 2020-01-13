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 Політика України
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Все про:Венедіктова (21) Корнієнко (98) Костін (1)

 "Слуга народу" висунула Костіна на пост глави правового комітету Ради, - Корнієнко

"Слуга народу" висунула кандидатуру Андрія Костіна на пост глави комітету Верховної Ради з питань правової політики.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав у понеділок на брифінгу в будівлі парламенту.

"Наша пропозиція, яку ми направили на регламентний комітет, - це Андрій Костін, чинний заступник голови комітету", - заявив Корнієнко.

Крім того, за словами Корнієнка, кандидатуру глави комітету із зовнішньої політики фракція має затвердити до кінця цього тижня.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР і призначив тимчасовим виконувачем директора відомства Ірину Венедіктову, яка є народним депутатом фракції "Слуга народу" та очолює комітет Верховної Ради з питань правової політики.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169570
 
 
 Топ коментарі
 
В західній пресі Оман на перших шпальтах, зараз туди всі світові держави направляють своїх представників для налагодження стосунків з новим султаном, а де високопоставлена делегація України?
Інвестиції вже непотрібні?

Или место встречи провалено..
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И кстати, раз пошла такая пьянка. Хотелось бы еще раз напомнить этим "забывчивым" Бениным слугам еще один должок. А как там поживают пресловутые свидетели о коррупции в рядах СН, свидетели дачи взятки, которые "все видели" и о которых сам Арахамия так гневно и с упоением рассказывал? Типа испарились? И как там поживают изъятые СБУ видеозаписи с камер наблюдения в Раде, где записаны все приходившие к депутатам "взятконосители"? Ведь даже СБУ к этому делу типа подключалось и людей задерживало. И САП по горячим следам даже два дела завели. И под телекамеры привселюдно к полиграфологам "слуг" водили. Ну и?

Оказалось, что вышли на неприкасаемых? Пришлось срочно увольнять всех замов из СБУ. Дружненько морозимся и делаем вид, что народ - лохи и народу все показалось, а дело тихо слили в унитаз? Совсем уже "слуги" охренели и людей за бездумное быдло считают.
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они там все становятся одинаковыми- мгновенно
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Якщо від "Слуги народу" то рідкісний ..."порядний чоловік"
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В західній пресі Оман на перших шпальтах, зараз туди всі світові держави направляють своїх представників для налагодження стосунків з новим султаном, а де високопоставлена делегація України?
Інвестиції вже непотрібні?

Или место встречи провалено..
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Я ж казав, що потрібно їхати до Оману, а ви бубочка. Моніка... А я ж знав, що як приїду, султан коні відкине!
"Слуга народу" висунула Костіна на пост глави правового комітету Ради, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6392
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И кстати, раз пошла такая пьянка. Хотелось бы еще раз напомнить этим "забывчивым" Бениным слугам еще один должок. А как там поживают пресловутые свидетели о коррупции в рядах СН, свидетели дачи взятки, которые "все видели" и о которых сам Арахамия так гневно и с упоением рассказывал? Типа испарились? И как там поживают изъятые СБУ видеозаписи с камер наблюдения в Раде, где записаны все приходившие к депутатам "взятконосители"? Ведь даже СБУ к этому делу типа подключалось и людей задерживало. И САП по горячим следам даже два дела завели. И под телекамеры привселюдно к полиграфологам "слуг" водили. Ну и?

Оказалось, что вышли на неприкасаемых? Пришлось срочно увольнять всех замов из СБУ. Дружненько морозимся и делаем вид, что народ - лохи и народу все показалось, а дело тихо слили в унитаз? Совсем уже "слуги" охренели и людей за бездумное быдло считают.
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Так люди - бездумне бидло і є...у своїй більшості.
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И где дела против прокурорского "решалы" Медяника? Или его переписки недостаточно для проверки? Опять неприкасаемые? Почему "секси-д*бил" Яремченко до сих пор не только депутат но и глава комитета ВР с доступом к гостайне? Что, лучше его нету или поменять его в Раде не на кого? А ведь бубочка так грозился его снять и бровки грозно супил. Оказалось слабо? Где проверки делишек Юзика на 600 тыс.? Типа НИЗЗЯ - близкий друг бубочки? Где дела по заявлениям про доплаты "слугам" в конвертах? Опять делаем вид, что ничего не было, а народ типа тупое быдло?
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Еще в декабре в своем интервью глава "Автоевросилы" Ярошевич прямо обвинил Дубинского в авторстве мутных схем с "евробляхами". Прямым текстом сказал, что деньги со схем заносились именно ему.. Там еще много чего интересного сказано в этом интервью. Ну и? Где дела по фактажу? Где хоть одно заявление от "компетентных" зеленых органов?
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Там де і 5 тисяч патріотів, яких Пеця посадив. Сидять і чекають, коли ж їх Вова випустить...
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Пойманной на крупной взятке чиновнице из Офиса Президента круглосуточный домашний арест сменили на ночной.
Начальнику департамента Офиса Президента Светлане Кондзеле, суд продлил меру пресечения в более мягком варианте: ночной домашний арест вместо круглосуточного. Об этом в понедельник, 13 января, сообщают Українські новини со ссылкой на пресс-службу САП.
Отмечается, что соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд в отношении начальника департамента доступа к публичной информации Офиса Президента, которую поймали на взятке в 150 тысяч долларов.
"Частично удовлетворили ходатайство прокурора и продлили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста", - сказала она.
Также суд продлил ранее возложенные на Кондзелю обязательства, в том числе запрет на выезд за границу.
Напомним, Кондзеля подозревается в преступлении по статье о мошенничестве, предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса (ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 369).
Напомним, НАБУ задержало чиновницу из Офиса президента Светлану Кондзелю по подозрении 150 тысяч долларов взятки. По данным бюро, она просила эти деньги за назначение на пост заместителя председателя правления Нафтогаза и заявляла, что решает любую проблему через связи в ОП.
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За серпень-грудень минулого року найбільшу суму компенсації за житло отримали члени депутатської фракції "Слуга народу" Андрій Костін та Артем Дмитрук - понад 81 тисячу гривень.
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А вы не подскажете,какую компенсацию получили депутаты -барыгиМертвечук,Новинский,Порошенко,Бойко,Рабинович и им подобные.?
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Найдите информацию и покажите.
Руководство зеленой Рады не должно скрывать подобную информацию от народа, правда?
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Ні, але після початку надання їм у Києві житла, вони різко забули про дострокові перевибори Кличка.
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СН имеют неограниченный мандат доверия зелёных украинцев на улучшение жизни в Украине.Остальная шушера может только из подворотни скулить.Не за горами новые выборы и на метании соиво-лаптёвых какашек далёко не уедешь! А точнее ,где сядешь,там и слезешь.
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"Зеленых украинцев"?Браво,так тупой лохторат ещё не обзывали.
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та хватит обеливать четыреждынеслужившую бенину шестерку
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Воровать мешает? Привыкайте, так будет всегда.
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Воровать стали меньше? Почему же тогда зеленая власть не может свести концы с концами, сокращает финансирование многого того, на что хватало у "воровавших" предшественников?
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Яременка-профессиАнала давайте а не Костина. Он же незаменимый у вас.
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Трамп перещупал весь бомонд.А чем Яременко хуже?Он - многостаночник,причём успешный.
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ИЗ НАРДЕПОВ-ОДЕССИТОВ ТОЛЬКО «СЛУГИ НАРОДА» ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ОТМЕНУ МОРАТОРИЯ НА ПРОДАЖУ ЗЕМЛИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Один из них одессит Андрей Костин
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На этой неделе земельного вопроса не будет.Идёт внутрипартийная дискуссия. Соиво-лаптёвая аппазиция не снижает количества какашек ,выбрасываемых на головы наивных украинцев.
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Андрей Костин
Директор адвокатской компании «Право».
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Зрада! .. а кто это такое? Пофиг, это ж от Зеленского.. ЗРАДА!!!
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надо було лохматого ставить, он бы на две зарплаты разгулялся там - с табу и без табу
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Какие они все мордатые, на ферме их откармливают чтоле?
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"Слуга народа" выдвинула Костина на пост главы правового комитета Рады, - Корниенко.
Пісець правовому комітету...


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Roshen выделит 50 млн грн на развитие Национального института рака




"Слуга народу" висунула Костіна на пост глави правового комітету Ради, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7809

Кондитерская корпорация Roshen выделит 50 млн грн на капремонт отделения онкогематологии и создание отделения аутологичной трансплантации костного мозга в Национальном институте рака.
Согласно пресс-релизу компании, проект продлится почти два года.
"В здании, где расположено отделение онкогематологии, химиотерапии, много лет протекала крыша, под фундамент подтекала вода из канализационной трубы - как результат, почти по всем стенам здания грибок, который просто убийственный для людей с таким заболеванием. В начале осени Roshen начал капитальный ремонт части помещений второго корпуса Национального института рака. Мы планируем завершить работы в августе 2020", - комментирует директор по развитию социальных проектов Кондитерской корпорации Roshen Ирина Пономаренко.
В 2018 году корпорация отремонтировала и оборудовала помещение, предназначенное для афереза (забора) стволовых клеток (для трансплантации костного мозга) и донорских тромбоцитов, на общую суму 2,9 млн грн грн.
Всего в 2017-2018 годах Roshen инвестировала в социальные проекты 357 млн грн.
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357 млн грн - це париблизно на 357 млн грн більше, ніж перечислив у держбюджет Квартал-95.
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