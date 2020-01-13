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 Політика України
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Все про:КС (370) децентралізація (280) Корнієнко (98)

 Законопроєкт щодо реформи децентралізації може бути направлений до Конституційного Суду, в ньому враховані зауваження юристів, - Корнієнко

У другій редакції змін до Конституції України в частині децентралізації "прибрані речі, які непокоїли юристів".

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Він нагадав, що в кінці грудня Президент України Володимир Зеленський відкликав і вніс нову редакцію.

"Вона враховує багато тих моментів, про які говорили і члени комітету правової політики, і члени комітету державної влади, який другий за важливістю для цього законопроєкту, і там є тепер і Київ, і Севастополь, і прибрані речі, які турбували юристів. Тому не бачимо зараз підстав не підтримувати направлення до Конституційного суду цього проєкту", - розповів він.

Корнієнко вважає, що реформу децентралізації потрібно завершувати до початку місцевих виборів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський направив у Раду новий законопроєкт про зміни в Конституції щодо децентралізації, - Веніславський

"Необхідно її завершувати, і треба, щоб місцеві вибори цього року, які мають відбутися в жовтні, проходили вже в оновленому територіально-адміністративному устрої країни, в громадах, можливо, в округах, якщо Верховна Рада визначить таку необхідність, і, звичайно, в областях", - підкреслив він.

Як повідомлялося, раніше Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади. Відповідний законопроєкт № 2598 зареєстрований у п'ятницю. Документ визначено як невідкладний до розгляду в парламенті.

Згідно з опублікованою в понеділок вранці на сайті парламенту пояснювальною запискою до законопроєкту документом пропонуються зміни щодо децентралізації державної влади, вдосконалення територіальної організації влади та посилення конституційно-правового статусу місцевого самоврядування.

З текстом законопроєкту Зеленського зі змінами до Конституції щодо децентралізації можна ознайомитися за посиланням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Цементує недоторканність": Вакарчук розкритикував реформи Зеленського

Зазначимо також, що раніше Зеленський заявив, що на його думку, записані в Мінських угодах зміни до Конституції мають на увазі децентралізацію, яку Україна зараз і реалізує по всій території країни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169543
 
 
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легким движением руки децентрализация превращается в зецентрализацию
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Де секта "Свідків алкоголізма Порошенка"?
Ця пика вас влаштовує? Законопроект по реформе децентрализации может быть направлен в Конституционный Суд, в нем учтены замечания юристов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2253
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с учетом юристов , смешно. Видимо главный юрист был Богдан? Єто тот закон , на самом деле не децентрализации, а наоборот централизации, там где перфекты будут напрямую подчинены Зеле? и там где хотят дать автономию Ордо, скрытую под разрешение на местах менять границы территориальных единиц?
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Эти грамотеи додецентрализуются так, что развалят страну.
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