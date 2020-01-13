 "Немає майбутнього без історичної правди", - Моравецький пообіцяв боротися за історичну пам'ять після заяв Путіна

Про це він висловився на новорічній зустрічі з партійними структурами в Прикарпатському регіоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Володимир Путін нещодавно заявив, що довоєнна влада Польщі співпрацювала з гітлерівською Німеччиною, а тогочасного польського посла в Берліні назвав антисемітом, чим викликав гнів теперішньої польської влади.
Моравецький нагадав, що у відповідь на слова російського президента оприлюднив заяву, в якій написано, зокрема, що Володимир Путін багато разів брехав на тему Польщі.
"Немає майбутнього без історичної правди, і від того, хто переможе у цьому змаганні за пам’ять, залежить, чи нас будуть називати спільниками злочинців, людей, які в минулому припускалися помилок, чи ми гордо триматимемо голову високо, як спадкоємці знаменитих героїв часів найстрашнішої Другої світової війни", - сказав Моравецький.
Нагадаємо, 9 січня сейм Польщі ухвалив резолюцію у справі маніпулювання фактами та перебріхування історії російськими політиками з метою дискредитації Польщі. Путін стверджував, що змова західних держав з Адольфом Гітлером проклала шлях до Другої світової війни. Путін виправдовував введення радянських військ до Польщі в 1939 році тим, що польський уряд нібито не контролював свою армію.
А ми не боремось.
Наш президент оголосив - какая разница !
До чого призведе подібна політика ?
До зникнення держави.
поляки, венгры, румыны, немцы и далее везде - очень тупые и отсталые народы...
не повезло им с президентами, так как повезло нашей Малороссии...
Они должны за Зеленским записывать...
зараз лишились балачки і спроби ментального покріпачення українців.
На сегодня у Польши скорее не имперские а шовинистические амбиции, например идеи присоединить к себе Украину у них и близко нет.
Но есть идея присоединить Всхудны Крэсы, а украинцев и белоруссов, которые там живут, ополячить либо выселить. Но да, Вы правильно сказали шо это балачки.
А РФ и в своём нынешнем виде - империя, которая может либо распадаться, либо расширяться.
На данный момент она расширяется, шо для нас плохо.
И непонятно, станет ли нам лучше, если она начнёт распадаться.
И определиться - кто враг.
То наезжают на Украину за то, что уважаем героев УПА, которые с оружием в руках сражались за свою землю.
То вылизывают России.
То уже не вылизывают России.
Не можете определиться - так отойдите в сторону и не воняйте там!
Из поляков всегда воины были как из говна пуля.
В 2019 році нова українська влада наочно продемонструвала зміну підходів до окупанта її територій. І хоча Росія ні на йоту не змінила своїх підходів до України, Зеленський і його команда, намагаючись всіляко задобрити Путіна, демонстрували невмотивовану поступливість, яка чомусь дуже схожа на перші спроби тихої капітуляції. При цьому майже демонтувавши систему стримувань Путіна на міжнародній арені, яку за 5 років свого президенства вдалося створити колишньому президенту України Петру Порошенку.
І цілком закономірно, що армія, мова, віра відходять на задній план там, де переконання заміняють фантастичні бажання населення повірити в можливість швидкого покращення життя в розграбованій олігархатом і його прихвоснями країні. Але постійно використовуючи ефект контрасту, підкреслюючи свою відмінність від екс-президента, та виступаючи у ролі «антиПорошенка», Володимир Зеленський так і не зрозумів головного, - Путін ніколи не буде розмовляти з ним на рівних. А загравання з ворогом держави, яку довелося очолювати, здатне лише щоразу збільшувати апетити Кремля, який не збирався і не збирається відмовлятися від своєї стратегічної цілі - знищення державності України.
«Гра в мир» з Росією може закінчитися повним фіаско
Путін розбив шлях до повної капітуляції України на проміжні етапи. І якщо навіть Зеленський погодиться на всі висунуті Москвою політичні, економічні, військові, культурні і мовні вимоги, то це лише спонукатиме кремлівців до висування все нових і нових безпідставних претензій до України.
І, в кінці-кінців, після того, як Путін таки «дотисне» колективного Зеленського на демонстрацію в Україні в повному обсязі всіх основних російських телеканалів та показ російських фільмів на українських телеканалах, зняття заборони на поширення в Україні російської преси, згода на розповсюдження на українській території російської книжкової продукції, відновлення гастролей російських театрів, артистів і співаків, це не будуть останні його вимоги. Далі підуть вимоги відновлення роботи всіх колись існуючих російських шкіл та «вільний вибір» батьками учнів мови викладання в українських школах України.
Але й це буде далеко не все. В кінці повзучої капітуляції України, Путін висуне вимогу, що для нібито встановлення миру на Донбасі, «ДНР» і «ЛНР» мають поширити свій контроль на всі не окуповані Росією території Донецької і Луганської областей. А також притягнути до кримінальної відповідальності не терористів, які виступили в ролі посіпак Москви, а учасників бойових дій, котрі відстоювали цілісність і суверенітет Української держави. Мотивуючи це тим, що, мовляв, саме учасники АТО винні у розв'язанні війни з мирним населенням Донбасу, яке зі зброєю в руках було просто вимушене відбивати вторгнення українських військ на свої землі.
Політичний дрейф України в бік Москви -неприпустимий
Якщо діюча влада і далі продовжуватиме діяти в такому ж політичному ключі, то не можна виключати того, що до кінця 2020 року, на Банковій переведуть Росію зі статусу «країни-агресора» в статус ледве не «братньої держави».
Українцям, разом з західними союзниками, вдалося прив'язати Путіна до «міжнародного стовпа ганьби», але тепер команда Зеленського робить спроби його відв'язати, пояснюючи при цьому, що це в інтересах України. Водночас зроблені перші кроки по відновленню присутності Росії в Україні в повному обсязі. А після того, як ворога знову необачно впустять в Україну, Путін може вимагати розміщення на її території військових баз і російських військовослужбовців. Мотивуючи цю вимогу тим, що тільки постійна російська військова присутність здатна надійно захистити Україну від згубних для неї зовнішніх впливів і нових Майданів, які, мовляв, деструктивним чином впливають на відновлення взаємостосунків між двома «братніми» народами.
В 2014-2019 роках українці відчули, що живуть в Україні, а не в Новоросії, Малоросії чи Південно-Західному федеральному окрузі Російської Федерації. І гірко усвідомлювати, що Україна почала політичний дрейф у бік Москви, тому що її нинішні очільники не хочуть звертати увагу на попередній згубний історичний досвід подібного «братання».
Блог політолога і журналіста-міжнародника Віктора Каспрука
Поляки оплакивают своих офицеров, воевавших против СССР и расстрелянных.
В то же время, после захвата карпатской Украины к венграм попали в плен украинские добровольцы.
При этом, уроженцев сопредельных территорий венгры тут же отдали Польше.
Прямо на границе поляки расстреляли всех, а они даже не воевали против Польши.