 За пособництво терористам "ЛДНР" засуджено до 8 років заочно мешканця Херсонщини, - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Слідством встановлено, що житель Нової Каховки проводив активну антиукраїнську пропаганду і агітацію. Для уникнення кримінальної відповідальності він в жовтні 2014 виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області. Зловмисник приєднався до терористів і зайняв посаду заступника командира по роботі з особовим складом одного з незаконних збройних формувань.

"Бойовик проводив підбір кадрів для вступу до терористичної організації "ДНР", контролював несення чергувань, зокрема на блокпостах, у казармі, слідкував за виконанням наказів керівників терористичної організації серед особового складу. Він також проводив допити захоплених у полон військовослужбовців Збройних Сил України для встановлення штатної кількості українських військових підрозділів, їх командування та дислокації на території населених пунктів Донецької області", - йдеться в повідомленні.

СБУ задокументувала, що з вересня 2016 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганщині, зловмисник брав участь та сприяв діяльності терористичної організації "ЛНР", у складі "7-ї бригади Народної міліції Луганської народної республіки"

На підставі отриманих органом досудового розслідування доказів протиправної діяльності Бердянський міськрайонний суд Запорізької області визнав обвинуваченого винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, та призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

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