EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 За кордоном
  1696  27
Все про:Друга світова війна (125) історія (685) Польща (2053) Путін (4798) Моравецький Матеуш (42)

 "Немає майбутнього без історичної правди", - Моравецький пообіцяв боротися за історичну пам'ять після заяв Путіна

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після скандальних заяв Путіна заявив, що уряд і правляча партія "Право і справедливість" відстоюватимуть правду та історичну пам'ять.

Про це він висловився на новорічній зустрічі з партійними структурами в Прикарпатському регіоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Володимир Путін нещодавно заявив, що довоєнна влада Польщі співпрацювала з гітлерівською Німеччиною, а тогочасного польського посла в Берліні назвав антисемітом, чим викликав гнів теперішньої польської влади.

Також читайте: Для нормалізації відносин із Європою Росія має повернути Україні Крим і припинити агресію на Донбасі, - Моравецький

Моравецький нагадав, що у відповідь на слова російського президента оприлюднив заяву, в якій написано, зокрема, що Володимир Путін багато разів брехав на тему Польщі.

"Немає майбутнього без історичної правди, і від того, хто переможе у цьому змаганні за пам’ять, залежить, чи нас будуть називати спільниками злочинців, людей, які в минулому припускалися помилок, чи ми гордо триматимемо голову високо, як спадкоємці знаменитих героїв часів найстрашнішої Другої світової війни", - сказав Моравецький.

Нагадаємо, 9 січня сейм Польщі ухвалив резолюцію у справі маніпулювання фактами та перебріхування історії російськими політиками з метою дискредитації Польщі. Путін стверджував, що змова західних держав з Адольфом Гітлером проклала шлях до Другої світової війни. Путін виправдовував введення радянських військ до Польщі в 1939 році тим, що польський уряд нібито не контролював свою армію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169518
 
   
 Топ коментарі
 
Отак...
А ми не боремось.
Наш президент оголосив - какая разница !
До чого призведе подібна політика ?
До зникнення держави.
 показати весь коментар
 
Вважаю, в битві та претензіях колишніх імперських держав ми маємо голосно і чітко оголосити свою історичну правду, бо вони поділять між собою, а українців, які в свій час боролись проти них, як окупантів, оголосять злочинцями.
 показати весь коментар
 
Будьмо чесними,ну немає в нас президента від слова взагалі...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Отак...
А ми не боремось.
Наш президент оголосив - какая разница !
До чого призведе подібна політика ?
До зникнення держави.
 показати весь коментар
 
 
какаяразница....?
поляки, венгры, румыны, немцы и далее везде - очень тупые и отсталые народы...
не повезло им с президентами, так как повезло нашей Малороссии...
Они должны за Зеленским записывать...
 показати весь коментар
 
 
Будьмо чесними,ну немає в нас президента від слова взагалі...
 показати весь коментар
 
 
У нас презик,а не президент.И тут есть разница.
 показати весь коментар
 
 
...Поляк еден! ..одна Страна, одна Нация, одна Вера..а у нас с этим что то не очень..."..а какая разница.." с такой идеологией "далеко" зайдем.....
 показати весь коментар
 
 
Вважаю, в битві та претензіях колишніх імперських держав ми маємо голосно і чітко оголосити свою історичну правду, бо вони поділять між собою, а українців, які в свій час боролись проти них, як окупантів, оголосять злочинцями.
 показати весь коментар
 
 
чому колишніх? пшеки і кацапи досі не позбулися цих імперських амбіцій
 показати весь коментар
 
 
тому що колишніх.
зараз лишились балачки і спроби ментального покріпачення українців.
 показати весь коментар
 
 
Польша в данный момент империей не является, и, собственно, никогда стабильной империей не являлась, как только поляки пытались оформить у себя империю с центром в Польше - они теряли государство.
На сегодня у Польши скорее не имперские а шовинистические амбиции, например идеи присоединить к себе Украину у них и близко нет.

