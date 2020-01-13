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 Політика України, Суспільство
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Все про:Держстат (79) Дмитро Дубілет (64)

 Плануємо скасувати 40% форм Держстату для українських підприємств, - Дубілет

Кабінет Міністрів України планує скасувати 43 (всього їх 110) форм Державної служби статистики, які заповнюють українські підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

"Плануємо скасувати близько 40% форм Держкомстату, які заповнюють українські підприємства. Це є результатом аудиту, який ми проводили останні кілька місяців", - говориться в повідомленні.

За його словами, головна ідея реформи: не збирати у підприємств ту інформацію, яка і так є у держави. А також не збирати ту інформацію, яка не використовується для ухвалення управлінських рішень.

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"За цими критеріями ми бачимо, що зможемо скасувати 43 форми (всього їх 110). Проте це не вплине на якість і обсяги інформації, яку для держави готує Держстат", - підкреслив Дубілет.

Зокрема, Кабмін планує скасувати такі форми:

- Звіт про використання та запаси палива (4-мтп);
- Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (1-опт);
- Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах (1-ІКТ);
- Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (1П-НПП);
- Звіт про обсяги реалізованих послуг (1-послуги);
- Звіт з праці (1-ПВ);
- Звіт про діяльність громадської організації (1-ГО);
- Звіт про виробництво промислової продукції за видами (1-П);
- Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (1-Б);
- Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (21-заг);
- Звіт про ціни виробників промислової продукції (1-ціни);
- Звіт про діяльність закладу вищої освіти" (2-3НК).

Плануємо скасувати 40% форм Держстату для українських підприємств, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169509
 
