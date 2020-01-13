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 Українські рятувальники повертаються з Ірану: вони вже перетнули кордон, - Данілов

В Україну з Ірану повертається частина українських фахівців, які працювали на місці падіння літака Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752.

Про це повідомив Радіо Свобода секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Частина тих фахівців, які вже там непотрібні, ідеться про наших рятувальників, які закінчили всі свої необхідні роботи, повертається в Україну. Вони перетнули кордон, ми робили все необхідне, щоб повернення було безпечним", – розповів Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна знала, що рейс 752 був збитий, але вирішила уникати різкої критики Ірану, - The Washington Post

Інші українські фахівці продовжують роботу в Ірані, додав він.

"Усі, хто мають залишатися, – хто займається слідством, хто займається питаннями ДНК, хто займається спеціалізованими службами, – всі, хто мають там залишатися, вони залишилися", – наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки вказують, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ був збитий Іраном. Президент Трамп заявив: "Хтось то на тому боці міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169568
 
   
 Топ коментарі
 
На месте в Иране остаются только 8 человек для организации отправки тел в Украину. Остальных Иран "попросил" тихо слинять, т.к. у них не оказалось официальной бумаги Кабмина о создании государственной комиссии по расследованию катастрофы пассажирского борта. Власть дилетантов-недоумков хренова. Даже заседания Рады и Кабмина не соображают вовремя провести и бумаги должным образом оформить. Практически сутки с момента катастрофы страна жила в безвластье. Хотя-бы вменяемых экспертов или Климкмна, Зеркаль или Пороха послушали, там все четко по шагам было расписано.
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Зебіли кажуть, що 8% - це лузери, а їх 73% - переможці. Просто в Ірані не в курсі.
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12 января 2020 года представители иранского МИД официально уведомили украинскую делегацию о том, что в связи с началом работы специализированной комиссии ICAO, а также Конвенции о международной гражданской авиации,положений и процедур, изложенных в документах №9756 AN/965 и других нормативных актах этой организации, нахождение представителей украинской стороны не обусловлено никакими дипломатическими или международными обязательствами республики Иран и является недопустимым вмешательством в работу международных специализированных органов.

Кроме того республика Иран запрещает любое изъятие или перемещение объектов имеющих доказательную ценность для работы международной комиссии ICAO. Иранская сторона напоминает, что расследование этого инцидента проводят соответствующие органы республики Иран и вмешательство и их работу будет расцениваться как покушение на суверенитет государства Иран. Иран безусловно и полностью готов сотрудничать и любыми международными комиссиями или органами которые буду созданы для объективного и профессионального расследования обстоятельств гибели самолета рейса PS752 и готов передать им все материалы расследования и вещественные доказательства собранные им в его расследовании.

В процессе взаимных консультаций выяснилось, что у украинской стороны нет решения о создании государственной комиссии по расследований факта гибели самолета рейса PS752 , украинская делегация не является частью какой либо международной делегации расследующей факт гибели самолета рейса PS752 , украинская сторона не согласовывала с иранской стороной проведение следственных действий по данному факту и не приглашала представителей компетентных органов республики Иран для совместной работы.

Исходя из всего этого иранская сторона попросила украинскую делегацию сдать все находящиеся в ее распоряжении материальные объекты с составлением инвентаризационной описи, представителям ICAO и покинуть зону проведения следственных мероприятий.

P.S. "Украинская делегация состоит из высокопрофессиональных специалистов. Ее работа будет успешной и плодотворной" заявлял секретарь СНБО Данилов.

Мы так и не узнали из кого состояла украинская комиссия, но судя по результатам - высшее руководство страны состоит из бездарей, дилетантов и откровенных лжецов
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На месте в Иране остаются только 8 человек для организации отправки тел в Украину. Остальных Иран "попросил" тихо слинять, т.к. у них не оказалось официальной бумаги Кабмина о создании государственной комиссии по расследованию катастрофы пассажирского борта. Власть дилетантов-недоумков хренова. Даже заседания Рады и Кабмина не соображают вовремя провести и бумаги должным образом оформить. Практически сутки с момента катастрофы страна жила в безвластье. Хотя-бы вменяемых экспертов или Климкмна, Зеркаль или Пороха послушали, там все четко по шагам было расписано.
 показати весь коментар
 
