 Законопроєкт щодо реформи децентралізації може бути направлений до Конституційного Суду, в ньому враховані зауваження юристів, - Корнієнко

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Він нагадав, що в кінці грудня Президент України Володимир Зеленський відкликав і вніс нову редакцію.

"Вона враховує багато тих моментів, про які говорили і члени комітету правової політики, і члени комітету державної влади, який другий за важливістю для цього законопроєкту, і там є тепер і Київ, і Севастополь, і прибрані речі, які турбували юристів. Тому не бачимо зараз підстав не підтримувати направлення до Конституційного суду цього проєкту", - розповів він.

Корнієнко вважає, що реформу децентралізації потрібно завершувати до початку місцевих виборів.

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"Необхідно її завершувати, і треба, щоб місцеві вибори цього року, які мають відбутися в жовтні, проходили вже в оновленому територіально-адміністративному устрої країни, в громадах, можливо, в округах, якщо Верховна Рада визначить таку необхідність, і, звичайно, в областях", - підкреслив він.

Як повідомлялося, раніше Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади. Відповідний законопроєкт № 2598 зареєстрований у п'ятницю. Документ визначено як невідкладний до розгляду в парламенті.

Згідно з опублікованою в понеділок вранці на сайті парламенту пояснювальною запискою до законопроєкту документом пропонуються зміни щодо децентралізації державної влади, вдосконалення територіальної організації влади та посилення конституційно-правового статусу місцевого самоврядування.

З текстом законопроєкту Зеленського зі змінами до Конституції щодо децентралізації можна ознайомитися за посиланням.

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Зазначимо також, що раніше Зеленський заявив, що на його думку, записані в Мінських угодах зміни до Конституції мають на увазі децентралізацію, яку Україна зараз і реалізує по всій території країни.