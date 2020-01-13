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 Політика України
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Все про:ВР (5555) ПАРЄ (614) Гончаренко (214) Єлизавета Ясько (15)

 Рада планує цього тижня відновити роботу делегації України в ПАРЄ, - Гончаренко

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про відновлення участі України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи. За словами нардепа Гончаренка, рішення можуть ухвалити вже цього тижня.

Відповідну постанову №2718 від 11 січня, внесла у Верховну Раду глава української делегації в ПАРЄ, депутат від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько, передає Цензор.НЕТ.

Проєкт постанови передбачає затвердження парламентом заяви про участь української делегації в роботі ПАРЄ у 2020 році.

"Метою участі делегації України в роботі ПАРЄ є недопущення збереження існуючої ситуації в Європі, яка склалася в результаті агресивної зовнішньої політики Росії, донесення об'єктивної інформації про протизаконні дії РФ на окупованих територіях України", - йдеться в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венеціанська комісія визнала, що делегація РФ може працювати в ПАРЄ, - ЗМІ

Зазначається, що, беручи участь у сесіях ПАРЄ, Україна "має намір докладати зусилля для припинення збройної агресії з боку країни-члена Ради Європи та подолання її наслідків, а також недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення неправдивої інформації про ситуацію в Україні".

У заяві, що додається до постанови, делегації України в ПАРЄ доручається подати свої повноваження для затвердження в щорічній сесії ПАРЄ 2020 року.

Також у заяві підкреслюється, що розв'язана Росією збройна агресія підриває цілі статуту Ради Європи, а повернення російської делегації в ПАРЄ завдало шкоди авторитету організації і довірі до неї з боку її членів.

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"Цього тижня Верховна Рада ухвалить постанову про відновлення участі України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи. Сьогодні це рішення буде затверджено на комітеті з міжнародних справ ВР", - написав на своїй сторінці в фейсбуці нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко.

Найближча сесія ПАРЄ запланована на 27-31 січня в Страсбурзі (Франція).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169562
 
 
 Топ коментарі
 
Сдаваться - так сдаваться, чего уж там ваЗелин жалеть! Рада планирует на этой неделе возобновить работу делегации Украины в ПАСЕ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1156

Рада планирует на этой неделе возобновить работу делегации Украины в ПАСЕ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5843
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Зачем было истерить и идти на поводу у лже патриотов коррупционеров?! лишний повод Рашке поиздеваться.
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Сдаваться - так сдаваться, чего уж там ваЗелин жалеть!

Рада планирует на этой неделе возобновить работу делегации Украины в ПАСЕ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5843
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хозяин плохо кормит? или я как-то надрал тебе жЁпу так, что до сих пор зудит? Рада планує цього тижня відновити роботу делегації України в ПАРЄ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6034
держи 11.80 на рюмку стекломоя.
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Затычка на тебе еще на рошенку, закинь за щеку и пососи.
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понял. держи ещё. а то помрёшь с голоду невзначай. а без идиотов скучно. Рада планує цього тижня відновити роботу делегації України в ПАРЄ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5939
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ПАСЕ... *****... Хвойды путлера, включая и главного пасюка!
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ТА ВЫ ШО!?!?!? Рада планирует на этой неделе возобновить работу делегации Украины в ПАСЕ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1136
К слову, тут недавно одна старая торговка сосисками из украинской человеченки и крови встречалась в своём Берлине с отдним старым плешивым и пердящим хорьком из Москвы. Обсуждали Украину. БЕЗ представителя Украины. Почему? ЗеДятлы, где ваш гидрант был в это время? В Омане открывал офшорные счета для ворованного бабла и встречался с московитами? Его папиредник клятый Петручо таких встречь без своего присутствия не допускал. Рада планирует на этой неделе возобновить работу делегации Украины в ПАСЕ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3196
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Уроды продажные. Вернуться в ПАСЕ значит признать решение етой организации что крым уже не украинский
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а юное дарование - ота девочка, глава делегации.... об этом знает?
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_Дарк тоже манюня была, и шо? Да может она там путлеровцев в бараний рог скрутит?! Эй! Да пошутковал я. Не набрасывайтесь.
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представляете, как она там "баранам рога" или в "бараний рог" крутить будет???
(я не набрасываюсь...я сам переживаю...за баранов, конечно))))))...)
Рада планує цього тижня відновити роботу делегації України в ПАРЄ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5904
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Гончаренко - то у регионаплов. То у парашенко ))
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Коли людина помиляється- погано. Коли вона визнає свої помилки- це добре. А коли людина, щоб не визнавати свої помилки ладна знищити власну державу, то особлива істота- зебіл-упоротий, називається
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А в чем он помыляется ? Он тулится туда ,где можно не работая воровать ))
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Пепа приватизировала должность преза, а Лешик кресло в ПАСЕ))))
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ПАСЕ сотрудничает с террористами, пропагандирует массовые убийства людей и переделы границ. Все кто входит в ету организацию автоматически стают подельниками. Очень жаль что у украинской властей нет такой же выдержки и твердой позиции как у кацапстана которые все таки своего добились. Нужно признать что Кацапстан своего добивается а украинцы ложатся раздвинув ноги перед окупантами.
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давно свинячьего лайна лешика не было слышно, да и главна свыня молчит, наверное с запоя не вышло
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Запротестовали, сделали недовольное лицо и отвернулись к стенке... Но потом убедились, что всем все равно и вернулись обратно. Это позор какойто...
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Гавно-зебилы спешат в задницу Ху"ла.
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Заметте как ***** и его агенты в Украине рыгоаналы визжат чтобы Украина вернулась в ПАСЕ, якобы для защиты своих интересов. Не кажется вам подозрительным и смешным что Парашка и рыгоаналы во главе с Мертвечуком которые поздравляли ***** и окупантов с окупацией крыма и даунбаса, так сильно переживают за интересы Украины? Не кажется ли вам что ***** и его *********** просто хотят чтобы Украина вернувшись в ету организацию автоматически признала легитимность решений в пользу росийских окупантов признанных етой террористической организацией.
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сезон скидок в магазинах Европы начался! засиделись в Украине путешественники-депутаты)
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Надо сначала позвонить ***** ,узнать нет ли возражений ...
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