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Все про:Каховка (11) Нацполіція (8809) вбивство (2028)

 Убивство 26-річного чоловіка в Каховці: трьох співробітників відділу поліції звільнили з органів внутрішніх справ

Співробітника Каховського відділу поліції, який в момент злочину був у компанії підозрюваного, звільнено з органів внутрішніх справ України.

Про це повідомили в поліції Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про старшого інспектора з контролю за обігом зброї в сфері дозвільної системи Олександра Портнова, пише hromadske. Матеріали щодо нього направили до Державного бюро розслідувань.

Таке рішення ухвалили за підсумками службового розслідування стосовно начальника Каховського відділу поліції та працівників, які безпосередньо мали стосунок до розслідування вбивства, що сталося в новорічну ніч у місті Каховка Херсонської області.

"За результатами розслідування трьох працівників відсторонили від займаної посади, трьох — звільнили з органів внутрішніх справ, ще до трьох співробітників застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді неповної службової відповідності займаній посаді", — йдеться у повідомленні.

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Так, відсторонили від займаних посад керівництво Каховського відділу поліції. Стосовно чергового відділу та відповідального від керівництва, які перебували у добовому наряді у день вбивства, а також стосовно слідчого, у провадженні якого перебувала справа щодо вбивства чоловіка, застосували дисциплінарне стягнення у вигляді неповної службової відповідності займаній посаді. Членів слідчо-оперативної групи, а саме слідчого та оперуповноваженого карного розшуку, які перебували на виклику про вбивство чоловіка, звільнили з органів внутрішніх справ України.

Нагадаємо, 1 січня відбулася перестрілка між двома жителями Каховки: 29-річний чоловік не менше 15 разів вистрілив у бік колишнього чоловіка своєї співмешканки - 26-річного Володимира Чебукіна. Нападника затримали, а подію кваліфікували як замах на вбивство.

Від поранень Чебукін 3 січня помер. Того ж дня Каховський міський районний суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді 60 днів тримання під вартою без права внесення застави, а поліція перекваліфікувала підозру як "умисне вбивство".

Родичі загиблого вважають, що нападників було кілька, оскільки начебто лікар їм сказав, що на тілі загиблого були сліди від трьох видів зброї.

Згодом з'ясувалося, на момент скоєння злочину підозрюваний відпочивав в одній компанії з працівником районного відділу поліції. Побоюючись, що цей факт може вплинути на розслідування, 4 січня мешканці Каховки влаштували протести біля місцевого відділу поліції й вимагали від правоохоронців справедливого розслідування. Будівлю закидали димовими шашками й піротехнікою.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ст. 365 Кримінального кодексу України (Перевищення влади або службових повноважень) за фактом дій поліцейського, який був свідком злочину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169521
 
