 Законопроєкт про референдум внесуть до Верховної Ради на початку наступної сесії, - Стефанчук

Про це він сказав під час Погоджувальної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Стефанчук зазначив, що робоча група з розробки законопроєктів з питань народовладдя збиралася вже 6 разів.
"Ми розробили цілу структуру законопроєктів, що стосуються народовладдя. Він не вирішується одним законом про референдум, але він став першим в нашій розробці. І я глибоко переконаний, що на початку наступної сесії, він буде внесений до зали Верховної Ради", - сказав Стефанчук.
Зазначимо, що пленарний тиждень 13-17 січня буде останнім в 2-й сесії Верховної Ради поточного скликання.
Об этом стало известно из соответствующего решения суда.
Как следует из документа, прокуратура обнаружила, что в июне-декабре 2015 года и феврале-марте 2017 9 клиенті АО "Сбербанк" в сговоре с должностными лицами этого банка а также при содействии Национального банка Украины вивели за из Украины более 2,7 млн долларов , 2,23 млн евро и 81 млн гривен. В то время как товар поступил только на сумму 213 тысяч долларов.
"Документы, которые предоставлялись в АО "Сбербанк", возможно, были подделаны", - говорится в материалах расследования.
Но это еще не все злоупотребления. Следователи в суде заявляют, что в течение 2016-2017 годов клиентами АО "Сбербанк" при содействии должностных лиц НБУ осуществлен вывод средств за рубеж под видом псевдо внешнеэкономических контрактов на общую сумму почти 56 млн долларов.
Суд, ознакомившись с доказательствами, предоставил прокуратуре доступ к внутренним документам НБУ, связанным с этим уголовным производством.
"Сбербанк России" - крупнейший банк РФ. Его активы составляют четверть банковской системы этой страны, а доля в банковском капитале составляет 30%. В Украине российское финучреждение работало через дочернюю структуру под названием "Сбербанк".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/351947-nbu_ulichili_v_prestupnom_sgovore_s_predstaviteljami_rossijskogo_banka
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