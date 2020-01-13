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Все про:корупція (2056) наркотики (894) Правоохоронні органи (636) СБУ (5002)

 Збитки держави через корупцію в 2019 році становили 1,4 млрд грн, - СБУ. ІНФОГРАФІКА

497 проявів корупції серед чиновників різних рівнів блокувала СБУ в 2019 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Співробітники Служби безпеки України за рік блокували 497 проявів корупції серед чиновників різних рівнів: від органів муніципальної та державної влади до правоохоронних і військових структур.

Загальна сума неправомірної вигоди, яку вимагали корупціонери, становить понад 65 мільойнів грн, а виявлені збитки держави та територіальних громад - більш ніж 1,4 млрд грн.

За результатами протидії корупції 189 чиновників засудили, а 164 - звільнили з посад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк представив проєкт антикорупційної програми на 2020-2021 рр.

Також, в 2019 році СБУ запобігла 94 фактам контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Зазначається, що 334 особам повідомлено про підозру, а 74 - засуджені.

"Важливим напрямком діяльності Служби безпеки є протидія організованій злочинності. Протягом 2019 за цією кваліфікацією розпочато 530 справ, про підозру повідомлено 738 особам", - підсумували в СБУ.

Збитки держави через корупцію в 2019 році становили 1,4 млрд грн, - СБУ 01
Збитки держави через корупцію в 2019 році становили 1,4 млрд грн, - СБУ 02
Збитки держави через корупцію в 2019 році становили 1,4 млрд грн, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169514
 
 
 Топ коментарі
 
То есть прошлую власть
можно обвинять без доказательств?
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наприклад два йолопи, найом і лещ, обходяться платникам податків в мільйон гривень ЩОМІСЯЦЯ.
питається - за які заслуги ?
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эхххх, бубачка и крадет...

с истинно русским размахом! - почти как его кремлевский хозяин.
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Статистика фигня - цыфра даже в долларах больше...
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без доказів це пусті слова)
ось докази крадіжок минулої влади беззаперечні
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То есть прошлую власть
можно обвинять без доказательств?
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укроборонпром і Кононенки - для вас не докази?
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Це тільки те що ВИЯВИЛИ. А що було до 2019, складно собі уявити
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Це все в прошлому, зараз корупції вже немає, сам нещодавно читав
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Щас позвоню Баканову по поводу этих чертей с цензора, выйшли з чата розбийники
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Чёто интересно стало: какова суммарная зарплата и прочие расходы на содержание всех гос.органов, "борющихся" с коррупцией?
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наприклад два йолопи, найом і лещ, обходяться платникам податків в мільйон гривень ЩОМІСЯЦЯ.
питається - за які заслуги ?
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Общая сумма неправомерной выгоды, которую требовали коррупционеры составляет более 65 млн грн
Збитки держави через корупцію в 2019 році становили 1,4 млрд грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 511
Все коррупционеры, вместе взятые хотели получить 2,6 млн.уе?
А где те, кто за раз берет от 500тыс.уе?
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Хитер бобер. А потом окажется, что тьі пошел в налоговую, а єтих чеков не оказалось в базе и тебе дали вознаграждение в виде 100% суммьі указанной в чеках, ох и хитер.
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А теперь поможем СБУ оценить убытки государства из-за деятельности СБУ.
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Видимо ошиблись в порядке цифр и наименовании денежного знака
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Ну , да . Цыфири за поездку в Оман уже за этот год будут учтены .
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Необходимо сильнее сплотиться вокруг Величайшего Лидера и провести референдум о предоставлении приЗеденту чрезвычайных полномочий!
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А за 5 років сцаря п.Рошенко хтось підраховував збитки економіці та людські жертви?
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а людськи жертвы - это Порошенко поубивал? Не Раша?
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73% пали жертвами пропаганды ***** и Бени . А убытки после пришествия сопли считать будем еще очень долго .
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А теперь смотрим убытки от СБУ.
Наезд на Арселор Миттал - в результате 10 млрд.грн. дивидендов, вместо инвестиций, выплачены заграницу.
Это только 1 предприятие. А если все просуммировать?
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Одна только Лазарева наносит ущерб на такую сумму крышеванием неплательщиков есв,но её никак не разоблачат.
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Ну да, все так кошерно подсчитали. Только проблема в том, что при ЗЕленом ослике экономика Украины упала на 7,5%, а при Порохе она росла 15 кварталов подряд на 3-3,3 %. В общем, хреновому танцору, ЗЕленному Ослику и яйца мешают. Может, пора его кастрировать?
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Обещали победить олигархов, победили ФОПов ... Збитки держави через корупцію в 2019 році становили 1,4 млрд грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 1797

https://opendatabot.ua/blog/403-fop-cut

Кількість нових ФОП в Україні зменшується. В чому проблема?
13.01.2020 09:10
Нововведення в законах щодо підприємців спричинили зменшення реєстрацій ФОП. Так за минулий рік в Україні було зареєстровано 312 211 нових фізичних осіб-підприємців, що на 15% менше, ніж у попередньому році.
В першій половині 2019 року ФОП активно реєструвалися. Однак в квітні, після президентських виборів, кількість реєстрацій ФОП почала знижуватися.

Збитки держави через корупцію в 2019 році становили 1,4 млрд грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 1824





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Саме СБУ стало одним з найбільших злочинних угрупувань в Україні, тому дивно, що в ході корупційних розслідувань вони не вийшли самі на себе.
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.. а из-за крепления гривны - 60 лярдов...
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