   
 Топ коментарі
 
За соучастие в убийстве - уволить. Это конечно жесткое наказание. По всей строгости закона.
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А кто-то арестован? 15 пуль в убитом, стреляли мин двое! Понял, это же не волонтеры и добровольцы, а преданные Авакову и Портнову менты
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Ну звісно - активістів, які були за сотні кілометрів від місця вбивства в момент його здійснення, саджають в СІЗО (сталий термін,хоча Українською правільно писати Слідчий Ізолятор Тимчасовго Утримання - СІТУ), а ментів просто звільнюють, бо "Какая разница?"!
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Ничего, пойдут в обменный фонд и их потом поменяют на наших воинов!!!
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За соучастие в убийстве - уволить. Это конечно жесткое наказание. По всей строгости закона.
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И сокрытие и недонесение.Там на 5-6 статей на мусоров с отягчающими можно наскребсти.Если начать тянуть за ниточку там ещё десятки аналогичных преступлений можно найти.Они ведь вседозволенность себе не первый раз устраивают..
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когда мусорам надо они по тени на ночном видео тебя могут виноватым сделать и статью с пожизненным намалевать, а тут увольнение...
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"Есть у нас сомнение, что ты, мил-человек, стукачок. Дурилка картонная"
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Якщо він співучасник - то нехай вважає звільнення наймякшим покаранням. Щоправда, слідство навіть зі звільненням не припиняється; і невідомо на що виведе. Можливо, і на статтю в кримінальному кодексі. А звільнення в таких випадках - обовязкова процедура.
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було ще Криве Озеро і багато інших топонімів про які ми не чули.
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А кто-то арестован? 15 пуль в убитом, стреляли мин двое! Понял, это же не волонтеры и добровольцы, а преданные Авакову и Портнову менты
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все правильно делают, чем больше безпредела тем быстрей 95 квартал поедет на гастроли в ростов
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с такой логикой как у тебя, скорее "Ростов" у нас наступит...
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Ну звісно - активістів, які були за сотні кілометрів від місця вбивства в момент його здійснення, саджають в СІЗО (сталий термін,хоча Українською правільно писати Слідчий Ізолятор Тимчасовго Утримання - СІТУ), а ментів просто звільнюють, бо "Какая разница?"!
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єто біл сарказм.но по віходкам мусаров с 2013 года мало что изменилось. развечто форма и автомобили
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Звільнити мало, треба садити на максимальний строк.
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Сказочная страна. За убийство просто увольняют...
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тоесть за то что зажмурили холопа по пьяни в спину с двух волын - увольнение ? шикарно.
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Несоответствуют должности - не смогли все провернуть так, чтобы было концов не найти или запугать людей. Подлежат увольнению, наберут более способных
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даже в кацапстане евсюкову пожизненое дали.
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Аваков реформував ментів в мафіозне утворення.
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Только троих? Дело конечно там мутное, убитый сам спровоцировал стрелявшего т.к сам был бухой и с оружием. Умышленное убийство? Та за это надо уволить еще пяток! Там превышение самообороны максимум! Как Каховская полиция расследует поджог частного дома, через пару часов после поджога шин у здания полиции митингующими? Что-то не слышно! Может еще надо уволить пару сотрудников за бездействие и несоответствие?
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Так гляньте как в статье уже все перекручено... Черное уже названо белым... Оказывается ужу тот кто приперся в 5 утра в ЧУЖОЙ дом, защищался... Все по кацапским методичкам про бандеровцев....
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Ну, какая милота Убивство 26-річного чоловіка в Каховці: трьох співробітників відділу поліції звільнили з органів внутрішніх справ - Цензор.НЕТ 4004увольнение за умышленное убийство Убивство 26-річного чоловіка в Каховці: трьох співробітників відділу поліції звільнили з органів внутрішніх справ - Цензор.НЕТ 4004у нас система похожа на ранний феодализм ...
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Я вже роками тут пишу що, в Україні давно сформувалася неофеодальна система з усіма атрибутами. Хіба це, тільки питання відповідальності перед законом держслужбовців? Це, на кожному кроці. Хоч розподіл землі згідно законам і Конституції, хоч фінансово-економічні відносини, хоч соціальна сфера...
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Не в убийстве дело. Уволили, потому, что те прокололись. Несоответствуют должности: настоящие менты должны все сделать шито-крыто, или изобразить как самоубийство, или запугать свидетелей, или шото в этом роде. Непрофессионализм - потому уволили
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висшая мєра наказанія - уволіть із органов
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виру местному бугру за холопа заплатили, в лучших традициях феодализма
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висшая мєра наказанія - уволіть із органов ---- ТИМЧАСОВО!
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Була перестрілка , покійний повеонувся спиною до аваківця , а той з трьох пістолів вистрелив по 5 разів з кожного .
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Перестрелка, убитый нападал спиной к сотруднику органов, стреляя из двух пистолетов, но был пьян и попал из них. Себе в спину. 15 раз. К томуже и сотрудник тоже, в качестве необходимой самообороны стрелял.
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а если б я проходил рядом ,меня бы посадили . так всегда было .менты это каста .своих прикроет .
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Видимо баб незамужних мало раз один подобрал разведенную помойку, а другой из-за помойки качаться пришел.
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Він прийшов побачити свого сина. Мент йогму не давав цього зробити, і взагалі хотів всиновити цю дитину.
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Коли це відбулося я не знаю. Якщо навіть в п"ять ранку, то можна всадити 15 куль в людину, а потім всією ментовкою відмазувати вбивць? Допустимо, не поділили жінку. Але ментів там було 4 штуки. Не могли справитися з одним?
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Ну как всегда "нечиталноосуждаю".... Если не знаете, так зачем чужой бред повторяете??? Ваша невинная овечка, приперлась в чужой дом в 5 утра и начала стрелять... Ей ответили ТРЕМЯ выстрелами... И мент там был один...
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Три постріли 15 влучень - непогано. Звідки такі дані, що мент був один? всі пишуть - 3 чи 4, в т.ч. начальник відділу. Із чого почав стріляти покійник?
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Когда ко мне припрутся в 5 утра, я весь рожок выпущу... Не успею достать, значит топором или вилами буду защищаться...
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Ви із ментів чи тільки так здається? покійний приперся не в дім до мента, а на подвір"я (чи біля подвіря на вулиці) своєї бувшої дружини. Не думаю, що зразу став стріляти. Із чого? рогатки? якби три здорові бугаї, які пиячили до 5 ранку (за вашими словами) не могли справитися з одним чоловіком без стрілянини.
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Ну вот что и следовало доказать))) А к КОМУ он в дом приперся? К стрелявшему... У бывшей жены уже НОВЫЙ муж... Он и есть тот "мент"... Ему 29 лет... Уволился из ментовки 7 лет назад... В 22 года УВОЛИЛСЯ... И вот К НЕМУ В ДОМ И Приперся убитый...
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За то теперь один в гробу, другой сядет, а помойка найдет третьего
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Можна грізно тупати ніжками відносно Ірану, а ось розібратися з вбивством дитини не можуть півроку. Куди дівається принциповість коли справа стосується чиновників?
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Грізно - це сильно сказано. Зелені соплі стелются навіть під Іран, а не тільки під РФію, Меркель, макрона і далі по списку. Наш посол в Тегерані зразу після катастрофи зробив заяву про технічну несправність. Це безпосередній призначенець ВАЗеленського. Висновки будуть?
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Так вы посмотрите кто начальник ментовки? Бывший мент люстрированный по нарошке рюкзаковым из суворовского РОвд Херсона.Откуда там вдруг возьмутся полицейские ,еще и новые и честные?
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Членов следственно-оперативной группы, а именно следователя и оперуполномоченного уголовного розыска, которые находились на вызове об убийстве мужчины, уволили из органов внутренних дел Украины.

