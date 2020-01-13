EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  1496  45
Матеріали за темою:
Все про:розслідування (1614) літак (765) СБУ (5002) розбиття (240)

 СБУ розслідує справу у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані за трьома статтями КК

Головне слідче управління Служби безпеки України за дорученням Офісу Генерального прокурора почало досудове розслідування у зв'язку з катастрофою лайнера Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" за трьома статтями Кримінального кодексу України, повідомили в СБУ.

"СБУ за дорученням Офісу Генпрокурора розпочало розслідування обставин авіакатастрофи Боїнга за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту), ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України", - розповіли "Інтерфакс-Україна" в українській спецслужбі в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

У СБУ зазначили, що на цьому етапі розслідування триває збір інформації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ракета вибухнула біля кабіни пілотів. Вони загинули миттєво", - кадри з Ірану, де зібрали всі уламки літака МАУ. ВIДЕО

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки вказують, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ був збитий Іраном. Президент Трамп заявив: "Хтось то на тому боці міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169525
 
 
 Топ коментарі
 
а де стаття за тероризм? Що, вже відомо, що терористичного випадку не було? Чи - аби касапів не образити знову?
 показати весь коментар
 
СБУ ще не закінчило розслідування
вбивства Авеля Каїном, а вже взялося
за збиття Боїнга в Ірані
 показати весь коментар
 
розбиратись потрібно нам... Бо маємо автократичну владу з зебільною "монобільшістю"; і це є першопричина всіх проблем і в суспільстві, і в державі, і в упралілінні нею, і в праві (зокрема, в правоохороних органах).
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ви там вже розберіться з тим, хто нарешті буде вести розслідування. Бо спочатку була інфа, що розслідуванням буде займатись ДБР, потім Нацполіція, тепер СБУ.
 показати весь коментар
 
розбиратись потрібно нам... Бо маємо автократичну владу з зебільною "монобільшістю"; і це є першопричина всіх проблем і в суспільстві, і в державі, і в упралілінні нею, і в праві (зокрема, в правоохороних органах).
 показати весь коментар
 
 
Ви все правильно кажете. Але в Україні діє така система, при якій нормальні люди у владу не можуть попасти апріорі навіть попри масові акції протесту і непокори. Останні 10 років тому приклад.
 показати весь коментар
 
 
СБУ ще не закінчило розслідування
вбивства Авеля Каїном, а вже взялося
за збиття Боїнга в Ірані
 показати весь коментар
 
 
какаяразница товарищи с лубянки все отчеты расследования уже сбросили СБУ расследует дело в связи с крушением самолета МАУ в Иране по трем статьям УК - Цензор.НЕТ 9682
 показати весь коментар
 
 
а де стаття за тероризм? Що, вже відомо, що терористичного випадку не було? Чи - аби касапів не образити знову?
 показати весь коментар
 
 
Корпус вартових Ісламської Революції визнали в Україні терористичною організацією?
 показати весь коментар
 
а що, це обовязково на даному етапі слідства?
Ні!
 показати весь коментар
 
тероризм- это, если бы его взорвали с середины бомбой. Тут скорее военное преступление, убийство.
 показати весь коментар
 
Якщо така стаття існує - то таки да. Але, здається, такої нема.
 показати весь коментар
 
А ч. 3 ст.276 (порушення правил безпеки руху, або експлуатації наземного, чи повітряного транспорту) розслідується, щоб іранців з кацапами не дратувати? Так?
 показати весь коментар
 
 
не так, щас пришьют пилотам, которым уже все равно, то что нельзя было подлетать близко к военным базам КСИР. Это поручение от пуйла. )))
 показати весь коментар
 
 
каждый день идут обстрелы кацапскими войсками украинских военных. Когда будет ответки? Вы что там все бросились расследовать обстрел боинга? А сказать открыто что рефия это зло и враг и они тоже виноваты в этом не можете?
 показати весь коментар
 
 
Гм.Як оперативно Цензор відреагував на статтю в The Washington Post Зеленський тримає Коломойського на відстані,а стаття про те,що Зєля мав інформацію про збиття ракетою,але засцяв виступати проти Ірану ,чекаю досі.Ukraine knew Flight 752 had been shot down, but it was careful not to antagonize Iran
СБУ розслідує справу у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані за трьома статтями КК - Цензор.НЕТ 3868
 показати весь коментар
 
 
І американці праві.Стаття про тероризм навіть не розглядається.
 показати весь коментар
 
