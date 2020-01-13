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Все про:замовне вбивство (75) Нацполіція (8809) Окуєва Аміна (112) Нєбитов (3)

 Окуєву, топменеджера Caparol і начвідділу реклами Київського метрополітену могла вбити одна і та сама банда, - Нацполіція

Національна поліція вважає, що вбивці Аміни Окуєвої вчинили ще мінімум два замовні вбивства - директора Caparol Павла Зможного (вересень 2016 року) і начальника відділу реклами КП "Київський метрополітен" Павла Миленького (січень 2019 року).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це на брифінгу в понеділок розповів начальник поліції Київської області Андрій Небитов.

"Зачіпки щодо цієї групи дало нам вбивство пана Миленького, директора відділу реклами метрополітену, в січні 2019 року. Тоді ми вийшли на певну групу осіб, які обґрунтовано підозрювалися в скоєнні вбивства. Більш того, аналізуючи попередні злочини, ми прийшли до висновку, що зазначені особи обґрунтовано підозрюються у вбивстві пана Зможного в селі Крушинка Васильківського району", - розповів поліцейський.

Він нагадав, що підозрювані тоді були затримані, заарештовані, але пізніше вийшли на свободу.

Проте це затримання дозволило одержати зразки ДНК фігурантів.

Читайте також: Затримано організатора вбивства Окуєвої, - глава Нацполіції Клименко. ФОТОрепортаж

"Затримання дало нам можливість одержати біологічні зразки, направити фахівцям, і врешті-решт отримати висновок, що біологічні зразки одного з лідерів цієї групи є на автоматі, який був вилучений у 2017 році", - розповів Небитов.

Поки що затриманий лише один чоловік, інших перевіряють на причетність.

"Слідство вивчає діяльність цієї групи не тільки в Україні, а й за кордоном, в тому числі в країнах Євросоюзу", - сказав він.

Нагадаємо, 20 вересня 2016 року під Києвом був убитий директор представництва великої німецької компанії Caparol.

Правоохоронці у вівторок, 17 вересня, затримали учасників злочинної організації, які здійснювали замовні вбивства і підозрюються у вбивстві директора німецької фірми "Caparol Україна" і начвідділу реклами Київського метрополітену.

Пізніше їм оголосили про підозру.

30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, в якому перебувала Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, розстріляли із засідки диверсанти. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранень.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169563
 
   
 Топ коментарі
 
Амину Окуеву, топ-менеджера Caparol и начотдела рекламы Киевского метрополитена могла убить одна и та же банда... Авакова.
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На ментовском сленге это называется "паровоз".
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а можно еще несколько висяков навесить...что уж там...
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Амину Окуеву, топ-менеджера Caparol и начотдела рекламы Киевского метрополитена могла убить одна и та же банда... Авакова.
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Певно це висновок надпотужної аналітичної системи МВД Авакова Окуєву, топменеджера Caparol і начвідділу реклами Київського метрополітену могла вбити одна і та сама банда, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3419

Окуєву, топменеджера Caparol і начвідділу реклами Київського метрополітену могла вбити одна і та сама банда, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8443


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Класна логіка - а могла і не ця банда вбити... Амину Окуеву, топ-менеджера Caparol и начотдела рекламы Киевского метрополитена могла убить одна и та же банда, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2690
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На ментовском сленге это называется "паровоз".
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Там все намного интересней )) Главный фигурант дела связан с бандой 95 квартала и является ассоциированным лицом с фирмами Елены Зеленской и Ларисы Шефир.
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а можно еще несколько висяков навесить...что уж там...
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А коли блазень проведе брифінг з цього приводу? Окуеву, топ-менеджера Caparol и начотдела рекламы Киевского метрополитена могла убить одна и та же банда, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5400
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Настоящая банда - это власть. И она покрывала подельников пять лет.
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Так путин правит 20 лет,а не 5.так что получается 20
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У Авакова шьют убийство Акуевой киллеру, связанному с СБУ времен Порошенко, https://uc.ink/1hL1cT?pub=link [У Авакова шьют убийство Акуевой киллеру, связанному с СБУ времен Порошенко - Экономика от Пророка]: Посмотри!
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И это пишет издание Страна😀,ты бы сразу на Скабееву ссылался
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По информации Бродского к убийству причастен бизнеспартнер зеленского, а банда снималась в фильме слуга народа-2
Читайте иногда обозреватель.
Я понимаю, что Бродский не любит хасидов, однако, для полноты информации.
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Ваші соєві методухи??

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В лахте обозреватель забанен?
Ниже приводится вчерашняя информация (гетьман уа), я привожу за сегодня!
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Емм, так Бродський ж ніби і не соєвий, він що до Пєті що до Зєлі однаково негативно ставиться...

Пам'ятаю, як він в одному ток-шоу розповідав, що казав синові не дружити з сином Порошенка (діти Бродського і Порошенка однокурсники були).
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А які це сліди ДНК можна на автоматі залишити?
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поплювати на долоні перед стрібою, або соплі текли
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может как Кива в раде так и киллер на автомат в кустах )))
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...а могла и Шеремета взорвать, правда, Арсен Борисович?!
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Кто то верит что Амина убита? Амина жива !
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після "розкриття" справи про вбивство Шеремета, мусорам може повірити тільки повний йолоп.
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Задержанный по подозрению в убийстве Амины Окуевой Игорь Редькин может быть связан общим бизнесом с ближайшим партнером президента Владимира Зеленского Юрием Аристовым (народный депутат от "Слуги народа").

Как стало известно из публичных реестров, до апреля 2019-го Игорь Васильевич Редькин являлся одним из собственников компании "Голден-Фиш". Тогда ее директором являлась Марина Аристова, а действующий собственник компании - Юрий Аристов. Компания, согласно реестру Youcontrol, может заниматься доставкой пищи, продажей напитков и табачных изделий.

Аристову принадлежит бизнес, который специализируется на импорте живых морепродуктов и охлажденной рыбы премиум класса, также в группу входит сеть ресторанов "Fish house" и "Oysters Cava Bar".

Что интересно, до прошлого года Аристов вместе с супругой помощника президента и самой первой леди владели компанией "Норин Фиш". Так, среди уже бывших собственников компании: Юрий Аристов, Елена Зеленская и Лариса Шефир.

Таким образом, Игорь Вячеславович Редькин имел общий бизнес с партнером Зеленского Юрием Аристовым.
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Вбивці Окуєвой пов'язані із Зеленським
Затриманий організатор кілерів володів тією ж компанією, що і дружина Зеленського
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Все трое снимались в слуге народа, однако.
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наступило время офигительных историй! как-то с пугающей расторопностью подставились душегубцы, у "орлов авакова" резко обострились проф.таланты в духе "...что поздно или рано я всех разоблачу..." однако, очередная эпоха чего-то-там
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Вопрос для знатаков. Если эту банду уже задерживали за убийство директора Caparol то чего их отпустили? Кстати это было осенью.
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Та повісьте вже всі вісяки на них включно з Кеннеді.
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Все висяки на деда повесят в "турборежиме"? Окуєву, топменеджера Caparol і начвідділу реклами Київського метрополітену могла вбити одна і та сама банда, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7905
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Класс!!!!
А давайте уже все висяки позакрывайте одной этой липой.
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рюкзаков розбушєвався..

обмеження для магії і казок зникають
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