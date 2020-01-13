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Все про:контррозвідка (180) Правоохоронні органи (636) СБУ (5002) Інститут стратегічних досліджень (6)

 За матеріалами контррозвідки СБУ за 2019 рік засуджено 90 осіб, з них 35 - за тероризм

У 2019 році відкрито 239 кримінальних проваджень за злочини проти основ національної та громадської безпеки, з них 57 справ про державну зраду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Інституту стратегічних досліджень.

Зазначається, що 7 осіб засудили за шпигунство, 4 - за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а 54 - за терористичну і диверсійну діяльність.

"Планка вимог до діяльності української контррозвідки у сучасних умовах підвищується. Відповіді на нові загрози мають бути швидкими і динамічними. Прикладом тому є кібертероризм, який став можливим завдяки виникненню і розвитку глобального інформаційного простору. Зростають можливості анонімного перехоплення, викрадення інформації, здійснення дезінформації. Розширюється спектр проявів кібертероризму - від незаконного впливу з метою прийняття атакованою стороною неадекватних рішень, поширення паніки і безладу, до проникнення в канали і системи супутникового зв’язку, навігації, управління енергетикою, транспортом, банківським сектором тощо", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за 2019 рік завдяки діяльності контррозвідки СБУ до різних термінів і видів покарань засуджено 90 осіб, зокрема 24 - за державну зраду, 35 - за терористичну діяльність. Протягом року виявлено 6 шпигунів, які працювали під прикриттям дипломатичних представництв, вони стали в Україні персонами нон грата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збитки держави через корупцію в 2019 році становили 1,4 млрд грн, - СБУ. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169528
 
 
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а ґебельси пукіна продовжують скавчати "своїм"та корисним ідійотам-"а чьто ані вам сдєлают?"

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Скоро тих 35, які засуджені за тероризм, поміняють на якихось цивільних затриманих кацапами. Чи їх вже поміняли?
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Мабудь засудили таких як Краснов, людей які несли загрозу режиму парашенко
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Ты всегда откладываешь кирпичи себе в штаны как слышиш Порошенко?? Сцышься еще в штанишки при этом?
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их Зеленский всех уже вернул Путину? За матеріалами контррозвідки СБУ за 2019 рік засуджено 90 осіб, з них 35 - за тероризм - Цензор.НЕТ 6713
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"были осуждены 90 человек, из них 35 - за терроризм"
и все были с благодарностью освобождены ))
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Ух ты!!! Аж 90 человек... за год.... колоссально!!!! Но вот если бы СБУ не занималась расследованием воровства курицы у соседа, да не потрошила бы ларьки на базаре, да и вообще не совало свое рыло куда попало где денежней, то может тогда не 90, а 190 или 290 дел было бы.
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