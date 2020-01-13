 Рада цього тижня розгляне законопроєкти про децентралізацію, інтелектуальну власність і зміни в Регламент, - Стефанчук

Про це він сказав під час погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, на цьому тижні в порядку денному заплановано розгляд законопроєкту № 2598, який стосується змін до Конституції з питання децентралізації.

"Є пропозиція підтримати його і направити до Конституційного суду на ухвалу про відповідність статтям 158, 157 Конституції", - сказав Стефанчук.

Він зазначив, що Рада планує розглянути в першому читанні законопроєкти №1013 і 1028, які повернулися з розгляду Конституційного суду.

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"Крім цього, у нас буде великий блок, який стосується питань, пов'язаних із соціальним забезпеченням військовослужбовців і питання, пов'язані з державним бюджетом для запуску програми кредитування для підприємців", - зазначив заступник голови ВР.

Також, за його словами, Рада збирається розглянути "великий блок законів, що стосуються інтелектуальної власності, захисту та охорони об'єктів інтелектуальної власності та створення єдиного органу інтелектуальної власності в Україні".

"А також важливі питання змін до Регламенту Верховної Ради. Він (законопроєкт. - Ред.) внесений, запрошуємо до обговорення", - додав Стефанчук.