 
Какое нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного или воздушного транспорта? В СБУ уже совсем крыша у всех съехала?
 показати весь коментар
 
 
как обычно - бумажки перекладывать и ждать что прикажут напечатаь.
 показати весь коментар
 
Интересно, а как это СБУ будет "расследовать"? И что именно расследовать? Там все три статьи УК касаются расследования по месту сбития самолёта, а не в Киеве или Днепре - по месту регистрации собственника... Ведь самолёт сбит на ИРАНСКОЙ "правовой территории"!!! И чем тогда СБУшники отличаются от СК России, "расследующих" дела в отношении граждан Украины, по поводу их деяний, совершённых на территории Украины? Очередная "лапша на уши", для "лохов"? "ИБД"... "Имитация бурной деятельности"...
 показати весь коментар
 
 
А слідчі СБУ вилетіли в Іран, чи в Києві розслідують?
 показати весь коментар
 
...еще во Франции начали расследовать СБУ розслідує справу у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані за трьома статтями КК - Цензор.НЕТ 9090
 показати весь коментар
 
 
Это дело о сбитом летаке, а не о "крушении". Какое "крушение", Цензор?! Кукуха поехала?
 показати весь коментар
 
...во как плодотворно отдохнул лийтинант бакланов - аж на три статьи развернулся... СБУ розслідує справу у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані за трьома статтями КК - Цензор.НЕТ 8701
 показати весь коментар
 
 
А щодо того, де і у яких країнах були високопосадовці України, коли трапився цей трагічний випадок?
Чи, хто дав дозвіл на зліт, під час очікування Іраном удару відплати з боку США ?
Питань нема?
 показати весь коментар
 
Ну і на розслідує це СБУ прокремліських ЗЕбілів - капітулянтів ! Навіть у випадку з літаком авіакомпанії "Сибір", який стався в 2001 році. Його в той час в результаті навчань збили в небі над Чорним морем, і незабаром зробили Україну крайньою. При цьому тоді чомусь проігнорували той факт, що навчання були не українськими, а російсько -українськими. Стрільби велися з території російської військової частини, російськими ракетами. А у ВСУ не було навіть ракет такої дальності. І вже тоді було продажне вище керівництво України яке зловісно прикрило ворожий Кремль і кривавого маніяка )(уйла - путліна. Який пізніше в 2014 році віддячив нам з лишком, розв'язав криваву окупаційну війну проти України зі злочинною метою анексувати суверенні українські території Криму і Донбасу. І що тоді можна говорити про поточне вище і фактично вже ясно що продажне антиукраїнське -прокремлівське керівництво проклятих ЗЕбілів капітулянтів ??
 показати весь коментар
 
 
та перестаньте вже про той 2001 рік пригадувати. Як можна було не збити літак де жиди з москалями летіли?
 показати весь коментар
 
Питання тільки в тому що цей літак збили бридкі кацапи, а а божевільно - величезні бабки чомусь виплачувала за них Україна.
 показати весь коментар
 
Вы ,похоже,до конца историю 2001 года не проследили.После детального анализ времени пуска ракеты,времени взрыва самолёта и его расположения выяснилось,что ракета от Крыма за это время просто не могла долететь до места взрыва Ту-154.Причём время полета ракеты не хватало около пол минуты.При максимальной скорости ракеты до 1200 м/с это более 30 км.Так,что его сбила другая ракета.
 показати весь коментар
 
 
Хто наказав посольству України в Ірані виступити ранком з заявою про технічну несправність літака і виключалась можливості теракту , або ракети ? Про це до останнього лепетав і зєля . Зелені слуги москви у владі України ? Так зєбіли дупоголові ?
 показати весь коментар
 
Главарь бакланов сказал ,что самолет столкнулся с мимо мирно пролетающей ракетой! Так какие дела,надо выяснять кто был вне воздушной трассы,так баклан?
 показати весь коментар
 
 
Конспиративну квартиру в Омані викрито, доводеться міняти місце зустрічі з московською резидентурою.