А начальник слідчого відділу? начальник опер.відділу? Керівник відділу поліції та керівник прокуратури? Я розумію, що в країні, 73% тубі довб.би, але майте повагу до 24%!!!
Які не мають ілюзій і розуміють наскільки у нас "незалежні" члени СОГ і чиї команди вони виконують на місці огляду...
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Ви ж розумієте, що тоді потрібно звільнити 95%...
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Ні, потрібно просто почати справжню реформу слідства і оперблоку, але це не методи 95 кварталу.
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Да Вы снова пытаетесь перекрутить.73 процента это те люди которые НЕ хотели чтобы пришли в Президенты те которые балотировались в избирательной компани.Был бы хоть козел из стада коз народ бы и так проголосовал 73-мя процентами.
Укажите Вы достойного кандидата из прошедшей компании,да никого там нету.Кто хоть как-то засветился в лидерах были уничтожены за год,полгода до выборов.
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Яка мені різниця, чим керувались люди, що привели до влади "козла", точніше віслюка?
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Слідчі зробили важкий злочин - фальшування розслідування, і "закон суворий але справедливий" - аж звільнення з роботи.
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увольнение из органов? О да, вот это действительно строгое наказание за убийство.
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Не знав, що так можна: вбити того, хто тобі не подобається 15 пострілами, а потім тебе просто звільнять з роботи.
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Мда... Цензор выдал очередное дно... Все по кацапским методичкам про бандеровцев... Те тоже защищались от бандеровцев на западной Украине...
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Аваково- Портновские птенцы так они и собираются править дальше пока их не снесут.
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