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Все про:Іран (365) Пентагон (257) США (5928)

 Іран визнав Пентагон "терористичною організацією"

Президент Ірану Хасан Роухані схвалив законопроєкт Меджлісу (парламенту), згідно з яким Пентагон визнається "терористичною організацією".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Законопроєкт став поправкою до ухваленого в Ірані у квітні минулого року закону, в рамках якого "забороненою організацією" було визнано Центральне командування ЗС США. Тепер в число "терористів" включаються всі члени Пентагону і пов'язані з ним установи та організації.

Нагадаємо, в ніч на 3 січня США влаштували ракетний обстріл у районі Міжнародного аеропорту Багдада - в результаті якого, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані. У США заявили, що вбивство Сулеймані зірвало його "неминучу" атаку і врятувало життя американців. Сулеймані називали одним з найвпливовіших людей на Близькому Сході. 4 січня постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі заявив, що Тегеран помститься за вчинене в США вбивство генерала Касема Сулеймані. Водночас, в Ірані також заявили, що більше не будуть дотримуватися положень ядерної угоди, яка була досягнута з кількома світовими лідерами в 2015 році. Йдеться, серед іншого, про збагачення урану, кількість накопиченого збагаченого урану, а також дослідження і розробки в рамках ядерної програми. У ніч на 8 січня Іран здійснив низку ракетних ударів по місцях дислокації американців в Іраку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по базах США в Іраку: Іран заявляє про загибель 80 американських військових, Пентагон інформацію не підтверджує

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169566
 
 
 Топ коментарі
 
Чуствуется стандартная стратегия рашки, насрать кругом и обвинять в этом всех кроме себя ))))
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Признали ті, хто мирний Боінг збили...

Пентагон то хоч генерала спецназу прибрав, який, до речі, скоріше за все, в Іраку на бойовому завданні був! Інакше як можна пояснити, що Сулеймані з підлеглими таємно прилетів у Ірак в момент заворушень в країні?
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Чуствуется стандартная стратегия рашки, насрать кругом и обвинять в этом всех кроме себя ))))
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Признали ті, хто мирний Боінг збили...

Пентагон то хоч генерала спецназу прибрав, який, до речі, скоріше за все, в Іраку на бойовому завданні був! Інакше як можна пояснити, що Сулеймані з підлеглими таємно прилетів у Ірак в момент заворушень в країні?
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Признали ті, хто мирний Боінг збили...

