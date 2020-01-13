 СБУ розслідує справу у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані за трьома статтями КК

"СБУ за дорученням Офісу Генпрокурора розпочало розслідування обставин авіакатастрофи Боїнга за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту), ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України", - розповіли "Інтерфакс-Україна" в українській спецслужбі в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
У СБУ зазначили, що на цьому етапі розслідування триває збір інформації.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки вказують, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ був збитий Іраном. Президент Трамп заявив: "Хтось то на тому боці міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.
вбивства Авеля Каїном, а вже взялося
за збиття Боїнга в Ірані
Ні!
Чи, хто дав дозвіл на зліт, під час очікування Іраном удару відплати з боку США ?
Питань нема?
https://twitter.com/trbrtc/status/1215907053870493696?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1215907053870493696&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.mail.ru%2Fincident%2F40169034%2F
А статья по вине президента Украины косвенно почему не включена.
"Шефство" Баканова над Сытником и Рябошапкой и Аваковым
Мінтрансзв'язку випхали літак на убой, … лише долари в очах…, колядували,
бухали, танцювали ... і ніхто не слідкував, що в Ірані та Іраку почались бойові дії, ніхто й не думав
відмінити рейс ... та ж тупа впертість, як і лампасники випхали Іл-76 в
Луганськ, де його збили ... тепер конференції, *************, ухмилки ... пізно
почали чухатися, бо літак вже збили ... може виявитися, що
кацапськими зенітними установками управляли мокші, як і "Бук" МН-17 ... де кацапня влізла - там цивільні літаки падають з пасажирами ...
А бурштин і цигарки нехай румуни і поляки ловлять...
А унітази з літака у президента Ірану Зеля не попросив повернути?
Що там дізналися слідчі, коли "допитали матір одного з членів екіпажу літака МАУ"?
Що там з "перевіркою авікомпаній на безпеку польотів"?
Що там на "закритому засіданні" Комітету ВР 13 числа будуть оговорювати, "щоби не політизувати"?
Все зробили і проговорили, крім очевидного - про що спочатку заявили всі лідери цивілізованого світу, а тепер визнав Іран.
Це ж треба було так сцятися навіть натякнути на можливу провину путінського союзника, щоб так зганьбитися на весь білий світ.
Ну, крім 4/5 українського населення, для якого "нє всьо так однозначно" і "мальчік учітся" вже виглядає діагнозом, якщо не тим самим "приговором".
А найгірше, що у так званих "нових ліц" все так - і з війною, і з економікою, і "справу Шеремета" вони так розслідують, і "реформи" їхні такі, всю "епоху рвуть" через сраку.
* * *
Якщо почитати наші новини, то причину катастрофи літака з'ясували Рябошапка та Баканов з Гончаруком під незрімим, але мудрим керівництвом Владіміра Оманського.
Жодного слова вдячності лідерам Канади, США, Великобританії та навіть Австралії за публічну інформацію їхніх розвідок.
Бо інакше ж добрі українці можуть запідозрити, що бувають інші найвеличніші та найвпливовіші, а це табу.
А тим часом на фронті окупанти використовують 122 мм арту та великі міномети, поранених вже доставляють цілими бортами, - найвищі командири на чолі з головкомом мовчать.Валерій Прозапас, блог