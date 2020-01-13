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 Підозрюваного в замаху на екскомандира ЗСУ взяли під варту, - Офіс Генпрокурора

Підозрюваного в замаху на вбивство ексрозвідника ЗСУ взяли під варту без права внесення застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіс Генпрокурора.

"За клопотанням прокуратури Харківської області Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави харків'янину, який підозрюється в замаху на вбивство ексрозвідника ЗСУ ймовірно на замовлення РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше контррозвідка Служби безпеки України запобігла в Харкові замаху на вбивство одного з колишніх бойових командирів розвідпідрозділу батальйону ЗСУ, який був організований спецслужбами РФ.

Також дивіться: Чоловіка, який планував на замовлення РФ підірвати в Харкові ексрозвідника ЗСУ, заарештували, - прокуратура області. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169531
 
   
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_Вот именно. Путлеровцы системно работают над убийством защитников Украины у нас в тылу. Паскуды! Підозрюваного в замаху на екскомандира ЗСУ взяли під варту, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 553
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Найдена связь подозреваемого в убийстве Окуевой с Зеленским - общий бизнес с женой Зеленского , родственник депутата из слугинарода - ЭТО...
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