Но есть идея присоединить Всхудны Крэсы, а украинцев и белоруссов, которые там живут, ополячить либо выселить. Но да, Вы правильно сказали шо это балачки.
А РФ и в своём нынешнем виде - империя, которая может либо распадаться, либо расширяться.
На данный момент она расширяется, шо для нас плохо.
И непонятно, станет ли нам лучше, если она начнёт распадаться.
 показати весь коментар
 
А на могилку портнова и собачка поссать побрезгует.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Будущее, наступающее вследствие течения времени, под угрозой, а герой Моравецкий, вместе со своими украинскими коллегами, спасет мир от остановки времени при помощи борьбы за "историческую" так сказать "правду".
 показати весь коментар
 
 
А казламордые опять, по старой, доброй ордынской традиции, чмекают у поляков с заглотом, да, казлмордые ??? "Немає майбутнього без історичної правди", - Моравецький пообіцяв боротися за історичну пам'ять після заяв Путіна - Цензор.НЕТ 3445
 показати весь коментар
 
Поляки молодці, не дали розігнаби брехню московитам. Бо московити, які себе назвали росіянами підписали угоди з Гетлером і напали на Польшу. Також тоді напали на фінів, прибалтів, Западну Україну. На поляків пішли танки, літаки, артилерія і цілі армії, а пособник фашистів, хоча німці були нацистами, у московитів є бандерівці і УПА, які не мали ні танків, ні літаків, ні артилерії. Це ж воно, ху@ло, готувалося до святкування Дня перемоги на 9 травня 2020 року. Хоча би вже мовчало, бо на їх совісті ці жертви, бо це вони кинули в пекло війни мільйони людей. І ще після цього щось збираються святкувати. Та падайте на коліна і по всіх країнах бувшого союзу просіть у людей пробачення! Та ще не забудьте попросити пробачення е європейців за свою окупацію до розпаду союзу.
 показати весь коментар
 
Польше нужно или хрестик снять, или трусы одеть.
И определиться - кто враг.
То наезжают на Украину за то, что уважаем героев УПА, которые с оружием в руках сражались за свою землю.
То вылизывают России.
То уже не вылизывают России.
Не можете определиться - так отойдите в сторону и не воняйте там!
Из поляков всегда воины были как из говна пуля.
 показати весь коментар
 
А в Москві поляки були і не з поклонами.
 показати весь коментар
 
 
Без Сагайдачного були б вони в ср..ці.
 показати весь коментар
 
 
Та ні. Поляки тільки мають претензії по УПА і Бандері, а так вони нас підтримують і навіть при теракті в Ірані проти нашого літака встали на нашу сторону, заявили, що літак збила ракета (кацапська). А от московити, що себе називають росіянами, кричали, що не збивали, що в нас поламані літаки. Та і то ті розбіжності ідуть між істориками, бо коли підписували асоціацію, то поляки не мали претензій. А ці "брехалки", що вони озвучують про УПА їм підливає вічний ворог українців - Московія.
 показати весь коментар
 
В любій процвітающий країні немає націоналізму, всі живуть у мирі.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Поляки как-то слишком нервно все восприняли. А как известно больнее всего задевает правда.
 показати весь коментар
 
 
Не можна відв'язувати Путіна від «міжнародного стовпа ганьби»

В 2019 році нова українська влада наочно продемонструвала зміну підходів до окупанта її територій. І хоча Росія ні на йоту не змінила своїх підходів до України, Зеленський і його команда, намагаючись всіляко задобрити Путіна, демонстрували невмотивовану поступливість, яка чомусь дуже схожа на перші спроби тихої капітуляції. При цьому майже демонтувавши систему стримувань Путіна на міжнародній арені, яку за 5 років свого президенства вдалося створити колишньому президенту України Петру Порошенку.
І цілком закономірно, що армія, мова, віра відходять на задній план там, де переконання заміняють фантастичні бажання населення повірити в можливість швидкого покращення життя в розграбованій олігархатом і його прихвоснями країні. Але постійно використовуючи ефект контрасту, підкреслюючи свою відмінність від екс-президента, та виступаючи у ролі «антиПорошенка», Володимир Зеленський так і не зрозумів головного, - Путін ніколи не буде розмовляти з ним на рівних. А загравання з ворогом держави, яку довелося очолювати, здатне лише щоразу збільшувати апетити Кремля, який не збирався і не збирається відмовлятися від своєї стратегічної цілі - знищення державності України.

