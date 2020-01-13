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Все про:Вірменія (144) армія РФ (2023) Росія (14737) вбивство (2028)

 П'ять років масовому вбивству в Гюмрі: російський солдат Пермяков розстріляв вірменську сім'ю

П'ять років тому - 12 грудня 2015 року - в місті Гюмрі у Вірменії сталося жорстоке масове вбивство: 19-річний солдат-строковик, що служив на місцевій російській військовій базі, розстріляв сім'ю із шести осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta.ru".

Згідно зі свідченнями його командирів, молодший сержант Валерій Пермяков у день убивства був призначений на варту і, згідно зі статутом, мав кожні 15 хвилин доповідати обстановку на посту. Однак у другу зміну раптово зник - приблизно з другої години ночі до о пів на третю. Як було встановлено пізніше, він перерізав багнет-ножем дротове огородження, зняв бронежилет і шолом, залишив їх на посту і покинув частину. Із собою він узяв тільки автомат АКС-74, два магазини із 60 набоями та ніж.

За словами Пермякова, він вирішив піти з бази, бо сумував за домівкою. Спочатку він планував перетнути вірмено-турецький кордон, вигідно продати в Туреччині автомат, а потім нелегально повернутися на виручені гроші в Росію і жити в тайзі. Однак замість цього він попрямував до міста і рано-вранці опинився на вулиці Мясникяна за 6 км від частини. За словами строковика, йому захотілося пити, тому зайшов у відкриті ворота одного з будинків і проник на кухню. Втамувавши спрагу, він вирішив пройти у будинок - подальші свої дії Пермяков так і не зміг пояснити.

Спочатку він розстріляв з автомата 35-річну Аїду Аветисян, яка спала в кутку. Потім він попрямував до спальні 53-річного Сержа та 51-річної Асмік - старшого покоління родини. Серж, який прокинувся від звуків стрілянини, спробував знешкодити вбивцю, проте Пермяков вдарив його прикладом у скроню і розстріляв разом з дружиною. Зайшовши в сусідню кімнату, він застрелив 33-річного сина пари Армена, його 24-річну дружину Аракс та їхню дворічну доньку Асмік, названу на честь бабусі.

Наймолодший член родини - шестимісячний Серж, лежав біля матері і плакав. У Пермякова заклинило автомат. Відкинувши рушницю, він сім разів всадив йому в груди багнет-ніж. Малюк залишився живий - життєво важливі органи не зачепило, він боровся за життя протягом тижня, але 19 січня помер через втрату крові та переохолодження.

За словами Пермякова, спочатку він не планував влаштовувати масове вбивство, проте вже після першого пострілу усвідомив, що йому загрожує, і вирішив позбутися всіх свідків. Після розправи він також обшукав будинок у пошуках цінних речей, знайшов три мобільні телефони і 6000 драм (близько $12), переодягнувся в цивільне і втік.

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Затримати Пермякова вдалося того ж дня: у ніч із 13 на 14 січня він намагався перейти через кордон Вірменії на територію Туреччини. За словами місцевих жителів, Пермяков хотів пролізти під колючим дротом, проте спрацювала сигналізація.

15 січня 2015 року п'ятий гарнізонний військовий суд РФ у Єревані обрав стосовно російського військовослужбовця запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Йому було висунуто обвинувачення за ознаками частини 2 статті 105 і за частиною 2 статті 338 КК РФ - "Вбивство" і "Дезертирство зі зброєю, довіреним по службі". Крім того, на початку лютого про особу Пермякова почали з'являтися нові факти.

Пізніше з'явилася інформація про те, що Пермякову раніше був поставлений діагноз - олігофренія.

Судовий процес у справі про вбивство сім'ї Аветисян розпочався 18 грудня і тривав вісім місяців.

У підсумку 23 серпня 2016 року Суддя Ширакського обласного суду Вірменії нарешті оголосила вирок Пермякову - він був визнаний винним за всіма пунктами обвинувачення, за що заслужив довічне покарання.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169512
 
 
 Топ коментарі
 
Подібними "пермяковими" кацапи наповнили окуповані території Донбасу під зав'язку. Деякі навіть їх вважають "братами" та "аднімнародом".
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На домбасе таких пруд пруди ходит...
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"По словам Пермякова, он решил уйти с базы, потому что тосковал по дому. Изначально он планировал пересечь армяно-турецкую границу, выгодно продать в Турции автомат, а затем нелегально вернуться на вырученные деньги в Россию и жить в тайге."



Россия - огромная страна, где в лесах живет много-много диких россиян...
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Подібними "пермяковими" кацапи наповнили окуповані території Донбасу під зав'язку. Деякі навіть їх вважають "братами" та "аднімнародом".
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"По словам Пермякова, он решил уйти с базы, потому что тосковал по дому. Изначально он планировал пересечь армяно-турецкую границу, выгодно продать в Турции автомат, а затем нелегально вернуться на вырученные деньги в Россию и жить в тайге."



