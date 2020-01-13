 Не бачу суперечностей у тому, щоб президент призначав главу ДБР, - Разумков про рішення КС

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання про те, чи не вважає він неконституційним право президента призначати главу ДБР, оскільки Конституційний суд визнав цю норму закону неконституційною.

"Тут є правові підходи, в кожному з них ми бачимо, як позитивні, так і дискусійні моменти. Сьогодні особисто я не бачу суперечностей, але також я поважаю позицію Конституційного суду і позицію Верховної Ради, яка ухвалювала рішення про той законопроєкт, який вже став законом", - сказав він.

Нагадаємо, 24 грудня Зеленський підписав закон про перезапуск ДБР.

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