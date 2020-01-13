 Не бачу суперечностей у тому, щоб президент призначав главу ДБР, - Разумков про рішення КС

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання про те, чи не вважає він неконституційним право президента призначати главу ДБР, оскільки Конституційний суд визнав цю норму закону неконституційною.
"Тут є правові підходи, в кожному з них ми бачимо, як позитивні, так і дискусійні моменти. Сьогодні особисто я не бачу суперечностей, але також я поважаю позицію Конституційного суду і позицію Верховної Ради, яка ухвалювала рішення про той законопроєкт, який вже став законом", - сказав він.
Нагадаємо, 24 грудня Зеленський підписав закон про перезапуск ДБР.
- целый год с конкурсом морочился?
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Источник: https://censor.net.ua/n3169558
короче - если мы не уберем скорее от власти эту зе-слизь, которая не признает решения КС, то они построят нам здесь сначала диктатуру Кагала шутовского типа, а потом сольют нашу Малороссию окончательно Московии..., в качестве федерального округа...А от этого всем будет плохо.... - даже большинству малороссов, которых 73%...
Ну просто никаких.
11.01.20. в 01:21
Не про Зеленского. А про общую картинку. Потому фанатам в стойку не вставать. Пост сочувствия больше.
Вот казалось бы. Зашквары за более чем полгода ЕЖЕДНЕВНЫЕ. Ситуация раскалена до предела. Обещалки не получается реализовать. Враг переигрывает… Катастрофы не сериальные, люди гибнут…
Казалось бы. Сохранить лицо и страну. Важно? Сделать работу над ошибками. Ну восторжествовал же разум (или самосохранение) в Нормандии - не подписал о чем договаривались с пу…
И вот тут начинает работать капкан, в который затянула нынешняя власть сама себя во время предвыборной, зацепив слишком широкую целевую аудиторию.
Землю - рабочим, заводы - крестьянам, мы ж не коммуняки, другим путем пойдем. По либертариански всех посадим. Раша - мир - дружба. Всем по 4000$. Нет войне. Коррупционеров к ногтю. Мы - европейцы. НАТО в планах…
Все смешалось, перемешалось и… реальность отрыгнула популизм.
Диктатуру построить не получилось (ой, а мне сказали, что президент сажать не может (хотя попробовал в случае с Рифом и Юлей)), не хватило времени, и не сработала уверенность, что стадо в Украине такое же, как в России. Что прижать получится. Сажать основные цели не получилось и не получится тоже, любое поползновение в сторону Порошенко - политическое преследование, ведь за более чем полгода при 100% своем прокуроре не накопалось ничего кроме грозных выкриков в Раде шуфричей и прочих бужанских.
Плюс хозяева-спонсоры… Как с коррупцией и кумовством бороться, когда вокруг тебя коррупционеры и кумовья, причем вот насчет кумовства… Такого уровня кумовства не было в истории Украины… Соседи, братья, любовницы, коллеги, знакомые проститутки и прочие дубинские…
В Раде, казалось бы, монобольшинство… Должны быть благодарны, что вместо съемок свадебных фотосессий могут кнопки нажимать. Ой. А там тоже… Хозяин на хозяине и хозяином погоняет…
И вот к работе над ошибками возвращаясь… Не получится сделать ее. Хотя вроде просто - выкинуть дебилов, набрать профи. Сказать твердую позицию - куда идем. Отказаться от популистического бреда. Перестать заискивать перед врагами. Все же просто и логично. Но нет…
Помимо хозяев с разными интересами и друзьями-братьями еще и электорат есть… Который окучили. И любой шаг теперь - это потеря рейтинга. Двинуться в сторону Украины и меньшинства… И так уже вата, что в рашку думала с Зе идти, отваливается, начнут и у остальных розовые очки лопать в сторону глаз, кстати… Идти в сторону большинства… Меньшинство не даст, так как разные интересы, и Украина важнее холодильника РАДИКАЛЬНО.
Потому пока мы так и будем продолжать болтаться и считать зашквары. Ежедневные. С действующими лицами одними и теми же… Мендели, бакановы… ну Гончарука, думаю, разменяют, да Милованов нахрен всех пошлет и сам уйдет.
А электорат… Одни будут пытаться себя убеждать, что все гуд, с грустью поглядывая на ценники в магазинах и цифры в платежках, другие будут стоять до последнего, не давая сдавать государство.
А дальше, если какой-то части населения это не надоест раньше, или же не начнется войны большой активная фаза, то придет день новых выборов. И в итоге мы выбросим просто 5 лет из истории страны, смеша и ужасая своим трешем цивилизованный мир.
Так. Грустные утренние мысли. Но я же оптимист… Потому, зная, что события в Украине происходят непредсказуемо и быстро, все же надеюсь, что застоя с шатанием из стороны в сторону на оставшиеся 4,5 года не будет… А что-то произойдет быстрее. И надеюсь, что не по плохому сценарию, хотя в голове сценарии рисуются не радужные.
Итог - ошибка в окучивании целевой аудитории. Конфликт интересов, вчера казалось бы, одинаковых людей. Хреновые маркетологи отработали - это не жвачки или йогурты продвигать на рынок.
И вот. Для тех, кто напишет, что это все фигня порохоботская - Порох не пройдет в президенты на следующий после Зе срок. Не переживайте. Впереди нас еще много ждет треша…
Зато весело.Виктор Майстренко, https://es-la.facebook.com/viktoday/posts/1077567795921179
И в итоге мы выбросим просто 5 лет из истории страны, смеша и ужасая своим трешем цивилизованный мир - пишет тот же "весельчак" Майстренко.
Если все это не остановить, страна будет разрушена.
Зато весело... Просто сюр какойты
Працівники проходять психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа.
При ДБР утворюється Рада громадського контролю.