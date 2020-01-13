 Україна знала, що рейс 752 був збитий, але вирішила уникати різкої критики Ірану, - The Washington Post

"Уже не залишалося аргументів для того, щоб все це заперечувати", - зазначив The Washington Post секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
Майже відразу після того, як літак впав і загинули всі, хто був на борту, офіційні особи США, Канади і Великої Британії заявили всьому світу, що, на їхню думку, літак збив Іран. За словами Данілова, президент України Володимир Зеленський попросив їх поділитися з ним такою інформацією, проте вирішив не робити з боку України ніяких офіційних висновків.
"Ми прийшли до такого висновку раніше, ніж американці та канадці", - сказав Данілов, підкресливши, що Україна хотіла, щоб її представники збирали власні докази. Чиновники всіляко уникали різкої критики Ірану, щоб забезпечити його співробітництво в розслідуванні.
Через чотири дні після аварії, Зеленський оголосив, що він і президент Ірану Хасан Рухані "домовилися про повну юридичну і технічну співпрацю, включно з питаннями компенсації".
"Ще раз, Зеленський пройшов по тонкій балансуючій колоді дипломатії і вийшов, не впавши обличчям в бруд. Для політичного новачка у нього, здається, є гостре відчуття, як саме умиротворити протиборчі угруповання, щоб захистити інтереси України", - сказала Ніна Янкович, політолог з Центру Вільсона.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки вказують, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ був збитий Іраном. Президент Трамп заявив: "Хтось то на тому боці міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.
А в проигравших оказалась РФ-ия , поставившая , в нарушение международньіх санкций , опасную систему вооружений . Плюс , перед самьім судом в Нидерландах по Боингу МН-17, признание Ирана сильно бьет по ее имиджу и поведению в течение ПЯТИ! лет расследования. Так , что , не позорьтесь , зрадофильі и примкнувшие рашатролли-портянки , обтекайте!
Весь ми ржет над прорашистским клоуном, писающимся от страха, а его адепты раздувают щеки от вяличия
речь политОлуха..))
по балансирующим предметам не ходЮт...
их пользуют для удержания баланса. )))
а бревна для "прогулок" бывают устойчивые и качающиеся..)))
Все "дипломатические" стороні були "удовлетворены"
Конвенция о терроризме не устанавливает официального признания террориста террористом. Важен сам факт того, осуществляет ли организация террористические действия или нет.Как раз при Порошенко "За недостаточностью улик и фактов,которые были непредоставленны или скрыты от Европейского Суда-Суд не признал РФ спонсором терроризма,как Иран или Сирию"
Мало того,мародёр за 5-ть дней до инагурации ЗЕ из-за этой недостаточности улик,косвенно ввёл РФ в Раду Европы!Отсюда и нужно исходить,делая громкие заявления по терроризму!
Порохоботы совсем уже берега потеряли.