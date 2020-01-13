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Все про:ВР (5555) законопроект (896) референдум (315) Стефанчук Руслан (105)

 Законопроєкт про референдум внесуть до Верховної Ради на початку наступної сесії, - Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради, представник президента Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що на початку наступної сесії парламенту буде внесений законопроєкт про референдум.

Про це він сказав під час Погоджувальної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Стефанчук зазначив, що робоча група з розробки законопроєктів з питань народовладдя збиралася вже 6 разів.

"Ми розробили цілу структуру законопроєктів, що стосуються народовладдя. Він не вирішується одним законом про референдум, але він став першим в нашій розробці. І я глибоко переконаний, що на початку наступної сесії, він буде внесений до зали Верховної Ради", - сказав Стефанчук.

Читайте також: Рада цього тижня розгляне законопроєкти про децентралізацію, інтелектуальну власність і зміни в Регламент, - Стефанчук

Зазначимо, що пленарний тиждень 13-17 січня буде останнім в 2-й сесії Верховної Ради поточного скликання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169551
 
 
 Топ коментарі
 
Сначала народ продадут. А потом спросят. Правильно бы сделать наоборот, но кого это интересует. Зебилы, вам цікаво?
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Как там тёщя этого, как его? Бедствует без бюджетных денег за поднаём у неё угла своим зятем? Вот оно бабло в кассу вернуло?
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Сначала народ продадут. А потом спросят. Правильно бы сделать наоборот, но кого это интересует. Зебилы, вам цікаво?
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жирный боров--хитрит,щуря свои заплывшие жиром глазки
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Как там тёщя этого, как его? Бедствует без бюджетных денег за поднаём у неё угла своим зятем? Вот оно бабло в кассу вернуло?
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Де секта "свідків Свинарчуків"? Ця пика вас влаштовує?
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Оно после новогоднего оливьЯ в автобус уже точно не влезет. Интересно посмотреть на объемы продаж по буфету ВР, думаю как пришли Слуги Урода, там в три раза вырос оборот. Жрут в три глотки барыги оманские.
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Да ты шо! А обещали самым первым в новой Раде. Народовластие, типа как у яныка - Почую кожного, каждый президент по спитчу зеленского. Слуги Сороса и Внешнего управления, бестолковки, случайные особи.
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Все на референдум за отправку стефанчука на занятия фитнесом. А то скоро лишь открывающуюся пасть в экране будем видеть.
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"Мы разработали целую структуру законопроектов, касающихся народовластия..." - я вас поздравляю, малоросы и хохлы! Подумать только, барыга и мародьор за целых пять лет не смогли достичь тех высот проффессианализма, которые постигла команда слуг всего то за какихто полгода, окончив лишь двухнедельный курс Трускавецкого лицея №6.
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Ну, батенька, вы не принижайте достижения. Всего то 2 недели в Трускавце! А куда вы спрятали 6 отпуском за 8 месяцев, в том числе и Омане. Недалеко от Мальдив.
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Ну, так я понимаю, что интенсивность "труда" молодой команды зашкаливала. А для разработки важных! законопроектов слугам необходимо хорошо отдыхать. А то ведь в противном случае могут понапринимать всякой хренотени.
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Малоросы сейчас наголосуют на этих референдумах.
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рехферендум об особом статусе бамбасса! как красиво сейчас начнуть доить лохов, которые выбрали оманских шутников во власть.
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...Киевская местная прокуратура №6 обнаружила, что НБУ способствовал валютным злоупотреблением Сбербанка и его клиентов на территории Украины на десятки миллионов долларов.
Об этом стало известно из соответствующего решения суда.
Как следует из документа, прокуратура обнаружила, что в июне-декабре 2015 года и феврале-марте 2017 9 клиенті АО "Сбербанк" в сговоре с должностными лицами этого банка а также при содействии Национального банка Украины вивели за из Украины более 2,7 млн долларов , 2,23 млн евро и 81 млн гривен. В то время как товар поступил только на сумму 213 тысяч долларов.
"Документы, которые предоставлялись в АО "Сбербанк", возможно, были подделаны", - говорится в материалах расследования.
Но это еще не все злоупотребления. Следователи в суде заявляют, что в течение 2016-2017 годов клиентами АО "Сбербанк" при содействии должностных лиц НБУ осуществлен вывод средств за рубеж под видом псевдо внешнеэкономических контрактов на общую сумму почти 56 млн долларов.
Суд, ознакомившись с доказательствами, предоставил прокуратуре доступ к внутренним документам НБУ, связанным с этим уголовным производством.
"Сбербанк России" - крупнейший банк РФ. Его активы составляют четверть банковской системы этой страны, а доля в банковском капитале составляет 30%. В Украине российское финучреждение работало через дочернюю структуру под названием "Сбербанк".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/351947-nbu_ulichili_v_prestupnom_sgovore_s_predstaviteljami_rossijskogo_banka

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правильно "референдуми" не на часі ...головне землю продати ...
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А какая разніца, продасть ту землю зубожілий уставший нарід чи молодая команда проффесионалов?
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Землю на хлєб нє намажєш! А от пару тисяч баксів на новий айфон нє помєшало би. Я думаю 73% мудрого наріду зі мною погодяться.
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когда говорят референдум сразу рефией воняет
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Не, реально, этот мужик на обезьяну похож!
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голоса на зеферендуме будет подсчитывать центр разумкова?
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Коротше, землю - зараз, а референдум - потім. Ось таке воно "народовладдя" по-зеленськи.
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