Россия - огромная страна, где в лесах живет много-много диких россиян...
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Вернуться домой и вступить в партию единой россии.
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Як казав Сава Морозов:
- То Русь могучая. Всього в нєй ***** -
Лiсов, полєй i рєк, болот, пустинь i тундри,
А также i тайги в нєй сильно *****. -
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Это в тундре растительность *****, а тайга - выше.
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Ага. Мечты у парня в 19 лет. Роисся во всей своей красе и могуществе.
Как вообще с таким диагнозом в армию забрали? Буряты закончились?
И если уж забрали - как он допуск в караул получил с такой головой-то?
Ох и наградил же нас Бог соседями...
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а они там все такие, поэтому и посчитали его нормальным
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Кацап - від тюкського "касаб", що в перекладі означає "кат, м"ясник, живодер", що тут можна ще сказати, ту просто підтвердження відомого факту, вони нелюди.
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что ж удивляться, если после всех бесчисленных чисток-зачисток выжили только потомки шариковых-швондеров или алкашей подзаборных...
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Та цей урод заколов шестимісяне немовля.
Про що можна говорити...
Просто росіска армія складається з виродків.
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вбивав дитину чому ? щоб свідків не лишилось ?
брехня нахабна.
він прийшов грабувати. але в домі було забагато людей.
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мдаа...не вистачає свідчень однієї жіночки...тіпа - нє всьо так адназначьна...я сама сємімєсячьний рєбьонак...
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А який свідок з 6-місячної дитини, просто москаль.
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Москаль розстріляв 6 людей і заробив 12 баксів, будні сверхдержави.
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В Украине нет юбилеев поприятнее?
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це не юбілей.
а щоб показати, які виродки живуть за порєбріком.
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Остальные "братушки" не сильно лучше. Дикое племя уродов. Это с ними обниматься нас призывает различная мертвечукня,бойкочня,портновчня и прочее местное ватное стадо. Только через их собственные трупы.
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А нам какое дело до этого юбилея.Армяшки и путинские монголоиды крепкие антиукраинские союзники,пусть беларусы читают про вояк из засрашки,московиты очень надеются разместить там свои оккупационные базы.
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зе-вата, сепары и прочий совок...., тут для вас с Росиюшки не очень хорошая новость подвалила... Пять лет массовому убийству в Гюмри: российский солдат Пермяков расстрелял армянскую семью - Цензор.НЕТ 8996
Россияне в печали...
Так скоро и проклятым биндерам будут памятники ставить...
Чо деится...

Пять лет массовому убийству в Гюмри: российский солдат Пермяков расстрелял армянскую семью - Цензор.НЕТ 6575
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Чекаємо на скиглення мокшан про боротьбу з пам'ятниками.
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и еврейских общин...
Кернес и Бужанский должны возмутится первыми... Пять лет массовому убийству в Гюмри: российский солдат Пермяков расстрелял армянскую семью - Цензор.НЕТ 9607
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Бужанський це покидьок без національності, Кернес це справа харків'ян.
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П'ять років масовому вбивству в Гюмрі: російський солдат Пермяков розстріляв вірменську сім'ю - Цензор.НЕТ 5127

ага, национальность не имеет значения...
какаяразница...?
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покидьок без національності, як і всі російськомовні...
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Душею підтримую, але розум ще супротивиться.
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не было такого, он ленина в другом обвинил
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В тому що Володя підклав міну під російську державність, штучний Союз і був тою міною.
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Жесть, как время бежит. Уже пять лет прошло, а кажется, что вот недавно читал об этом "русском витязе" тут, на Цензоре.
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Если б не он это сделали бы солдаты НАТО.
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Самый младший член семьи - шестимесячный Серж, лежал возле матери и плакал. У Пермякова заклинило автомат. Отбросив ружье, он семь раз всадил ему в грудь штык-нож.

Якщо ви, наслухавшись президента-дебіла, на секунду починаєте думати, що яка різниця і ми один народ, перечитуйте вищевикладене і запитуйте себе, ви теж такі, ви теж руськоє?
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Оноприенко - украинец, убил полсотни человек. Эпизод одного преступления: ... вырезал семью из четырёх человек (семья Зайченко), в том числе и 3-месячного младенца ...
Больных на голову людей везде хватает.
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Один после стекломоя родил лишнехромосомного, другой под баярой отправил его защищать рускоезычных в армении...Итог не заставил себя искать..И этот админнарот страны олигофрэнов учит нас жыть.
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А какой вывод сделали армяне -- они дружно голосуют в ООН,
как укажет Россия. Вот Вам и вывод.
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