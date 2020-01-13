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 Усі експерти МАУ залишаються в Ірані, - глава авіакомпанії Дихне

Фахівці авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), які входили до складу міжвідомчої комісії з розслідування катастрофи українського літака Boeing 737-800, залишаться в Ірані.

Про це повідомив президент МАУ Євген Дихне у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Спеціалісти МАУ залишаються в Ірані в повному складі. Їх там троє. Ми ухвалили рішення, що на цьому етапі так буде правильно", - написав Дихне.

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Усі експерти МАУ залишаються в Ірані, - глава авіакомпанії Дихне 01

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки вказують, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ був збитий Іраном. Президент Трамп заявив: "Хтось то на тому боці міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169542
 
 
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а как сложилась судьба 40 спецов - жертв аферы узеленских?
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Остаются 8 человек для отправки тел в Украину. Остальных Иран "попросил" тихо слинять, т.к. у них не оказалось официальной бумаги Кабмина о создании государственной комиссии по расследованию катастрофы пассажирского борта. Власть дилетантов-недоумков хренова. Даже заседания не соображают вовремя провести и бумаги должным образом оформить.
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