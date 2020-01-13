 Окуєву, топменеджера Caparol і начвідділу реклами Київського метрополітену могла вбити одна і та сама банда, - Нацполіція

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це на брифінгу в понеділок розповів начальник поліції Київської області Андрій Небитов.

"Зачіпки щодо цієї групи дало нам вбивство пана Миленького, директора відділу реклами метрополітену, в січні 2019 року. Тоді ми вийшли на певну групу осіб, які обґрунтовано підозрювалися в скоєнні вбивства. Більш того, аналізуючи попередні злочини, ми прийшли до висновку, що зазначені особи обґрунтовано підозрюються у вбивстві пана Зможного в селі Крушинка Васильківського району", - розповів поліцейський.

Він нагадав, що підозрювані тоді були затримані, заарештовані, але пізніше вийшли на свободу.

Проте це затримання дозволило одержати зразки ДНК фігурантів.

Читайте також: Затримано організатора вбивства Окуєвої, - глава Нацполіції Клименко. ФОТОрепортаж

"Затримання дало нам можливість одержати біологічні зразки, направити фахівцям, і врешті-решт отримати висновок, що біологічні зразки одного з лідерів цієї групи є на автоматі, який був вилучений у 2017 році", - розповів Небитов.

Поки що затриманий лише один чоловік, інших перевіряють на причетність.

"Слідство вивчає діяльність цієї групи не тільки в Україні, а й за кордоном, в тому числі в країнах Євросоюзу", - сказав він.

Нагадаємо, 20 вересня 2016 року під Києвом був убитий директор представництва великої німецької компанії Caparol.

Правоохоронці у вівторок, 17 вересня, затримали учасників злочинної організації, які здійснювали замовні вбивства і підозрюються у вбивстві директора німецької фірми "Caparol Україна" і начвідділу реклами Київського метрополітену.

Пізніше їм оголосили про підозру.

30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, в якому перебувала Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, розстріляли із засідки диверсанти. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранень.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.