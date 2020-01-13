 Рада планує цього тижня відновити роботу делегації України в ПАРЄ, - Гончаренко

Відповідну постанову №2718 від 11 січня, внесла у Верховну Раду глава української делегації в ПАРЄ, депутат від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько, передає Цензор.НЕТ.

Проєкт постанови передбачає затвердження парламентом заяви про участь української делегації в роботі ПАРЄ у 2020 році.

"Метою участі делегації України в роботі ПАРЄ є недопущення збереження існуючої ситуації в Європі, яка склалася в результаті агресивної зовнішньої політики Росії, донесення об'єктивної інформації про протизаконні дії РФ на окупованих територіях України", - йдеться в документі.

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Зазначається, що, беручи участь у сесіях ПАРЄ, Україна "має намір докладати зусилля для припинення збройної агресії з боку країни-члена Ради Європи та подолання її наслідків, а також недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення неправдивої інформації про ситуацію в Україні".

У заяві, що додається до постанови, делегації України в ПАРЄ доручається подати свої повноваження для затвердження в щорічній сесії ПАРЄ 2020 року.

Також у заяві підкреслюється, що розв'язана Росією збройна агресія підриває цілі статуту Ради Європи, а повернення російської делегації в ПАРЄ завдало шкоди авторитету організації і довірі до неї з боку її членів.

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"Цього тижня Верховна Рада ухвалить постанову про відновлення участі України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи. Сьогодні це рішення буде затверджено на комітеті з міжнародних справ ВР", - написав на своїй сторінці в фейсбуці нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко.

Найближча сесія ПАРЄ запланована на 27-31 січня в Страсбурзі (Франція).