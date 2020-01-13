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Все про:Німеччина (1358) екстрадиція (250) Онищенко Олександр (429) Антикорупційна прокуратура (1045)

 Онищенко досі перебуває під вартою в Німеччині, - САП

Колишній народний депутат Олександр Онищенко досі перебуває під вартою в Німеччині.

Про це повідомили Укрінформу в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"Онищенко перебуває під вартою в Німеччині", - сказав співрозмовник агентства.

Читайте: "Газову справу" екснардепа-втікача Онищенка передано до Антикорупційного суду

За його словами, наразі термін екстрадиції колишнього парламентарія в Україну ще не визначено.

Як повідомлялося, німецькі правоохоронці затримали Онищенка 29 листопада 2019 року за запитом української сторони. Онищенко виїхав з України влітку 2016 року.

Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169544
 
 
 Топ коментарі
 
та какие там миллиарды?! - триллионами, сотнями триллионов крали!

(не забудь трубе рассказать, а то он за 8 месяцев не нашел ни копейки украденной - но ты ж лучше знаешь, правда?)
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хорошо - не упрут значит. вы его там хорошо сторожите!
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Его ж сам борух каломойский готов взять на поруки!
В чем дело?
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политические преследования.
караул.
главный разоблачитель "преступнава-рыжыма-соевых-барых" томится на грязных нарах и вынужден анально-орально ублажать двухметровых негров и арабов.

явно нехороший дядя Порошенко постарался...
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та какие там миллиарды?! - триллионами, сотнями триллионов крали!

(не забудь трубе рассказать, а то он за 8 месяцев не нашел ни копейки украденной - но ты ж лучше знаешь, правда?)
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Десь за окєяном голосно заплакала від горя світська левиця Періс Хілтон.
А чого цей моделайзер у Німеччині? Мабуть, йому там дуже комфортно сидіти, нехай краще посидить у нас у СІЗО.
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Ну, на немцев можно положиться. Ибо если и эти не устерегут... Тогда - капут!
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алё, зелибобы, а что там по "пленкам онищенко"? есть какие-то продвижения или вы снова пожевали говна?
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Та свозили б его на экскурсию в Дахау. А там, в порядке эксклюзивной исторической реконструкции в печечку погреться...
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