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Та как-бы и Пентагон сбивал мирный иранский лайнер
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Пентагон це будинок або п'ятикутник.
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Прочитай заголовок, по твоему "здание сбило иранский лайнер"? Или ты думаешь капитан "Винсента сам принял решение о сбитии самолета?
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А Кремль вони не хочуть визнати терористами? Чи пиляти гілку, яка тебе живить, "не комільфо"?
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А то як вітер повіє. Як там їхній аятола Хомейни говорив:
«Всі наші біди виходять від Америки і від Ізраїлю. Ісламські народи ненавидять іноземців взагалі, а американців і росіян особливо. Це Америка підтримує Ізраїль і його прихильників»
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Залишилось те саме зробити думі рф і монобільшості у ВР - це за логікою останніх подій.
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Іран в своєму стилі: "Всі 3,14.....си, а я Д'артаньян".
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Чувствуется дружески подставленное плечо расии )) Иран сам бы до такой глупости не додумался ))
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Цікаво, ваша Бубочка знову займе сторону Ірану чи вже ніт?
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Бубочка = парашенко. Только молодой более активнее в реформах,за которые Запад платит.
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Бубочка, такий же як Порошенко, тільки дурний. Иран признал Пентагон "террористической организацией" - Цензор.НЕТ 7172
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Дураки оба. Но парашенко заскарузлый коррупционер, которого уже ничем не проймешь.
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Спочатку ви обрали собі зека, казали - свій парєнь, тепер клоуна - казали навчиться, мені страшно уявити що цей нарід обере наступного разу!
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Зека выбирал и ты. Страна одна. И кравчука. И кучму. А зек был продуктом предыдущих ушлепков. - По убываюшей мозгоздравия.
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Овощ был дауном. Этот чуточку стабильнее.И немного слушает Запад. Что уже ,прогресс.
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Овощ був злодієм, але набагато розумнішим за кловуна. Цей ваш чорт - дурний, жадібний і брехливий.
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Ты глуп,как туп )) Янык это предел мечты для исследователей аутизма. Я не говорю шо зеля шибко умный,но Чехова не назовет великим украинским поэтом )) - Хотя ошибка только в поэте. Янык не мог знать,что сам Чехов говорил,что он родом из Украины ( Таганрог)
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Как в том анекдоте - " и тут вхожу я, весь в белом-белом"!
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Ахахахаха
Напоминает ответные меры кокошникоголовых на любые действия США...
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А вот штаты боятся признать рашу террористической организацией !
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Все по-классике 101-е китайское предупреждение.
Только америкосам надо внимательно следить чтобы ***** им не помог с ядерной программой, а то они не знают что Ынычем делать, а тут еще эти хвост пружинят.
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Смена власти в Иране неизбежна как крах коммунизма. 🥴
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_Рокеты по своим базам дядюшка Сэм при шизике трампоне уже просто глотает. И ким ноги вытирает, не говоря уже за расию... Как бишь там было? Как-то мэйк Америка... чего-то там снова...
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пинтагон срочно эвакуировался в подвал.... Иран признал Пентагон "террористической организацией" - Цензор.НЕТ 2564
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Ай ай ай, - закричал Пентагон, - как страшно!
Впрочем время настоящих политиков уровня Тетчер, Рейган, Черчеля, Бисмарка, Рузвельтов, старший и младший Буш, ушли в прошлое. Сейчас время шутов, воровитых зеленоватых фигляров, озабоченных, торговок сосисками из человеченки наподобии меркелей, некрофилов-провокаторов аля макроша, взяточников класса берлускони, саркози, шрёдеров, поэтому и бородятые дядьки с банными полотенцами на головах, могут и взорвать что то.
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Старпер-зольдат, ты бы еще в компанию "настоящих политиков" йосифа висарионыча включил.
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Пензюк Вова Пердюхаев из Параши, ваш любимый урка Джугашвили - Сталин в разряд политиков не попадает. Он из разряда кровавых диктаторов и просто мерзский подонок, который варится в пекле, варится в крови людей, что на его поганной душонке. К слову, в одном котле с Ульяновым-чЛениным, Шиккельгруберром-Гитлером и прочей мрази им подобной. Там же зарезервированно место некоего старого плешивого пердуна Путина-Х..ло.
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Бо раніше знання та ерудованість дуже цінувалися, а зараз нам пропихують думку, що нічо вчити не треба, бо все є в гуглі і вікіпєдії...
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Таки да.
Как сказал один юрист-недоучка он же фигляр без диплома клоуна и "артист" без артистического образования, некто Вова Оманский, - какая вам разница.
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А посольство Украины в Иране уже высказало свою поддержку такому решению бармалеев, не, хто в курсе ???
Не, нуашо ??? Иран признал Пентагон "террористической организацией" - Цензор.НЕТ 1604
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Оно так и есть.Я согласен на все 100%
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Пентагон сцытся таких как Иран . Так что порохососик убейся с горя о скалу Іран визнав Пентагон "терористичною організацією" - Цензор.НЕТ 4568
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Даже клавіаура нє можит скрить почєрк русскава чєлавєка.
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Москалику, чо ти свого прапора встидаєшся? Чо під бандерівським стягом пишеш?
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капец, с.ка... ржу...)))) дерьмо в унитазе признало бачок с водой террористом... Иран признал Пентагон "террористической организацией" - Цензор.НЕТ 9930
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Ну, чего на полпути останавливаться? Тогда уже и Бен Ладета в антитеррористы пускай номинируют и Стерха Амфороносного в голуби мира...
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_Так эти... недоумки вместе с путлером "боролись" с... терроризмом! Напоминает как кой-кто из банды Воланда помогал ловить иностранного консультанта. Мда. Однако вовсе не смешно.
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А мы Россию, так и не признали террористической организацией.
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Думаю таку "здраву думку" підкинули іранцям брати-кацапи!
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...кто громче всех кричит вор!...и вот прям видно невооруженным взглядом, кто у иранцев наставник..., кто дергает за веревочки, нажимает кнопочки и увлекает своим примером...
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Иран vs Россия

Чем средневековей диктатура, тем сильнее в ней коррупция. В Иране коррупция - никакому Навальному не снилась. Например, за деньги там можно выкупить труп казненного. Который, вообще-то, родственникам получать нельзя.

