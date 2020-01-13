 Для голосування за закон про ринок землі в Раді все готово, - радник прем'єра Мушак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив радник прем'єр-міністра Олексій Мушак.

"Є два варіанти розгляду в ВР. Або за повною процедурою, що займе близько 2 місяців, і одну й ту саму правку в різних варіаціях будуть розглядати понад 2000 разів. Або згідно з рекомендаціями комітету, який пропонує розглянути документ з використанням 119 та 45 статті Регламенту ВР. Сам розгляд займе до 3 годин", - йдеться в повідомленні.



За його словами, зараз правки об'єднані в 9 блоків, у кожному з яких підтримано системну правку. Відповідно всі інші поправки до тих же положень законопроєкту вважаються відхиленими. Те саме можна повторити в сесійній залі.

"Спочатку на Погоджувальній раді ухвалюється рішення про розгляд цього закону за 119 статтею... Далі за це рішення має проголосувати лише 150 депутатів у сесійному залі, бо це процедурне рішення. Після цього 9 основних правок мають бути підтримані 226 голосами ЗА. Всі інші правки згідно із 45 статтею Регламенту ВР вважаються вже розглянутими та відхиленими. Далі залишається розглянути ще 46 інших правок, якими пропонують змінити норми, що виходять за межі законопроєкту. Після цього законопроєкт голосується 226 голосами ЗА в другому читанні та в цілому. Процедурно це займе до 3 годин", - зазначив Мушак.

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