 
Зебіли кажуть, що 8% - це лузери, а їх 73% - переможці. Просто в Ірані не в курсі.
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поки наші спасатєлі курили в сторонці - їх не трогали, та коли вони почали шось трогати та фотографірувати, та ше й вопроси задавати - а де хоч одна розбита мобілка? - то їх іранці копняками прогнали
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12 января 2020 года представители иранского МИД официально уведомили украинскую делегацию о том, что в связи с началом работы специализированной комиссии ICAO, а также Конвенции о международной гражданской авиации,положений и процедур, изложенных в документах №9756 AN/965 и других нормативных актах этой организации, нахождение представителей украинской стороны не обусловлено никакими дипломатическими или международными обязательствами республики Иран и является недопустимым вмешательством в работу международных специализированных органов.

Кроме того республика Иран запрещает любое изъятие или перемещение объектов имеющих доказательную ценность для работы международной комиссии ICAO. Иранская сторона напоминает, что расследование этого инцидента проводят соответствующие органы республики Иран и вмешательство и их работу будет расцениваться как покушение на суверенитет государства Иран. Иран безусловно и полностью готов сотрудничать и любыми международными комиссиями или органами которые буду созданы для объективного и профессионального расследования обстоятельств гибели самолета рейса PS752 и готов передать им все материалы расследования и вещественные доказательства собранные им в его расследовании.

В процессе взаимных консультаций выяснилось, что у украинской стороны нет решения о создании государственной комиссии по расследований факта гибели самолета рейса PS752 , украинская делегация не является частью какой либо международной делегации расследующей факт гибели самолета рейса PS752 , украинская сторона не согласовывала с иранской стороной проведение следственных действий по данному факту и не приглашала представителей компетентных органов республики Иран для совместной работы.

Исходя из всего этого иранская сторона попросила украинскую делегацию сдать все находящиеся в ее распоряжении материальные объекты с составлением инвентаризационной описи, представителям ICAO и покинуть зону проведения следственных мероприятий.

P.S. "Украинская делегация состоит из высокопрофессиональных специалистов. Ее работа будет успешной и плодотворной" заявлял секретарь СНБО Данилов.

Мы так и не узнали из кого состояла украинская комиссия, но судя по результатам - высшее руководство страны состоит из бездарей, дилетантов и откровенных лжецов
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Щось дуже швидко стали непотрібні.

Чи з самого початку вони там були зайві? Украинские спасатели возвращаются из Ирана: они уже пересекли границу, - Данилов - Цензор.НЕТ 4890
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Влада брехунів та боягузів «Україна знала що літак був збитий, проте хотіла бути обережною, щоб не ворогувати з Іраном»

Украинские спасатели возвращаются из Ирана: они уже пересекли границу, - Данилов - Цензор.НЕТ 2214
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власть нашу - мол летали и "спасали", но на след. день нас отправили взад, так как все уже собрано и исследовано. интересно как и кто их встречать будет.
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Как кто встречать будет. ЗЕ конечно во главе оркестра. Будет давать ордена, квартиры и называть их героями. У нас же все в стране одни герои.
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канєшно гєрої! Прєставь: іран нє прізнался, а наші спєци відят диркі от шрапнелі (йєщо на пєрвих фото билі відни). А вокруг бармалєї бородатийє с ножикамі. І шо сказать??? Камєшкі сдєтоніровалі - почва камяністая.
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Во блин,Голандцы и Поляки до сих пор не могут разобраться из потерпевшими крушениями самолетов а наши эксперты разобрались мение чем за двое суток и самая умная часть которых решила всетаки покинуть Иран на автобусах,хотя и там ихним дупам не гарантирована безопасность,но очко всетаки жим-жим.
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а прєставь: іран нє прізнался, а наші спєци відят в диркі от шрапнелі (йєстьчьо на пєрвих фото билі відни). А вокруг бармалєї бородатийє с ножикамі. І шо сказать??? Камєшкі сдєтоніровалі - почва камяністая.
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Украинские спасатели возвращаются из Ирана: они уже пересекли границу
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обратно своїм ходом. Собаки лають - караван іде. Вже кордон перетнули
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