Предыдущие протесты в Иране, начавшиеся с повышения цен на бензин, моментально переросли в антиправительственные. Гугл говорит, что разгромлено 731 госучреждение, включая Центробанк. Девять религиозных центров. Атаковано 50 военных баз. Люди скандируют "Смерть диктатору". Убито от нескольких сотен до полутора тысяч человек. Арестовано до семи тысяч.

Согласитесь, что путинизм на этом фоне, с десятком посаженных за пластиковые стаканчики - просто эликсир свободы и либерализма.

И вот в этом аду аятоллы сбивают "Боинг".

И люди, несмотря то ли на сотни, то ли уже на тысячи убитых - тела запрещено выдавать, чтобы никто не знал истинного количества - несмотря на стрельбу по демонстрантам с вертолетов, с крыш, несмотря на убийства особо активных в подворотнях, их исчезновения посреди бела дня, на пытки, на казни, на КСИР - люди снова выходят на улицы и требуют - нет, не расследования коррупции какого-нибудь там чиновника аятоллизма, у которого квартира в Майами, хотя с этим, как и с детьми в Оксфордах, там тоже все в порядке - не машут шариками в загонах, не протестуют против свалки или против повышения пенсионного возраста и не кидают самолетики за "Телеграм" - нет, они снова выходят на улицы и требуют смерть диктатору.

Вы можете представить русского оппозиционера, громящего после уничтожения МН-17 Центробанк?

Вы можете представить Навального, сжигающего гундяевские церкви?

Вы можете представить двести тысяч человек на улицах, требующих убраться из Украины и перестать сбивать и убивать, несмотря на то, что их расстреливают прямо на Тверской?

Не блеющих с шариками в загонах, а требующих смерть диктатору под пулеметами и убийствами?

Ну...

Да, ну, вот, собственно, и все.

Домики для уточек они расследуют.

А потом удивляются - как нах....?
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Пентаго́н - штаб-квартира Министерства обороны США. Иран признал Пентагон, то есть США, террористической организацией. США демократическая страна, которая много сделала для мира, в частности внесла большой вклад в победе над нацизмом. США помогает Украине, Грузии, на которые напала Россия.
Россия - последняя империя, которая в настоящее время проводит политику нацистов, не признает международное право, суверенитет других государств, постоянно ведет захватнические войны. Россия напала на Украину, Грузию, Сирию, Молдавию и др.страны, участвует во всех военных конфликтах, убивает каждый день мирных жителей во многих странах, осуществляет диверсии, подкупы, шантажирует, дезинформирует мир, оккупировала Донбасс, Крым, препятствует судоходству, препятствует работе ООН и это список можно долго продолжать.
Интересно, Россия, по мнению Ирана это борец за мир во всем мире. Может ей еще грамоту дать.
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Незрозуміло, хто саме терорист, будинок, п'ятикутник чи одне з міністерств США.
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Королевство кривых зеркал😖 каждые50-60 лет появляються в мире людоеды
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Прикольно, а Зе где в это время передёргивает *****.
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Ирану все равно, он с 50-го года под санкциями и ему только их добавляли с тех пор то европейцы то американцы. Поэтому там никто не считается ни с Америкой ни с Европой.
Когда нет экономической и политической зависимости от стран тогда можно говорить что вздумается.
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Из достоверных (но не так, шоб очень) источников:
Вчера во время прогулки в ближайшем к Пентагону гэндэлыку Дональд Трамп обнаружил в жопу пьяных Министра обороны США Марка Эспера и Председателя Объединённого комитета начальников штабов Марка Милли. Между ними состоялся диалог:
- Какого, мать вашу, хрена?
- Теперь, мать твою, мы террористы.
- Как жить, мать твою?
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А по чесноку? Убийство генерала страны, с которой не находишься в состоянии войны, это что?
Да ещё в гражданском аэропорту третьей страны. Да ещё вместе с гражданами этой страны.
Если бы генерала США вальнули где-нибудь в аэропорту Парижа, то как бы это событие назвали? Не теракт?
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После этого всё правительство Ирана должно сесть в самолёт, который сами подорвут.
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