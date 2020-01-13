 Окуєву, топменеджера Caparol і начвідділу реклами Київського метрополітену могла вбити одна і та сама банда, - Нацполіція

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це на брифінгу в понеділок розповів начальник поліції Київської області Андрій Небитов.
"Зачіпки щодо цієї групи дало нам вбивство пана Миленького, директора відділу реклами метрополітену, в січні 2019 року. Тоді ми вийшли на певну групу осіб, які обґрунтовано підозрювалися в скоєнні вбивства. Більш того, аналізуючи попередні злочини, ми прийшли до висновку, що зазначені особи обґрунтовано підозрюються у вбивстві пана Зможного в селі Крушинка Васильківського району", - розповів поліцейський.
Він нагадав, що підозрювані тоді були затримані, заарештовані, але пізніше вийшли на свободу.
Проте це затримання дозволило одержати зразки ДНК фігурантів.
"Затримання дало нам можливість одержати біологічні зразки, направити фахівцям, і врешті-решт отримати висновок, що біологічні зразки одного з лідерів цієї групи є на автоматі, який був вилучений у 2017 році", - розповів Небитов.
Поки що затриманий лише один чоловік, інших перевіряють на причетність.
"Слідство вивчає діяльність цієї групи не тільки в Україні, а й за кордоном, в тому числі в країнах Євросоюзу", - сказав він.
Нагадаємо, 20 вересня 2016 року під Києвом був убитий директор представництва великої німецької компанії Caparol.
Правоохоронці у вівторок, 17 вересня, затримали учасників злочинної організації, які здійснювали замовні вбивства і підозрюються у вбивстві директора німецької фірми "Caparol Україна" і начвідділу реклами Київського метрополітену.
Пізніше їм оголосили про підозру.
30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, в якому перебувала Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, розстріляли із засідки диверсанти. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранень.
12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.
https://www.obozrevatel.com/crime/podozrevaemyij-v-ubijstve-okuevoj-svyazan-s-zelenskim-vskryilas-vozmozhnaya-svyaz.htm
Читайте иногда обозреватель.
Я понимаю, что Бродский не любит хасидов, однако, для полноты информации.
Ниже приводится вчерашняя информация (гетьман уа), я привожу за сегодня!
Пам'ятаю, як він в одному ток-шоу розповідав, що казав синові не дружити з сином Порошенка (діти Бродського і Порошенка однокурсники були).
Как стало известно из публичных реестров, до апреля 2019-го Игорь Васильевич Редькин являлся одним из собственников компании "Голден-Фиш". Тогда ее директором являлась Марина Аристова, а действующий собственник компании - Юрий Аристов. Компания, согласно реестру Youcontrol, может заниматься доставкой пищи, продажей напитков и табачных изделий.
Аристову принадлежит бизнес, который специализируется на импорте живых морепродуктов и охлажденной рыбы премиум класса, также в группу входит сеть ресторанов "Fish house" и "Oysters Cava Bar".
Что интересно, до прошлого года Аристов вместе с супругой помощника президента и самой первой леди владели компанией "Норин Фиш". Так, среди уже бывших собственников компании: Юрий Аристов, Елена Зеленская и Лариса Шефир.
Таким образом, Игорь Вячеславович Редькин имел общий бизнес с партнером Зеленского Юрием Аристовым.
Затриманий організатор кілерів володів тією ж компанією, що і дружина Зеленського
А давайте уже все висяки позакрывайте одной этой липой.
обмеження для магії і казок зникають