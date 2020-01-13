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 Міноборони перевіряє факти корупції під час будівництва казарм поліпшеного планування для воїнів-контрактників

У Міністерстві оборони України триває перевірка будівництва об'єктів житлово-казарменого фонду протягом 2017-2019 років на наявність фактів корупційних та інших порушень, а також неналежного виконання службових обов'язків посадовими особами, залученими до цієї роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Наголошується, що в зазначений період планувалося побудувати та ввести в експлуатацію 184 казарми поліпшеного планування, з яких: у 2018 році – 91 та у 2019 році – 93 об’єкти.

"Водночас, за наявною на кінець минулого року інформацією, було побудовано та введено в експлуатацію 82 казарми. Таким чином, 102 об’єкти – недобудовані. Проведений попередній аналіз дає підстави стверджувати, що під час будівництва згаданих житлових комплексів могли мати місце різні корупційні схеми та зловживання з боку посадових осіб, у тому числі у сфері публічних закупівель", - зазначили в Міноборони.

Йдеться про порушення законодавства в частині щодо незаконного визначення переможцями торгів організацій, чиї цінові пропозиції не відповідали вимогам та мали бути відхилені. Також мали місце випадки штучного створення передумов до укладання договорів з підрядними організаціями, які не були достатньо забезпечені технікою та персоналом, а тому взагалі не мали можливості здійснювати будівництво.

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Окрім того, встановлено факти необґрунтованого збільшення очікуваної вартості закупівель та будівництва, безпідставного розірвання договорів (або ж не ухвалення рішень щодо припинення їхньої дії), перенесення строків виконання робіт на 2019 та 2020 роки, що своєю чергою призвело до збільшення вартості виконаних будівельних робіт.

Протягом 2017-2019 років вартість однієї казарми неодноразово і необґрунтовано збільшувалась та станом на цей час вдвічі перевищує первинну встановлену вартість одного такого об’єкта будівництва.

Матеріали попередньої перевірки дають підстави дійти висновку, що низкою посадових осіб вчинялись протиправні дії з метою отримання з Державного бюджету України коштів у розмірах, які не відповідали фактичним потребам на будівництво.

"У таких діях вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 Кримінального Кодексу України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становище"", - наголосили в Міноборони.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169535
 
 
 Топ коментарі
 
Добудувати грошей немає.А на армії комісій-перевіряльників знаходяться.
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Зеленский, хватит обворовывать армию!!!!
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Добудувати грошей немає.А на армії комісій-перевіряльників знаходяться.
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Українські можновладці крадуть такими темпами, в порівнянні з якими швидкість світла є безкінечно малою величиною.
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они начальниками не родились сразу...
плоть от плоти мудрого нарида малороссов без достоинства..
обкрадывать армию, которая тебя же и защищает...- дно бездонное...
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Также имели место случаи искусственного создания предпосылок к заключению договоров с подрядными организациями, которые не были достаточно обеспечены техникой и персоналом, а значит вообще не имели возможности осуществлять строительство.Источник: https://censor.net.ua/n3169535.

Вспоминается Гетьман Сагайдачный:победила в тендере Кузня на Рыбальском,А из за отсутствия производственных мощностей ремонт производили в доках Ильичёвска (Черноморска).А Кузня была посредником за свой процент.
Правда похоже?
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Минобороны проверяет факты коррупции при строительстве казарм улучшенной планировки для воинов-контрактников
мабудь,не варто перейматись - зелена наволоч знайде(((
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Зеленский, хватит обворовывать армию!!!!
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так вони ж будували, тепер їх покликали для консультацій - як ту махіну зруйнувати.
успіху поки що нема, як ми і очікували.
вони продовжують будувати, як зовнішню політику нейтралітету.
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Лучший вариант, продавать все под ноль, как делали Дрищь, Вона, Азиров и Янукович, чем хоть что-то строить, а потом перед тупым стадом Оманских Ишаков объясняться.
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факты коррупции в этой стране можно проверять начиная с мухосранского сельсовета заканчивая кабмином, ВР и АП. Гораздо сложнее найти орган где отсутствует коррупция
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Вы бы лучше оклады военнослужащих проверили как обещали на зе выборах,хотя бы до уровня рядового прокурора,который вовсю воюет в окопах коррупции.Что то эта тема в МО вообще вышла из моды.
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Это правда, что министр обороны отдыхал у тещи в Подмосковье?
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У соиво -лаптёжных какакшек Зе будет вечно оправдываться.А надо садить.Особенно воензаказчиков и военпредов.Без их подписи ни одна копийка подрядчику не выдаётся.
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Любое строительство в конце оказывается дороже, чем в начале...
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Еще в 14м надо было вводить военное положение, ужесточать уголовку, особенно касающуюся нац безопасности. И воров лет на 25.
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