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 У ситуації зі збитим літаком в Ірані влада Зеленського показала неспроможність керувати державою, - Ірина Геращенко

Влада Зеленського в ситуації зі збитим українським літаком в Ірані продемонструвала повну нездатність керувати державою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко на погоджувальній раді ВР у понеділок.

""Європейська Солідарність" висловлює щирі співчуття всім родинам загиблих у цій трагедії", - сказала вона.

"Цей перший серйозний зовнішньополітичний виклик перед Україною показав повну деградацію державних інститутів управління. Вся влада, всі "Слуги" відправилися на відпочинок, народ залишили на Мендель, яка єдина подавала ознаки життя у Фейсбуці", – констатувала співголова "ЄС".

Геращенко підкреслила, що у той час, коли вже треба було працювати відповідному штабу, силовий блок, профільні міністри і вище керівництво держави кілька днів не могли зібратися на відповідні засідання.

"Виникає дуже багато запитань: хто саме дав директиви і хто понесе відповідальність за те, що посольство у своєму офіційному повідомлені повністю виключило версію теракту, відразу сформувавши абсолютно неправильну позицію української сторони в цій трагедії, де загинули і українці і було збито український літак", – також зазначила вона.

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"Власне, все це показує повну безвідповідальність у ключових для влади питаннях безпеки і зовнішньої політики", – заявила депутатка.

"Навіть аятолам вистачило три дні для того, що таки визнати, що вони збили літак. Російська Федерація п’ять років робить все для того, щоб уникнути відповідальності за збитий МН17. І зараз українська влада так само намагається у цьому їм сприяти. Коли віддають Цемаха, причетного до збиття Боїнга МН17, у межах так званих обмінів. Або коли навіть не згадують про те, що Російська Федерація так само може бути причетна до страшної трагедії з нашим літаком", – наголосила Геращенко.

На думку депутатки, очевидно, що вибачень Ірану сьогодні недостатньо і має бути інша міжнародна реакція.

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"Українська влада зобов’язана сьогодні вимагати проведення Радбезу ООН з відповідною директивою і не боятися озвучити й питання можливої ролі Російської Федерації в постачанні ракет Ірану, в тому числі таких, які не обладнані системами розпізнавання цивільних літаків", – підкреслила вона.

Геращенко наголосила, що принциповим є і той факт, що досі Російська Федерація не визнає і не дає жодних позицій щодо збитого нашого авіалайнеру.

"Має бути притягнення всіх до відповідальності і визнання безумовної провини Ірану. А також створення спеціальної міжнародної групи, яка має працювати над об’єктивним розслідуванням, і спеціальної групи в Україні із підготовки цього позову", – переконана співголова фракції "ЄС".

Дивіться: "Ракета вибухнула біля кабіни пілотів. Вони загинули миттєво", - кадри з Ірану, де зібрали всі уламки літака МАУ. ВIДЕО

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169557
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский не виноват, что он стал презедентом, виноваты 73 % зебилов, которые его выбрали, по этому к вислюку оманскому претензий быть не может в принципе В ситуации со сбитым самолетом в Иране власть Зеленского показала неспособность управлять государством, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6574
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Вова не сцыт - Вова проявляет осторожность
Вова не врёт - Вова озвучивает одну из вероятных версий
Вова не дурак - многие просто не в состоянии понять глубину его мысли.
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Только порошенко мог управлять!
Верните его взад, ПЕСы очень хотят этого!
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Ну так показала бы пример как надо действовать. Депутат тоже политик. Или тоже отдыхала?
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Партия ЕС в оппозиции, и не входит в правительство.
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Имеет полное право.
Она не Президент и не входит в состав Кабинета Министров.
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А что президент не имеет права отдыхать?
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шмаркля сама утверждала, что не имеет и гавкала по этому поводу на Порошенко.
у тебя память, как у рыбки? чаво так?
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А в отношенії зі збитим малазійським "Боінгом" продемонструвала, що може? У ситуації зі збитим літаком в Ірані влада Зеленського показала неспроможність керувати державою, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4342
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Да этот Янелох Оманский никогда в жизни не признает недоимперию виновной!
Оно же работает на недоимперию и сливает Украину!
Возникает много вопросов к Янелоху Оманскому! Что делал он в Омане? Почему его сопровождает коллаборант Ермак, а не министр иностранных дел? Кто Ермака приставил к Зеленскому? Почему они хотели скрыть поездку Янелоха в Оман? Что он делал больше двенадцати часов, после убийства 170 человек в Тегеране? Почему к нему прилетал самолет медведчука? Почему его вели российские спецслужбы, а наши спецслужбы даже не предупредили зеленского?
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Ты забыл еще спросить, какую президент нарушил статью Конституции или Криминального Кодекса Украины? Не знаешь, и никто не знает!
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А Порошенко какую статью нарушил?? Не знаешь? И никто не знает..
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Возможно бешенство, тут недавно была новость что мужика с бешенством госпитализировали, его кстати собака покусала ..вот и этот гавкать начал..
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А тем временем ЗЕсепарская шобла по тихому постановлением Каб мина подняла зарплаты прокурорам сразу в 4 раза. Теперь будут получать по 27К. Посчитали, посчитали и решили что прокурорам в 4 раза поднять денег хватит, а учителям..не, денег нет..держитесь там.
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А что, есть ситуации, в которых власть показала, что она может управлять государством?
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Ну на курортах селфи делать не плохо получалось...
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вброс говна на вентилятор...этим ПЕСам чем хуже тем лучше....
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Ну ничего-ничего, Бубочка им всем отомстит, ему медведчук подскажет что к чему)
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Геращенко догнала в цинизме вранья и подмене понятий Соловьева и Киселева с кремль-тв .
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До Мнедель и ЗЕкоманды ещё очень далеко, вот где настоящие мастера брехни..
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