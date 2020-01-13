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Все про:діджиталізація (28) Мінцифри (13)

 За три роки плануємо навчити цифрової грамотності 6 млн українців, - Мінцифри

Міністерство цифровий трансформації планує протягом 3 років навчити цифрової грамотності 6 мільйонів українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Міністерство цифрової трансформації України та Українська бібліотечна асоціація оголосили про початок співпраці. Меморандум про співпрацю підписали заступниця Міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Валерія Іонан і президентка Всеукраїнської громадської організації "Українська бібліотечна асоціація" Оксана Бруй.

"Міністерство цифрової трансформації та Українська бібліотечна асоціація спільно сприятимуть розвитку цифрової грамотності. Зокрема, близько 6.000 бібліотек по всій країні долучатбся до національної кампанії з цифрової грамотності "Будь на часі!" та популяризуватимуть інформацію про проєкт "Дія. Цифрова освіта", мета якого навчити цифровій грамотності 6 мільйонів українців за три роки", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше Міністерство цифрової трансформації повідомило, що майже 48% українців хочуть навчитися цифрової грамотності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169524
 
   
 Топ коментарі
 
Почувствуйте разницу задницу.(С)
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Цікаво, скільки бабла спишуть? Не менше, ніж на Трускавецькі курси. І ще цікаво якого зразка дипломи будуть у вчителів.
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Те що бабло спишуть, навіть не сумнівайтесь. Для цього це все і задумувалось.
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А смартфонами забезпечать? Країна ж в смартфоні...
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Не заважайте дітям бавитись цихрами у смартфоні.
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За три роки вони планують віддати $2,5 млрд Коломойському за Приватбанк і тим самим навчити цифровий грамотності 6 млн. громадян за їхні ж гроші.

Навчані і не дуже залишаться голі і босі. От це і буде навчанням
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Ну, а я про що?
Тільки, по-моєму, цього досвіду у нас уже достатньо.
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А что имеется ввиду цифровая грамотность?Таблица умножения?Лично мне не важно как работает мое ,,железо,, и какие процессы в нем происходят,мне важно чтобы оно работало исправно.Если Вы не знаете что-то в своем гаджете то обратитесь к любому первоклашке и он вам устранит неисправность в настройках.А вот как эти ****** хотят обучить пенсионеров получать пенсию в банкомате особенно если в ближайших 20-30-ти км его нету а возможности туда поехать у них нету вот в чем вопрос.
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- Операція "И".
- А почєму "И"?
- А чтоб нікто нє догадался!
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У Трускавці, то буде платний майстер-клас від Зе-слуги Яременка:
Як однією рукою ****** замовляти, а другою голосувати
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Вот где попил с размахом. Минцифры. Бабки с вёдрами-становись в очередь за смартфонами. Облака-зелёнокрылые лошадки.. Отрыв от реальности набирает обороты.
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А української грамотності (мова, культура, патріотизм тощо) не плануєте? А, пробачте, я забув хто тепер президент...
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Вау, и зарплаты 4000 баксов, и диджитализация, и Порошенко уже сидит, и большая стройка, и ремонт дорог - зебилы, это все для вас

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Ви дебіли кацапські для початку навчіться розмовляти українською мовою після цього навчіть нею ж розмовляти цих шість мільйонів а якщо це у вас вийде то тоді вже можете братись за цифрову грамотність!!!
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Меня!
Меня научите, как в телефоне выключить эту сволочь, которая самовольно перевирает любой текст, который я пытаюсь набрать!
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То есть минобразования мало, оно научить не может, создали минцифры для "цифровой" грамотности..
Значит минекономики должен учить економике, минюстиции - юрисприденции, минтранспорта - как водить мопед))
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