А статья по вине президента Украины косвенно почему не включена.
 показати весь коментар
 
 
Ще потрібно відкрити справу по дезінформацією суспільства Міністерством закордонних справ України , на користь ворога . Йдеться про саму найпершу заяву посольства України в Ірані .
 показати весь коментар
 
 
В парламент подали законопроект, который под предлогом защиты нацбезопасности позволит СБУ забирать у других силовиков любые дела, которые понадобятся руководству спецслужбы

"Шефство" Баканова над Сытником и Рябошапкой и Аваковым
 показати весь коментар
 
імбецили МАУ, Державіаслужби та
Мінтрансзв'язку випхали літак на убой, … лише долари в очах…, колядували,
бухали, танцювали ... і ніхто не слідкував, що в Ірані та Іраку почались бойові дії, ніхто й не думав
відмінити рейс ... та ж тупа впертість, як і лампасники випхали Іл-76 в
Луганськ, де його збили ... тепер конференції, *************, ухмилки ... пізно
почали чухатися, бо літак вже збили ... може виявитися, що
кацапськими зенітними установками управляли мокші, як і "Бук" МН-17 ... де кацапня влізла - там цивільні літаки падають з пасажирами ...
 показати весь коментар
 
... и також ті ж ідіоти і імбіцили у Европі, Азії!!! Німці...поляки, британці... турки та й тіж москалі....імбіцили, лише долари в очах, бухали, танцювали і ніхто не слідкував, що в Ірані та Іраку почалися бойові дії... )))))) І літаки їх там теж літали. Не не подумали вони...ідіоти, а чому літаки США вже років 20 не літають над Іраном???? А то може імбіцил ..Ви...шановний?! Думати не було спроби? Не думаете, чому над Іраком продовжують польоти? Чому над Сирією заборонили тільки після збиття кацапського Іл-20?
 показати весь коментар
 
Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что расшифровка черных ящиков сбитого самолета Boeing 737-800 рейса PS752, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, проведут в Украине.
 показати весь коментар
 
Саме так . Щоправда під керівництвом Росії , яка формально до цього не має ніякого відношення , але відчайдушно рветься керувати процесом руками України . Єрмак не проти .
 показати весь коментар
 
а не розповісте, звідки така впевнена інформація? Може з сайта РусВесна?
 показати весь коментар
 
І близько сумнівів нема!!! Але є сумнів, що кацапсин допустять до розшифровки польотної інформації. Україна не є членом МАК, і нема ніяких підстав для присутності МАК!! Тим паче рівень розслідування авіаційних пригод з участю МАК дуже низький і не визнається у авіаційному світі. Але у Вас ВПЕВНЕНА інформація... та ще й ПІД КЕРІВНИЦТВОМ!!! Вам не смішно?
 показати весь коментар
 
Правильно, так пабєдім! В країні де президент живе з рояльті на крові авторські права понад усе!
А бурштин і цигарки нехай румуни і поляки ловлять...
 показати весь коментар
 
А можна сказати що зеленський це політичний КАСТРАТ ? - можна, бо це факт СБУ розслідує справу у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані за трьома статтями КК - Цензор.НЕТ 1797
 показати весь коментар
 
 
Пошкодження майна... Мама мія! Яка турбота про інтереси майна Коломойського!
А унітази з літака у президента Ірану Зеля не попросив повернути?
 показати весь коментар
 
Що там справа ОГПУ "по дорученню президента" за статтею "Про порушення правил безпеки чи експлуатації повітряного транспорту"?
Що там дізналися слідчі, коли "допитали матір одного з членів екіпажу літака МАУ"?
Що там з "перевіркою авікомпаній на безпеку польотів"?
Що там на "закритому засіданні" Комітету ВР 13 числа будуть оговорювати, "щоби не політизувати"?
Все зробили і проговорили, крім очевидного - про що спочатку заявили всі лідери цивілізованого світу, а тепер визнав Іран.
Це ж треба було так сцятися навіть натякнути на можливу провину путінського союзника, щоб так зганьбитися на весь білий світ.
Ну, крім 4/5 українського населення, для якого "нє всьо так однозначно" і "мальчік учітся" вже виглядає діагнозом, якщо не тим самим "приговором".
А найгірше, що у так званих "нових ліц" все так - і з війною, і з економікою, і "справу Шеремета" вони так розслідують, і "реформи" їхні такі, всю "епоху рвуть" через сраку.
* * *
Якщо почитати наші новини, то причину катастрофи літака з'ясували Рябошапка та Баканов з Гончаруком під незрімим, але мудрим керівництвом Владіміра Оманського.
Жодного слова вдячності лідерам Канади, США, Великобританії та навіть Австралії за публічну інформацію їхніх розвідок.
Бо інакше ж добрі українці можуть запідозрити, що бувають інші найвеличніші та найвпливовіші, а це табу.
А тим часом на фронті окупанти використовують 122 мм арту та великі міномети, поранених вже доставляють цілими бортами, - найвищі командири на чолі з головкомом мовчать.Валерій Прозапас, блог
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору