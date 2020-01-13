 Іран визнав Пентагон "терористичною організацією"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Законопроєкт став поправкою до ухваленого в Ірані у квітні минулого року закону, в рамках якого "забороненою організацією" було визнано Центральне командування ЗС США. Тепер в число "терористів" включаються всі члени Пентагону і пов'язані з ним установи та організації.
Нагадаємо, в ніч на 3 січня США влаштували ракетний обстріл у районі Міжнародного аеропорту Багдада - в результаті якого, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані. У США заявили, що вбивство Сулеймані зірвало його "неминучу" атаку і врятувало життя американців. Сулеймані називали одним з найвпливовіших людей на Близькому Сході. 4 січня постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі заявив, що Тегеран помститься за вчинене в США вбивство генерала Касема Сулеймані. Водночас, в Ірані також заявили, що більше не будуть дотримуватися положень ядерної угоди, яка була досягнута з кількома світовими лідерами в 2015 році. Йдеться, серед іншого, про збагачення урану, кількість накопиченого збагаченого урану, а також дослідження і розробки в рамках ядерної програми. У ніч на 8 січня Іран здійснив низку ракетних ударів по місцях дислокації американців в Іраку.
Пентагон то хоч генерала спецназу прибрав, який, до речі, скоріше за все, в Іраку на бойовому завданні був! Інакше як можна пояснити, що Сулеймані з підлеглими таємно прилетів у Ірак в момент заворушень в країні?
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Та как-бы и Пентагон сбивал мирный иранский лайнер
«Всі наші біди виходять від Америки і від Ізраїлю. Ісламські народи ненавидять іноземців взагалі, а американців і росіян особливо. Це Америка підтримує Ізраїль і його прихильників»
Напоминает ответные меры кокошникоголовых на любые действия США...
Только америкосам надо внимательно следить чтобы ***** им не помог с ядерной программой, а то они не знают что Ынычем делать, а тут еще эти хвост пружинят.
Впрочем время настоящих политиков уровня Тетчер, Рейган, Черчеля, Бисмарка, Рузвельтов, старший и младший Буш, ушли в прошлое. Сейчас время шутов, воровитых зеленоватых фигляров, озабоченных, торговок сосисками из человеченки наподобии меркелей, некрофилов-провокаторов аля макроша, взяточников класса берлускони, саркози, шрёдеров, поэтому и бородятые дядьки с банными полотенцами на головах, могут и взорвать что то.
Как сказал один юрист-недоучка он же фигляр без диплома клоуна и "артист" без артистического образования, некто Вова Оманский, - какая вам разница.
Не, нуашо ???
Чем средневековей диктатура, тем сильнее в ней коррупция. В Иране коррупция - никакому Навальному не снилась. Например, за деньги там можно выкупить труп казненного. Который, вообще-то, родственникам получать нельзя.
Предыдущие протесты в Иране, начавшиеся с повышения цен на бензин, моментально переросли в антиправительственные. Гугл говорит, что разгромлено 731 госучреждение, включая Центробанк. Девять религиозных центров. Атаковано 50 военных баз. Люди скандируют "Смерть диктатору". Убито от нескольких сотен до полутора тысяч человек. Арестовано до семи тысяч.
Согласитесь, что путинизм на этом фоне, с десятком посаженных за пластиковые стаканчики - просто эликсир свободы и либерализма.
И вот в этом аду аятоллы сбивают "Боинг".
И люди, несмотря то ли на сотни, то ли уже на тысячи убитых - тела запрещено выдавать, чтобы никто не знал истинного количества - несмотря на стрельбу по демонстрантам с вертолетов, с крыш, несмотря на убийства особо активных в подворотнях, их исчезновения посреди бела дня, на пытки, на казни, на КСИР - люди снова выходят на улицы и требуют - нет, не расследования коррупции какого-нибудь там чиновника аятоллизма, у которого квартира в Майами, хотя с этим, как и с детьми в Оксфордах, там тоже все в порядке - не машут шариками в загонах, не протестуют против свалки или против повышения пенсионного возраста и не кидают самолетики за "Телеграм" - нет, они снова выходят на улицы и требуют смерть диктатору.
Вы можете представить русского оппозиционера, громящего после уничтожения МН-17 Центробанк?
Вы можете представить Навального, сжигающего гундяевские церкви?
Вы можете представить двести тысяч человек на улицах, требующих убраться из Украины и перестать сбивать и убивать, несмотря на то, что их расстреливают прямо на Тверской?
Не блеющих с шариками в загонах, а требующих смерть диктатору под пулеметами и убийствами?
Ну...
Да, ну, вот, собственно, и все.
Домики для уточек они расследуют.
А потом удивляются - как нах....?
Россия - последняя империя, которая в настоящее время проводит политику нацистов, не признает международное право, суверенитет других государств, постоянно ведет захватнические войны. Россия напала на Украину, Грузию, Сирию, Молдавию и др.страны, участвует во всех военных конфликтах, убивает каждый день мирных жителей во многих странах, осуществляет диверсии, подкупы, шантажирует, дезинформирует мир, оккупировала Донбасс, Крым, препятствует судоходству, препятствует работе ООН и это список можно долго продолжать.
Интересно, Россия, по мнению Ирана это борец за мир во всем мире. Может ей еще грамоту дать.
Когда нет экономической и политической зависимости от стран тогда можно говорить что вздумается.
Вчера во время прогулки в ближайшем к Пентагону гэндэлыку Дональд Трамп обнаружил в жопу пьяных Министра обороны США Марка Эспера и Председателя Объединённого комитета начальников штабов Марка Милли. Между ними состоялся диалог:
- Какого, мать вашу, хрена?
- Теперь, мать твою, мы террористы.
- Как жить, мать твою?
Да ещё в гражданском аэропорту третьей страны. Да ещё вместе с гражданами этой страны.
Если бы генерала США вальнули где-нибудь в аэропорту Парижа, то как бы это событие назвали? Не теракт?