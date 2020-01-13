 Збитки держави через корупцію в 2019 році становили 1,4 млрд грн, - СБУ. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Співробітники Служби безпеки України за рік блокували 497 проявів корупції серед чиновників різних рівнів: від органів муніципальної та державної влади до правоохоронних і військових структур.

Загальна сума неправомірної вигоди, яку вимагали корупціонери, становить понад 65 мільойнів грн, а виявлені збитки держави та територіальних громад - більш ніж 1,4 млрд грн.

За результатами протидії корупції 189 чиновників засудили, а 164 - звільнили з посад.

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Також, в 2019 році СБУ запобігла 94 фактам контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Зазначається, що 334 особам повідомлено про підозру, а 74 - засуджені.

"Важливим напрямком діяльності Служби безпеки є протидія організованій злочинності. Протягом 2019 за цією кваліфікацією розпочато 530 справ, про підозру повідомлено 738 особам", - підсумували в СБУ.





