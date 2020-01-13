 П'ять років масовому вбивству в Гюмрі: російський солдат Пермяков розстріляв вірменську сім'ю

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta.ru".

Згідно зі свідченнями його командирів, молодший сержант Валерій Пермяков у день убивства був призначений на варту і, згідно зі статутом, мав кожні 15 хвилин доповідати обстановку на посту. Однак у другу зміну раптово зник - приблизно з другої години ночі до о пів на третю. Як було встановлено пізніше, він перерізав багнет-ножем дротове огородження, зняв бронежилет і шолом, залишив їх на посту і покинув частину. Із собою він узяв тільки автомат АКС-74, два магазини із 60 набоями та ніж.

За словами Пермякова, він вирішив піти з бази, бо сумував за домівкою. Спочатку він планував перетнути вірмено-турецький кордон, вигідно продати в Туреччині автомат, а потім нелегально повернутися на виручені гроші в Росію і жити в тайзі. Однак замість цього він попрямував до міста і рано-вранці опинився на вулиці Мясникяна за 6 км від частини. За словами строковика, йому захотілося пити, тому зайшов у відкриті ворота одного з будинків і проник на кухню. Втамувавши спрагу, він вирішив пройти у будинок - подальші свої дії Пермяков так і не зміг пояснити.

Спочатку він розстріляв з автомата 35-річну Аїду Аветисян, яка спала в кутку. Потім він попрямував до спальні 53-річного Сержа та 51-річної Асмік - старшого покоління родини. Серж, який прокинувся від звуків стрілянини, спробував знешкодити вбивцю, проте Пермяков вдарив його прикладом у скроню і розстріляв разом з дружиною. Зайшовши в сусідню кімнату, він застрелив 33-річного сина пари Армена, його 24-річну дружину Аракс та їхню дворічну доньку Асмік, названу на честь бабусі.

Наймолодший член родини - шестимісячний Серж, лежав біля матері і плакав. У Пермякова заклинило автомат. Відкинувши рушницю, він сім разів всадив йому в груди багнет-ніж. Малюк залишився живий - життєво важливі органи не зачепило, він боровся за життя протягом тижня, але 19 січня помер через втрату крові та переохолодження.

За словами Пермякова, спочатку він не планував влаштовувати масове вбивство, проте вже після першого пострілу усвідомив, що йому загрожує, і вирішив позбутися всіх свідків. Після розправи він також обшукав будинок у пошуках цінних речей, знайшов три мобільні телефони і 6000 драм (близько $12), переодягнувся в цивільне і втік.

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Затримати Пермякова вдалося того ж дня: у ніч із 13 на 14 січня він намагався перейти через кордон Вірменії на територію Туреччини. За словами місцевих жителів, Пермяков хотів пролізти під колючим дротом, проте спрацювала сигналізація.

15 січня 2015 року п'ятий гарнізонний військовий суд РФ у Єревані обрав стосовно російського військовослужбовця запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Йому було висунуто обвинувачення за ознаками частини 2 статті 105 і за частиною 2 статті 338 КК РФ - "Вбивство" і "Дезертирство зі зброєю, довіреним по службі". Крім того, на початку лютого про особу Пермякова почали з'являтися нові факти.

Пізніше з'явилася інформація про те, що Пермякову раніше був поставлений діагноз - олігофренія.

Судовий процес у справі про вбивство сім'ї Аветисян розпочався 18 грудня і тривав вісім місяців.

У підсумку 23 серпня 2016 року Суддя Ширакського обласного суду Вірменії нарешті оголосила вирок Пермякову - він був визнаний винним за всіма пунктами обвинувачення, за що заслужив довічне покарання.

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