«Гра в мир» з Росією може закінчитися повним фіаско
Путін розбив шлях до повної капітуляції України на проміжні етапи. І якщо навіть Зеленський погодиться на всі висунуті Москвою політичні, економічні, військові, культурні і мовні вимоги, то це лише спонукатиме кремлівців до висування все нових і нових безпідставних претензій до України.
І, в кінці-кінців, після того, як Путін таки «дотисне» колективного Зеленського на демонстрацію в Україні в повному обсязі всіх основних російських телеканалів та показ російських фільмів на українських телеканалах, зняття заборони на поширення в Україні російської преси, згода на розповсюдження на українській території російської книжкової продукції, відновлення гастролей російських театрів, артистів і співаків, це не будуть останні його вимоги. Далі підуть вимоги відновлення роботи всіх колись існуючих російських шкіл та «вільний вибір» батьками учнів мови викладання в українських школах України.
Але й це буде далеко не все. В кінці повзучої капітуляції України, Путін висуне вимогу, що для нібито встановлення миру на Донбасі, «ДНР» і «ЛНР» мають поширити свій контроль на всі не окуповані Росією території Донецької і Луганської областей. А також притягнути до кримінальної відповідальності не терористів, які виступили в ролі посіпак Москви, а учасників бойових дій, котрі відстоювали цілісність і суверенітет Української держави. Мотивуючи це тим, що, мовляв, саме учасники АТО винні у розв'язанні війни з мирним населенням Донбасу, яке зі зброєю в руках було просто вимушене відбивати вторгнення українських військ на свої землі.

Політичний дрейф України в бік Москви -неприпустимий
Якщо діюча влада і далі продовжуватиме діяти в такому ж політичному ключі, то не можна виключати того, що до кінця 2020 року, на Банковій переведуть Росію зі статусу «країни-агресора» в статус ледве не «братньої держави».
Українцям, разом з західними союзниками, вдалося прив'язати Путіна до «міжнародного стовпа ганьби», але тепер команда Зеленського робить спроби його відв'язати, пояснюючи при цьому, що це в інтересах України. Водночас зроблені перші кроки по відновленню присутності Росії в Україні в повному обсязі. А після того, як ворога знову необачно впустять в Україну, Путін може вимагати розміщення на її території військових баз і російських військовослужбовців. Мотивуючи цю вимогу тим, що тільки постійна російська військова присутність здатна надійно захистити Україну від згубних для неї зовнішніх впливів і нових Майданів, які, мовляв, деструктивним чином впливають на відновлення взаємостосунків між двома «братніми» народами.

В 2014-2019 роках українці відчули, що живуть в Україні, а не в Новоросії, Малоросії чи Південно-Західному федеральному окрузі Російської Федерації. І гірко усвідомлювати, що Україна почала політичний дрейф у бік Москви, тому що її нинішні очільники не хочуть звертати увагу на попередній згубний історичний досвід подібного «братання».

Блог політолога і журналіста-міжнародника Віктора Каспрука
 показати весь коментар
 
 
От Морауювецький за історичну правду у польській інтерпретації хоче боротися, а українцям у такій же боротьбі за свою правду відмовляє. Це так, зауваження. Хоча Моравеуький правий - де правда, а де кацапи.
 показати весь коментар
 
 
К слову о исторической правде.
Поляки оплакивают своих офицеров, воевавших против СССР и расстрелянных.
В то же время, после захвата карпатской Украины к венграм попали в плен украинские добровольцы.
При этом, уроженцев сопредельных территорий венгры тут же отдали Польше.
Прямо на границе поляки расстреляли всех, а они даже не воевали против Польши.
 показати весь коментар
 
кацапский агент, штоль?... "Немає майбутнього без історичної правди", - Моравецький пообіцяв боротися за історичну пам'ять після заяв Путіна - Цензор.НЕТ 513 разве можно такое писать... "Немає майбутнього без історичної правди", - Моравецький пообіцяв боротися за історичну пам'ять після заяв Путіна - Цензор.НЕТ 3040
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору