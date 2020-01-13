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 Українському політв'язню Джеппарову в російському СІЗО не надають медичної допомоги: стан його здоров'я дуже погіршився, - Денісова

Українському політв'язню Арсену Джеппарову, якого незаконно утримують у російському СІЗО в Ростовській області, не надають медичної допомоги.

Про це повідомила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"У нашого співгромадянина сильно погіршився стан здоров'я - за вухами з'явилися фурункули, які викликають сильний біль. Крім того, проблеми зі здоров’ям, з якими він звертався раніше, досі не вирішені. Зокрема, йдеться про постійний сильний головний біль, підвищений тиск та новоутворення на обличчі", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір" Умерову, який переніс приступ, не надають медичної допомоги, - адвокат Шейхмамбетов

За словами Денісової, адвокат неодноразово подавав заяви до адміністрації пенітенціарної установи про необхідність надання медичної допомоги. Однак, попри наявні проблеми зі здоров'ям, у порушення міжнародних стандартів утримання осіб, засуджених до позбавлення волі, медичні працівники не надають йому необхідної допомоги.

Омбудсмен звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням терміново вжити заходів для відновлення прав українця, а саме сприяти проведенню повного медичного обстеження, за результатами якого надати кваліфіковану медичну допомогу.

Українському політвязню Джеппарову в російському СІЗО не надають медичної допомоги: стан його здоровя дуже погіршився, - Денісова 01
Українському політвязню Джеппарову в російському СІЗО не надають медичної допомоги: стан його здоровя дуже погіршився, - Денісова 02
Українському політвязню Джеппарову в російському СІЗО не надають медичної допомоги: стан його здоровя дуже погіршився, - Денісова 03

Арсен Джеппаров незаконно засуджений у справі "Хізб ут-Тахрір". 12 листопада 2019 року його засудили в РФ до семи років колонії суворого режиму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169536
 
 
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Дык... что вы хотите от наследников сталинских палачей. Они даже своего Петра Лещенко точно так заморили! Украинскому политзаключенному Джеппарову в российском СИЗО не оказывают медпомощь: состояние его здоровья сильно ухудшилось, - Денисова - Цензор.НЕТ 8243
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Он не боролся за Украину и против оккупации Крыма.
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