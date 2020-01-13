EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  329  6
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5555) Іран (365) розбиття (240) Разумков Дмитро (342)

 Рада у вівторок розгляне постанову про аварію літака МАУ в Ірані, - Разумков

Спікер ВР Дмитро Разумков закликав представників комітетів ВР з питань зовнішньої політики і міжнародного співробітництва та з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підготувати проєкт постанови щодо збитого літака МАУ, щоб парламентарії змогли ухвалити його вже у вівторок.

Про це спікер сказав під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я хотів би звернутися до комітетів з питань національної безпеки і оборони та міжнародного співробітництва провести засідання і висловити свою позицію, позицію Верховної Ради України. Так само я звертаюся до наших колег підготувати постанову Верховної Ради України про ці події, зробити це якнайшвидше. І думаю, що було б дуже правильно зробити це сьогодні для того, щоб завтра ми могли розглянути її в залі Верховної Ради України. Деякі напрацювання у вас вже є", - закликав Разумков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ракета вибухнула біля кабіни пілотів. Вони загинули миттєво", - кадри з Ірану, де зібрали всі уламки літака МАУ. ВIДЕО

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки вказують, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ був збитий Іраном. Президент Трамп заявив: "Хтось то на тому боці міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

Також читайте: Випадкові люди гинуть через російську зброю, що поставляється різним виродкам у всьому світі, - авіаексперт Лукашевич

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169555
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Раздуплились наконец-то, это нужно было делать в течение первых суток. Но отдыхать оно лучше, правда?
 показати весь коментар
 
 
На месте в Иране остаются только 8 человек для организации отправки тел в Украину. Остальных Иран "попросил" тихо слинять, т.к. у них не оказалось официальной бумаги Кабмина о создании государственной комиссии по расследованию катастрофы пассажирского борта. Власть дилетантов-недоумков хренова. Даже заседания Рады и Кабмина не соображают вовремя провести и бумаги должным образом оформить. Практически сутки с момента катастрофы страна жила в безвластье. Хотя-бы вменяемых экспертов или Климкмна, Зеркаль или Пороха послушали, там все четко по шагам было расписано.
 показати весь коментар
 
 
Влада брехунів та боягузів «Україна знала що літак був збитий, проте хотіла бути обережною, щоб не ворогувати з Іраном»

Рада у вівторок розгляне постанову про аварію літака МАУ в Ірані, - Разумков - Цензор.НЕТ 8273
 показати весь коментар
 
Когда ООН выразит озабоченность можете списать текст один-в-один.
 показати весь коментар
 
Мощно...быстро раздуплились...не ожидал такой скорости от зеленого стада...😀
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору