 Збитки держави через корупцію в 2019 році становили 1,4 млрд грн, - СБУ. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Співробітники Служби безпеки України за рік блокували 497 проявів корупції серед чиновників різних рівнів: від органів муніципальної та державної влади до правоохоронних і військових структур.
Загальна сума неправомірної вигоди, яку вимагали корупціонери, становить понад 65 мільойнів грн, а виявлені збитки держави та територіальних громад - більш ніж 1,4 млрд грн.
За результатами протидії корупції 189 чиновників засудили, а 164 - звільнили з посад.
Також, в 2019 році СБУ запобігла 94 фактам контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Зазначається, що 334 особам повідомлено про підозру, а 74 - засуджені.
"Важливим напрямком діяльності Служби безпеки є протидія організованій злочинності. Протягом 2019 за цією кваліфікацією розпочато 530 справ, про підозру повідомлено 738 особам", - підсумували в СБУ.
с истинно русским размахом! - почти как его кремлевский хозяин.
ось докази крадіжок минулої влади беззаперечні
можно обвинять без доказательств?
питається - за які заслуги ?
Все коррупционеры, вместе взятые хотели получить 2,6 млн.уе?
А где те, кто за раз берет от 500тыс.уе?
Наезд на Арселор Миттал - в результате 10 млрд.грн. дивидендов, вместо инвестиций, выплачены заграницу.
Это только 1 предприятие. А если все просуммировать?
https://opendatabot.ua/blog/403-fop-cut
Кількість нових ФОП в Україні зменшується. В чому проблема?
13.01.2020 09:10
Нововведення в законах щодо підприємців спричинили зменшення реєстрацій ФОП. Так за минулий рік в Україні було зареєстровано 312 211 нових фізичних осіб-підприємців, що на 15% менше, ніж у попередньому році.
В першій половині 2019 року ФОП активно реєструвалися. Однак в квітні, після президентських виборів, кількість реєстрацій ФОП почала знижуватися.