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 Політика України
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Все про:Данілов (37) Зеленський (4109) Іран (365) літак (765) розбиття (240)

 Україна знала, що рейс 752 був збитий, але вирішила уникати різкої критики Ірану, - The Washington Post

За деякий час до того, як в Ірані визнали, що рейс 752 "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном був збитий, українські розслідувачі розуміли, що літак був знищений ракетою. Однак, керівництво країни вважало за краще дотримуватися нейтральної та дипломатичній позиції.

"Уже не залишалося аргументів для того, щоб все це заперечувати", - зазначив The Washington Post секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

Майже відразу після того, як літак впав і загинули всі, хто був на борту, офіційні особи США, Канади і Великої Британії заявили всьому світу, що, на їхню думку, літак збив Іран. За словами Данілова, президент України Володимир Зеленський попросив їх поділитися з ним такою інформацією, проте вирішив не робити з боку України ніяких офіційних висновків.

"Ми прийшли до такого висновку раніше, ніж американці та канадці", - сказав Данілов, підкресливши, що Україна хотіла, щоб її представники збирали власні докази. Чиновники всіляко уникали різкої критики Ірану, щоб забезпечити його співробітництво в розслідуванні.

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Через чотири дні після аварії, Зеленський оголосив, що він і президент Ірану Хасан Рухані "домовилися про повну юридичну і технічну співпрацю, включно з питаннями компенсації".

"Ще раз, Зеленський пройшов по тонкій балансуючій колоді дипломатії і вийшов, не впавши обличчям в бруд. Для політичного новачка у нього, здається, є гостре відчуття, як саме умиротворити протиборчі угруповання, щоб захистити інтереси України", - сказала Ніна Янкович, політолог з Центру Вільсона.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки вказують, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ був збитий Іраном. Президент Трамп заявив: "Хтось то на тому боці міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169552
 
   
 Топ коментарі
 
"Еще раз, Зеленский прошел по тонкому балансирующему бревну дипломатии и вышел, не упав лицом в грязь. Для политического новичка у него, кажется, есть острое чувство, как именно умиротворить противоборствующие группировки, чтобы защитить интересы Украины", - сказала Нина Янкович, политолог из Центра Вильсона.Источник: https://censor.net.ua/n3169552

да ну? Украина знала, что рейс 752 был сбит, но решила избегать резкой критики Ирана, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 248
он нырнул прямо в эту грязь...
вот вспомнилось...

Украина знала, что рейс 752 был сбит, но решила избегать резкой критики Ирана, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3062
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хоть извинится перед Ираном не встигли и то гарно.
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да не "Украина знала". а оманский ишак знал, но он не захотел портить отношения со своими кремлевскими кураторами
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Если бы не Трюдо с его "Мы знаем - мы не простим" осел бы до сих пор вылизывал промежность иранскому руководству, боясь задеть чувства их российских партнеров
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Зеленский успешно сьіграл в команде роль "доброго следователя" , Трюдо - роль "злого", в результате преступник пошел на "явку с повинной" - классика!
А в проигравших оказалась РФ-ия , поставившая , в нарушение международньіх санкций , опасную систему вооружений . Плюс , перед самьім судом в Нидерландах по Боингу МН-17, признание Ирана сильно бьет по ее имиджу и поведению в течение ПЯТИ! лет расследования. Так , что , не позорьтесь , зрадофильі и примкнувшие рашатролли-портянки , обтекайте!
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зебил как он есть, без прикрас.
Весь ми ржет над прорашистским клоуном, писающимся от страха, а его адепты раздувают щеки от вяличия
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" Зеленский прошел по тонкому балансирующему бревну дипломатии Источник: https://censor.net.ua/n3169552"
речь политОлуха..))
по балансирующим предметам не ходЮт...
их пользуют для удержания баланса. )))
а бревна для "прогулок" бывают устойчивые и качающиеся..)))
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Бубочка по бревну ходила задом и на карачках.
Все "дипломатические" стороні були "удовлетворены" Україна знала, що рейс 752 був збитий, але вирішила уникати різкої критики Ірану, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 9925
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И слава Богу, что не поспешили, потому как кацапы вбросили огромные ресурсы в версию, что украинский Боинг сбили американцы, просто Иран не стал участвовать в кацапских играх...
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Аааааа, Зеленского похвалили!!! Порохоботы, стройся, целься ... пли!!!
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Раньше всех от чего погиб Боинг знал расчет зенитной установки,еще до пуска ракеты знал, потом командующий, потом Иран, потом рассея, потом Украина, а вот потом уже Канада, США, Австралия и т д.
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Оце схоже на правду. Залишається запитання хто дав вказівку посольству відразу підтримати версію технічної несправності

