 Міноборони перевіряє факти корупції під час будівництва казарм поліпшеного планування для воїнів-контрактників

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Наголошується, що в зазначений період планувалося побудувати та ввести в експлуатацію 184 казарми поліпшеного планування, з яких: у 2018 році – 91 та у 2019 році – 93 об’єкти.

"Водночас, за наявною на кінець минулого року інформацією, було побудовано та введено в експлуатацію 82 казарми. Таким чином, 102 об’єкти – недобудовані. Проведений попередній аналіз дає підстави стверджувати, що під час будівництва згаданих житлових комплексів могли мати місце різні корупційні схеми та зловживання з боку посадових осіб, у тому числі у сфері публічних закупівель", - зазначили в Міноборони.

Йдеться про порушення законодавства в частині щодо незаконного визначення переможцями торгів організацій, чиї цінові пропозиції не відповідали вимогам та мали бути відхилені. Також мали місце випадки штучного створення передумов до укладання договорів з підрядними організаціями, які не були достатньо забезпечені технікою та персоналом, а тому взагалі не мали можливості здійснювати будівництво.

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Окрім того, встановлено факти необґрунтованого збільшення очікуваної вартості закупівель та будівництва, безпідставного розірвання договорів (або ж не ухвалення рішень щодо припинення їхньої дії), перенесення строків виконання робіт на 2019 та 2020 роки, що своєю чергою призвело до збільшення вартості виконаних будівельних робіт.

Протягом 2017-2019 років вартість однієї казарми неодноразово і необґрунтовано збільшувалась та станом на цей час вдвічі перевищує первинну встановлену вартість одного такого об’єкта будівництва.

Матеріали попередньої перевірки дають підстави дійти висновку, що низкою посадових осіб вчинялись протиправні дії з метою отримання з Державного бюджету України коштів у розмірах, які не відповідали фактичним потребам на будівництво.

"У таких діях вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 Кримінального Кодексу України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становище"", - наголосили в Міноборони.

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