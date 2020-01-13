 Для голосування за закон про ринок землі в Раді все готово, - радник прем'єра Мушак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив радник прем'єр-міністра Олексій Мушак.
"Є два варіанти розгляду в ВР. Або за повною процедурою, що займе близько 2 місяців, і одну й ту саму правку в різних варіаціях будуть розглядати понад 2000 разів. Або згідно з рекомендаціями комітету, який пропонує розглянути документ з використанням 119 та 45 статті Регламенту ВР. Сам розгляд займе до 3 годин", - йдеться в повідомленні.
За його словами, зараз правки об'єднані в 9 блоків, у кожному з яких підтримано системну правку. Відповідно всі інші поправки до тих же положень законопроєкту вважаються відхиленими. Те саме можна повторити в сесійній залі.
"Спочатку на Погоджувальній раді ухвалюється рішення про розгляд цього закону за 119 статтею... Далі за це рішення має проголосувати лише 150 депутатів у сесійному залі, бо це процедурне рішення. Після цього 9 основних правок мають бути підтримані 226 голосами ЗА. Всі інші правки згідно із 45 статтею Регламенту ВР вважаються вже розглянутими та відхиленими. Далі залишається розглянути ще 46 інших правок, якими пропонують змінити норми, що виходять за межі законопроєкту. Після цього законопроєкт голосується 226 голосами ЗА в другому читанні та в цілому. Процедурно це займе до 3 годин", - зазначив Мушак.
А евреи не успокоятся никогда в любом случае
"... ви - розбойники неситі, голодні ворони,
по якому правдивому святому закону
і землею всім даною і сердешним людом
торгуєте? Бережіться, бо лихо вам буде,
тяжке лихо!"
Дочекається нечисть, що "...повіє огонь новий з Холодного Яру!" Продавати чи ні Українську землю - тільки через РЕФЕРЕНДУМ!
рынкекраже земли в Раде все готово, - советник премьера Мушак.
"Депутани" в режимі "швидкої Насті" намагаються забрати землю в українців.
На цю шпану ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, чекає трибунал. Влада зміниться, бо вони нічого не знають. Вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, продати землю, при цьому не тільки іноземцям, аби заробити, ні, не заробити, а вкрасти - дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь у теплі краї», - виголосив Степан Хмара.
Він наголосив, що чинні владці нічого не знають про такі поняття, як патріотизм, сумління, совість, віра.
«Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекотиполе, яке не має коріння. Для них (важливі) тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть, хитрують», - наголосив Степан Хмара.
без земельными.А тут и закон о референдуме подоспеет,будем еще и без страны.
Правда в цьому питанні полягає в тому, що євреї по своїй суті не більше комуністи ніж капіталісти. Євреї по своїй сутності жадібні, етноцентричні і згуртовані, і мають паразитичний спосіб існування. Вони стають комуністами, коли це слугує їхнім намірам проникнути у неєврейське суспільство і отримати управління, і вони стають капіталістами, коли капіталізм слугує їхнім цілям краще, ніж комунізм.
В. Пірс.
Отже, сім'я з чоловіка, жінки, трьох дорослих синів та їхніх невісток зможе купити собі землі цілого району. Якби площа Києва засівалася, для її скупки Коломойському треба було би лишень восьмеро родичів ( або підставних осіб ). Для скупки земель Київської області - близько 20 підставних осіб. Що, не знайде?
Село опиняється у пастці - уся земля довкола буде скуплена лише одним власником. Найнятися на роботу можна буде лише до нього. Він, як монополіст, буде збивати ціну на найм робочої сили.
За що селянам така кара Небес?
А згадайте, яку політичну силу селяни підтримали переконливою більшістю голосів на останніх виборах!
ШимпанЗЕ та ЗЕмля ( байка )
Жили в ліску ЗЕленії Макаки.
Було майбутнє їм « до бяки»:
За самок бились, верещали,
По вітах Ящірок ганяли,
На піаніно прутнем грали -
Державні гроші прогуляли.
Царьок, премудрий ШимпанЗЕ,
( Якого Мавпи звали ЗЕ ),
Торкнувся прутнем піаніно,
Подумав й вигукнув: "Хвилину!
Як пальми, кедри продамо,
Багато знов заживемо!"
Збув ліс Гієнам, ті зрубали всі дерева.
Сімейка враз примчала «в гості» Лева.
Макак щоранку ловить Лев.
Сховатись ніде - ніц дерев!
Втік до Леванту ШимпанЗЕ,
А мавпам бідним не веЗЕ:
Поміж пеньків ховаються від Лева
З мольбою: "Виростіть, дерева!"
Ця байка не про ШимпанЗЕ.
Чита її хай інший ЗЕ,
Який на сцені блазнював,
Кривлявся, клавіші торкав
Та щез зі сцени … де він є?
Дар Божий - Землю продає!!!
Снижение во втором чтении закона о продажи земли в одни руки с 200,000 га до 10,000 га это не компромисс с фермерами. Это просто досадное неудобство для распродажи 7 млн госземель, чтобы хоть как-то заполнить бюджет обанкротившегося государства. О фермере как никто не думал, так и не думает.
10,000 га это один барин и 5-6 сел холопов\батраков. Но у нас не 19 век. Просто батраки уедут в город, так что из 5 сел останется одно. Все остальные села просто исчезнут.
У кого есть 10,000 га не нужны сельские школы, больницы, дороги. У таких вся прибыль уходит в Швейцарию, на покупку яхт и квартиры в Лондоне.
Сегодняшние бездарные и некомпетентные законодатели так и не услышали фермеров. Пора это все прекратить.
Нам не нужны латифундии-агрохолдинги, высасывающие соки из земли, не нужны бабки-рантье с 2 га, которые не могут обрабатывать землю и готовые продать землю за любые деньги, не нужны инвесторы-спекулянты для создания очередного пузыря, не нужны местные депутатики-феодалы, судьишки и всякие прохиндеи, наворовавшие себе земли за годы госслужбы и ждущие с нетерпением возможности обналичить украденное. Это все результаты 28 летнего бездарства, коррупции и бездеятельности государства в аграрной политике. Это нужно исправлять, лечить и искоренять, а не приспосабливаться или подыгрывать этому как делает сегодняшняя Рада.
Селам нужны зажиточные фермеры, которые могут обрабатывать по 50-100 га, объединённые в кооперативы. Это самые эффективные собственники земли, что доказано Европой и Америкой. Это должно быть основой основ агро госполитики Украины. Государство должно заниматься не распродажей земли, а развитием малого и среднего фермерства и вкладывать в это в 10-20 раз больше сегодняшних бюджетных копеек. Компенсационные программы не работают. Государство должно помогать людям начать агро бизнес с нуля, потому как у 99% сегодняшних малых и средних предпринимателей которые хотят стать фермерами нет капитала вообще.
dw.com/uk/розлючені-німецькі-фермери-на-тракторах-дійшли-до-берліна-фоторепортаж/a-51423474
Там он гривню поки дорогою тримають. А у нас за законодавством розрахунки тільки в гривні.
Ось і думайТе.
‼️14-17 січня у Києві під Верховною Радою України проходитимуть протестні акції 📢 проти антинародного законопроекту 2178-10, про про розпродаж землі! ‼️
⏰ Початок 14 січня о 07:45
📍 м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 5