 Плануємо скасувати 40% форм Держстату для українських підприємств, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.
"Плануємо скасувати близько 40% форм Держкомстату, які заповнюють українські підприємства. Це є результатом аудиту, який ми проводили останні кілька місяців", - говориться в повідомленні.
За його словами, головна ідея реформи: не збирати у підприємств ту інформацію, яка і так є у держави. А також не збирати ту інформацію, яка не використовується для ухвалення управлінських рішень.
"За цими критеріями ми бачимо, що зможемо скасувати 43 форми (всього їх 110). Проте це не вплине на якість і обсяги інформації, яку для держави готує Держстат", - підкреслив Дубілет.
Зокрема, Кабмін планує скасувати такі форми:
- Звіт про використання та запаси палива (4-мтп);
- Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (1-опт);
- Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах (1-ІКТ);
- Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (1П-НПП);
- Звіт про обсяги реалізованих послуг (1-послуги);
- Звіт з праці (1-ПВ);
- Звіт про діяльність громадської організації (1-ГО);
- Звіт про виробництво промислової продукції за видами (1-П);
- Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (1-Б);
- Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (21-заг);
- Звіт про ціни виробників промислової продукції (1-ціни);
- Звіт про діяльність закладу вищої освіти" (2-3НК).
- Вы зачем лицо клиенту изрезали?
- Да по привычке... Три ошибки допустил... Решил зачеркнуть и начать по-новой...
У "рассеян" выражение есть - "Ломать - не строить...". А эти придурки полгода, включив "турборежим", только "ломают"... "Строить" - не получается... Это у нас Парубий ляпнул о 10-15 процентах "нелетальных ошибок" при принятии законов? Или "небритая абхазская харя..."?!!!
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