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Пэтруха - провидец подсказал, 100 процентов.
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зедебильная команда хочет успеть всем подставить жопу...убогие
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А можна сказати що зеленський це політичний КАСТРАТ ? - можна, бо це доведений факт Україна знала, що рейс 752 був збитий, але вирішила уникати різкої критики Ірану, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 1916 Україна знала, що рейс 752 був збитий, але вирішила уникати різкої критики Ірану, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 2744
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Після такої ідіотської поведінки нашої влади я б на місці американців запіздозрив Зелю у змові з Іраном. Тим більше в Омані від з бодуна не розібрався й зустрівся з головою МЗС країни, яка підтримала Іран у конфлікті зі США.
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Пора випускати "дєффачку Мєндель" із заявою: "The Washington Post - огенти *******".
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Зеля прошел по бревну, что бы Иран Бене за самолет выплатил.
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Изящно,весьма изящно макнули в коричневое главзебила. Жаль , что кроме обтекания на международном уровне ничему не научит и н приведет ....🤔🤔🤔
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Ты бы пррчитал эту статью полностью, а потом бы тявкал чтр-то на Зеленского. В статье его хвалят за тонкое чувство дипломатии.
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Украина знала, что рейс 752 был сбит, но решила избегать резкой критики Ирана, по той причине что критиковать Иран продажным ЗЕбилам -капитулянтам, строго запретили наши враги оккупанты но закадычные друзья Ирана проклятые кремлёвские фашисты )(уйла.
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От страха (самолетик накануне из Москвы) ослик вср"лся. И делал это 18 часов. Думал, что если в штаны, то не заметят. Аж нет - такая вонь по всему свету пошла!
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Яйца ж надо иметь для этого. Мы тут шестой год визовый режим с агрессором ввести не можем и поезда Одесса-Москва отменить, а вы про что-то говорите.
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А Иран партнер Украины или что? Чего бояться их критики? По-моему Зе с командой решил избегать потому что Иран парнёр РФ.
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Ботва намажет это на хлеб наверно . ну а шо хотели приколиста .вот вам приколы . не первый и не последний . и Гринпоц здесь так себе при чем . его выбрало большиство таких же как и он . уставшие .зЕ уйдет .а они останутся .не будет у нас страны .с таким населением . не способны .
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Зеленский не успел понять что происходит, пока он выполнял команды из Москвы всё решилось само собой.
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Оманский Осел все больше и больше напоминает кремлевскую марионетку Овоща, который без разрешения ***** боялся в туалет сходить.
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Да плевать Клоуну на Иран. Просто он Москвы испугался и действовал четко по ее указанию. А Иран взял и признался к огорчению зеленых прихвостней Кремля.
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Вітаю вас, мешканці країни "Акакаяразница"...
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Правильная позиция,хотя и не в вышиватнике,как хотелось-бы веданутым мародёром поросенкоботам с казломордой мразью ***** сырящей почему-то в унисон свинорылого визжания на Президента Украины.
Конвенция о терроризме не устанавливает официального признания террориста террористом. Важен сам факт того, осуществляет ли организация террористические действия или нет.Как раз при Порошенко "За недостаточностью улик и фактов,которые были непредоставленны или скрыты от Европейского Суда-Суд не признал РФ спонсором терроризма,как Иран или Сирию"
Мало того,мародёр за 5-ть дней до инагурации ЗЕ из-за этой недостаточности улик,косвенно ввёл РФ в Раду Европы!Отсюда и нужно исходить,делая громкие заявления по терроризму!
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В чём проблема? Зе дожидался результатов расследования. А только потом предъявлять обвинения. Что в этом плохого? Но до результатов Иран само сознался. Отлично.

Порохоботы совсем уже берега потеряли.
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В США знали что у нас ********** лизатель жопы Трампа, теперь они знаю, что он еще и сосатель членов иранских аятолл.
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Террорист №1-***** есть и причина и следствие этой трагедии.Всякая мразь козлячья и поросячья на форуме,срущаяя на Президента Украины-это боты одной свинофермы с центром на мокшандии.Они-просто твари дикие,грязные,вшивые,безмозгие.
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