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 Події, За кордоном
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Все про:журналістика (950) Ірак (81) протест (1049) вбивство (2028)

 Невідомі застрелили двох журналістів, які висвітлювали демонстрації в південному Іраку

Кореспондента телеканалу Dilja Ахмеда Абдула Самада та оператора Сафа Галі застрелили на південному сході Іраку в місті Басра. Невідомі відкрили вогонь по машині журналістів.

Це підтвердило посольство США в Багдаді, пише DailyMail, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

На вебсайті Dilja TV оприлюднили відеозапис з місця вбивства. На кадрах видно, що Самад зазнав вогнепального поранення голови, на дверцятах автомобіля - сліди від куль.

Невідомі застрелили двох журналістів, які висвітлювали демонстрації в південному Іраку 01

Також Dijlah TV повідомив, що Галі доставили в лікарню Басри, проте врятувати його життя лікарям не вдалося. В окремому звіті іракського мовника AL-Mirbad сказано, що оператор дістав три кульові поранення в груди.

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Посольство США в Багдаді опублікувало у Twitter заяву, де назвало вбивство журналістів "жалюгідним і боягузливим".

Невідомі застрелили двох журналістів, які висвітлювали демонстрації в південному Іраку 02

"Тривалі вбивства, викрадення людей, переслідування і залякування з боку збройних угруповань представників преси, активістів соціальних мереж і прихильників реформ в Іраку не можуть залишатися безкарними", - йдеться в заяві посольства.

У посольстві додали: іракський уряд має відстоювати право на свободу вираження поглядів, захищати журналістів і забезпечувати мирних активістів можливістю реалізовувати свої демократичні права, не боячись репресій.

Попрощатися з убитими журналістами 11 січня прийшли сотні людей. У Басрі з'явився меморіал у вигляді мікрофона, в пам'ять про загиблих журналістів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169533
 
 
 Топ коментарі
 
Да ули там неизвестного?! Ищи кому выгодно. Путлеровцы или иран.
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Хоттабычи снова скажут что это американцы виноваты Неизвестные застрелили двух журналистов, освещавших демонстрации в южном Ираке - Цензор.НЕТ 9907
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путлеровцы продолжают нагнетать обстановку.
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Ужас!
Стараются запугать журналистов!
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Да ули там неизвестного?! Ищи кому выгодно. Путлеровцы или иран.
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Хоттабычи снова скажут что это американцы виноваты Неизвестные застрелили двух журналистов, освещавших демонстрации в южном Ираке - Цензор.НЕТ 9907
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шакалы. там вчера глава ксир извинялся и хотел сгореть. не вышло сгореть - пусть застрелится.
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путлеровцы продолжают нагнетать обстановку.
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Політковська , нємцов і інші , методика ліквідації і розрахунок пост-ефекту спільні . Масква .
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все, что надо знать про уровень свободы граждан в этой стране.
зверинец какой-то
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"Шиїтський мир" з Ірана (як аналог російському) руки простягає
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Ну, надеемся что хоть это дело макаронники Маркиву не пришьют.
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