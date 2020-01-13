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 Найманці РФ обстріляли позиції українських воїнів поблизу Зайцевого, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили 1 прицільний обстріл позицій наших захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Російсько-окупаційні війська здійснили 1 прицільний обстріл позицій наших захисників у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" Об'єднаних сил. Після 08:45 у напрямку від н.п. Гольмівський окупанти протягом пів години вели вогонь із гранатометів і великокаліберних кулеметів у районі Зайцевого", - йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок прицільного вогню противника немає.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169553
 
 
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Все время новости как нас обстреливают...наверно в 1940х годах за такие пораженческие известия и журналистов и прес службу минобороны тут же расстреляли за подрыв боевого духа у солдат и граждан Украины
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