   
 Топ коментарі
 
Ех, люблю дерегуляцію. Навіть більше за діджиталізацію (с)
Вызывайте санитаров Планируем отменить 40% форм Госстата для украинских предприятий, - Дубилет - Цензор.НЕТ 5648
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Да отмените вообще всю стат. отчетность, для КВНа и Квартала 95, ее значение "0" Планируем отменить 40% форм Госстата для украинских предприятий, - Дубилет - Цензор.НЕТ 2676
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Для свинофермы хороших новостей нет, что бы не сделали везде зрада!
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Есть старый анекдот: "Прислали в парикмахерскую стажёра с ПТУ. Бреет клиента. Чирк неудачно - порез. Извинился, затёр ляписом. Опять бреет. Опять - чирк. Опять порез... После третьего пореза перехватывает бритву и по лицу клиенту, вкривь и вкось!... Потом следователь спрашивает:
- Вы зачем лицо клиенту изрезали?
- Да по привычке... Три ошибки допустил... Решил зачеркнуть и начать по-новой...
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А я какое отношение имею к "зебилам"?!... Ты сначала разберись, а потом "рви штаны с задницы, чтоб лихо серануть...".
У "рассеян" выражение есть - "Ломать - не строить...". А эти придурки полгода, включив "турборежим", только "ломают"... "Строить" - не получается... Это у нас Парубий ляпнул о 10-15 процентах "нелетальных ошибок" при принятии законов? Или "небритая абхазская харя..."?!!!
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Ех, люблю дерегуляцію. Навіть більше за діджиталізацію (с)
Вызывайте санитаров Планируем отменить 40% форм Госстата для украинских предприятий, - Дубилет - Цензор.НЕТ 5648
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Да отмените вообще всю стат. отчетность, для КВНа и Квартала 95, ее значение "0" Планируем отменить 40% форм Госстата для украинских предприятий, - Дубилет - Цензор.НЕТ 2676
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Да и заключение договоров в бумажном виде нужно отменить, все должно держаться на честном слове, тем более, что сейчас власть в Украине самая честная Плануємо скасувати 40% форм Держстату для українських підприємств, - Дубілет - Цензор.НЕТ 3001
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Для свинофермы хороших новостей нет, что бы не сделали везде зрада!
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Это тот случай, когда барыжным ботам конкретной методички нет. Они работают по разделу "Общий срач".
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Статистика сегодня вещь очень таки секретная!
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Усе це добре. Хай тільки нагадають, що в парламенті завтра хочуть "миттєво" пийняти "земельний" закон.
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отлично,но почему только 43 ,можно еще как минимум до 30 отменить,ну как на мой взгляд,я конечно индеец,но все таки
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14 января режим Зеленского планирует принятие закона о приватизации земли. Чтобы не расстраивать народ там же планируется провести выставка картин «Исцеление творчеством». Причем выставка фигурирует в расписании, вопрос земли - нет.
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"режим Зеленского" - это получается, что Порошенко и Гройсман не провели честные выборы?
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потому, что демократически выбранная власть на конкурентных выборах не называется "режимом"
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Тотальное вранье Коломойского, квартала и 1+1 - это не есть конкуренция. Это просто вранье в больших количествах. В это время Коломойский отсиживался в Швейцарии, Израиле, занимался нечистоплотными делами в США и т.д. Кстати, там интересные события по этому поводу уже наблюдаются. А слово "режим" относится поведению властей. Это режим в классическом понимании: преследовании, запугивании, манипуляции, вранье, некомпетентности. Порох обеспечил честные выборы. Это была его работа и он ее выполнил.
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Не нравиться - не голосуйте за Коломойского. Главное, что бы выборы были честные и обеспечен доступ к информации.
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Правильно. Это и сделал Порох. Он не мешал никому получать доступ к информации. Но вот все, что происходит сейчас, это уже то, что называется режим. То же давление на СМИ, к примеру. Это еще одна характеристика режима и связана с текущими властями, а не проведением выборов ранее.
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Украине нужно каждый год или два проводить проводить полную оценку государственного имущества и ресурсов или даже нужно вводить систему Big Date, в которую нужно подключить контроль за всем имуществом и ресурсами в режиме реального времени и отслеживать в любой момент точную информацию показателей! И также нужно отслеживать то, у какого класса сколько денег в государстве и нужно регулировать законодательно каждый год эти показатели, что если допустим доходы растут у всех классов ровно, то все стабильно и хорошо, а если показатели олигархов начинают сильно расти в имуществе, а у нижнего класса и среднего эти показатели начинают падать, то нужно это законодательно регулировать и ограничивать олигархов и способствовать, чтобы у нижнего и среднего класса имущество росло и доходы. Идеально, когда все сводится к золотой середине и в государстве нет разрыва огромного между богатыми и бедными и все уравнено в среднем классе. А любое отклонение сильное от середины к крайности в сторону бедных или богатых ведет к проблемам в государстве! Устойчивые государства те в которых все стремиться к уравненной середине! Если слишком богаты олигархи, а нижний класс беднеет, то люди начинают быть недовольные из низших классов и начинается революция! Потому нужно в лучшем случае ввести антимонопольные законы, которые ограничат олигархов от чрезмерного обогащения с государства, и в лучшем виде, чтобы не было распри между богатыми и бедными, то нужно сблизить богатых и бедных, чтобы богатые помогали стать нижнему классу богаче и тогда в государстве будет порядок в котором царит средний класс и нету крайностей. Если сделать так, что нижний класс будет иметь свои частные дела, то от этого в итоге будут богатеть все в государстве и прибыль будет расти у всех. А если будет перетекать от середины в сторону богатых или бедных, то будут недовольны либо те, либо те и это будет порождать распри и будут от этого страдать все и в том числе и государство в целом! Потому нужно держаться дальше от крайностей и создавать сильную золотую середину!
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А когда вы планируете выгнать собакова, который, по вашим словам, будет работать до 01.01.2020?
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та отменить к е...м все 100% пережитков камуняцкаго прошлого, не фиг всякой фигней заниматься
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Аудит,та не смешите мои подковы.А по какому стандарту и системе проводился этот ,,АУДИТ,,?Если взять за основу новое трудовое законодательство то этот так называемый аудит из его стандартами кроме кацапии и стран племен каменного века нигде не воспринимается.Нас на законных основаниях намеренно ведут в каменный век и привязывают намертво к кацапам.
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Вот это Дубилет молодец и супер умный еврей!САМ СЕБЕ и своей зелёной братии уменьшает обьёмы работы и выдаёт это всё за свои достижения!!!!!!!!!И особенно интересно...почему бывшие министры "недоумки" не отменяли 40% статистики?!
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Да умные собаки,жаль что их не стерли с лица земли.Все власти начиная из Ющенко включая и Янека шаг за шагом шли к получению лицензии для торговли как из ЕС так и со всем миром,хотя каждый в интересах своих протеже.Без лицензии в основе которой лежит социальная защита рабочего за бугор не продадут и исползованого гандона.А ЗЕ своими бездарными изменениями как в госстандарты так и из новым проектом трудового законодательства практически уничтожает то к чему Украина стремилась и к чему шли годами.Так что как бы мы не патриотизмились но нас правительство доводит или уде довело до губернии кацапской глубинки.
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Потому, что они отчитывались выпускаемой продукцией и создаваемыми предприятиями, а не правительственной связью и интернет-голосованием...
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Правильно, навіщо статистика, якщо цю інформацію можна скачати з сімок сотових операторів ))))
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