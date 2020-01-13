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Все про:Міноборони (3005) розвідка (1524) Донбас (12923) найманці РФ (949)

 Російські офіцери, що розшукували дезертирів на Донбасі, видають себе за представників "місцевих органів МВС", - ГУР

Російські офіцери, що розшукували дезертирів на Донбасі, видають себе за представників "місцевих органів МВС", - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Командування російських окупаційних військ з початку ц.р. активізувало залучення оперативних груп російських спецслужб до розшуку дезертирів у складі російсько-окупаційних військ. Зазначене пов’язано із суттєвим збільшенням кількості російських найманців, які через невдоволення умовами служби та усвідомлення невідворотності кримінальної відповідальності за скоєння воєнних злочинів покидають передові позиції з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК, у т. ч. зі зброєю", - йдеться в повідомленні.

Як інформує Головне управління розвідки Міноборони України, для приховування загострення проблеми дезертирів, російські кадрові офіцери, що залучені до їх розшуку, видають себе при спілкуванні з цивільним населенням за представників "місцевих органів МВС" або "військових комендатур", які нібито проводять опитування для "запобігання диверсіям".

Читайте також: Найманці РФ обстріляли позиції українських воїнів поблизу Зайцевого, втрат немає, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169556
 
 
 Топ коментарі
 
Скоро после предоставления автономии ОРДЛО росийские офицеры под видом органов МВД республики даунбаса будут ходить по Киеву и отлавливать кого им нужно.
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А с каких это пор ты стал "нормальным"? До этого верещал про мнимую "зраду" и во всём обвинял "парашенку", "турча", Парубия", хотя, их стараниями, ВСУ понемногу возвращали тебе твою "родину", которую ты честно "просрал" в 2014-м... (в чём ты и сам, косвенно, признавался...). Теперь "ЗРАДА" настоящая, а ты "дурака включаешь"... Так что увидеть, кто "хрень несёт" тебе очень легко - достаточно глянуть в зеркало...
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Быдлу дали плакат. - Он не написан ими. Ни осмыслен ими. Держат ,что дали. - Кто дал ? Вы не догадываетесь ?
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Враг хозяйничает как у себя дома. Почему прежние презики не видели проблем на Донбассее ? Они тупые ?
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Не видели поэтому не воевали.
Нынешний видит но еще больше не воюет. Так?
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Ты постоянно какую-то хрень непонятную несешь. Как будто не с нормальным разговариваешь,а с каким то уопротым кацапом. - Есть проблема.Требуемая ее решения. Чего тут изворачиваться,когда нужно просто ее решить.
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А с каких это пор ты стал "нормальным"? До этого верещал про мнимую "зраду" и во всём обвинял "парашенку", "турча", Парубия", хотя, их стараниями, ВСУ понемногу возвращали тебе твою "родину", которую ты честно "просрал" в 2014-м... (в чём ты и сам, косвенно, признавался...). Теперь "ЗРАДА" настоящая, а ты "дурака включаешь"... Так что увидеть, кто "хрень несёт" тебе очень легко - достаточно глянуть в зеркало...
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Тебя уже можно ловить на брехне только за то,что ты не зная меня несешь напраслину о просирании мной чего то в 14 году )) Такое может делать только баран,непонимающий что вокруг не дураки.
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"Хирскл", я как насчёт того, что я тебе, два года назад, примерно, когда ты себя "ногами в грудь бить стал...", что ты "беженец с Донбасса", попрекнул, что ты своим равнодушием "родину просрал"? Что ты мне написал? "А что я мог сделать?"... Забыл? А я - помню...
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Ты же понимешь,что для того чтобы спрашивать такое,нужно чтобы человек был президентом или хотя бы главой райадминистрации ? )) А так,ну что ты блин все время ,бредишь ? ))) Ты больной ? Яныка в Киев чего ты пустил ? )) Ты тормоз.
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Да да, почему ты впустил в Донецк 2 грузовика вооружённых чеченцев 25 мая 2014 года???
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Так "Янек"-то, ваш, "донбассит"... И голосовал за него, именно ты... А я не смог проголосовать, против него, по объективной причине - я паспорт тогда, менял... Рыбачил на Киевском водохранилище, и вывалился с лодки... Щука большая попалась, "выдернула"... И паспорт водой залило... Пришлось сдать на замену... Так что "говно донбасситское" выбирали без меня... И "тормоза" ищи в зеркале...
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Ты бы мог подорвать его и себя гранатой. Но ты этого не сделал. Тварь.
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Всё правильно... Донбассит" ты и есть, "донбассит"... "Аргументов нет - так хоть кукиш покажу...". Да, "Игорёша"?... Вот поэтому я и отказался ехать служить на Донбасс... Потому что видел : там основная масса людей - подобное тебе "быдло"...
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Скоро после предоставления автономии ОРДЛО росийские офицеры под видом органов МВД республики даунбаса будут ходить по Киеву и отлавливать кого им нужно.
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Они и так там ходят. И не представители ордло,а те кто их придумал. Вы наивный или тупой ?
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и еще будут зарплату и пенсию от Украины получать, осел все сделает.
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Да. Рсел все сделает. С молчаливого согласия своего тупого и покорного народа. Всем же пофиг что творит власть. Сейчас даже про войну никто не говорит, Все обсуждают как лучше в Польшу на клубнику выехать и когда Германия снимет ограничения по трудоустройству гастарбайтеров.
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Раз подписал контракт (тебя никто не заставлял), то нужно его отработать, а то дезертирничать вздумали Российские офицеры, разыскивавшие дезертиров на Донбассе, выдают себя за представителей "местных органов МВД", - ГУР - Цензор.НЕТ 5551
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Как всегда пустая болтовня общими фразами.
Зебил будет реформировать ГУР?
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Совсем забыли заветы дидов. Должны быть сформированы заградотряды и переиздан сралинский приказ №227 "ни шагу назад!".
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