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 За пособництво терористам "ЛДНР" засуджено до 8 років заочно мешканця Херсонщини, - СБУ

За матеріалами Служби безпеки України в Херсонській області до восьми років ув'язнення заочно засуджено місцевого мешканця за сприяння терористичним організаціям "ЛДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Слідством встановлено, що житель Нової Каховки проводив активну антиукраїнську пропаганду і агітацію. Для уникнення кримінальної відповідальності він в жовтні 2014 виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області. Зловмисник приєднався до терористів і зайняв посаду заступника командира по роботі з особовим складом одного з незаконних збройних формувань.

"Бойовик проводив підбір кадрів для вступу до терористичної організації "ДНР", контролював несення чергувань, зокрема на блокпостах, у казармі, слідкував за виконанням наказів керівників терористичної організації серед особового складу. Він також проводив допити захоплених у полон військовослужбовців Збройних Сил України для встановлення штатної кількості українських військових підрозділів, їх командування та дислокації на території населених пунктів Донецької області", - йдеться в повідомленні.

СБУ задокументувала, що з вересня 2016 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганщині, зловмисник брав участь та сприяв діяльності терористичної організації "ЛНР", у складі "7-ї бригади Народної міліції Луганської народної республіки"

На підставі отриманих органом досудового розслідування доказів протиправної діяльності Бердянський міськрайонний суд Запорізької області визнав обвинуваченого винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, та призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За матеріалами контррозвідки СБУ за 2019 рік засуджено 90 осіб, з них 35 - за тероризм

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169545
 
 
 Топ коментарі
 
Выделяйте бабло. Будем строить заочные тюрьмы.
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заразом могли б заочно трахнути Памелу Андерсон
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сначала пусть диджитализированные 3-D нары освоит. в смартфоне.
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Выделяйте бабло. Будем строить заочные тюрьмы.
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Молодці, що бодай судять заочно. Менше втрат на утримання в Сізо.
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заразом могли б заочно трахнути Памелу Андерсон
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сначала пусть диджитализированные 3-D нары освоит. в смартфоне.
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Так король віслюк оманский порешил шо они уже не террористы а зе-повстанцы.
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Рило ПІБ та адресу пацієнта в студію! Воно ж вже засуджено... А так ні про що...
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