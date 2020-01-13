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 Минулого року за перевищення швидкості водіїв оштрафували майже на 100 млн грн, - патрульна поліція

Минулого року за перевищення швидкості українців оштрафували майже на 100 млн грн.

Про це повідомляє патрульна поліція, розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ.

Протоколи складали за допомогою пристрою Трукам, який вимірює швидкість руху. Більшість штрафів водії вже сплатили в держбюджет, інші - 10 мільйонів мають сплатити найближчим часом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВС ініціює посилення покарання водіїв за наїзди на людей і суттєве збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху. ФОТО

Тільки зафіксованих порушників швидкісного режиму в Україні минулого року виявилося понад 300 тисяч.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169508
 
 
 Топ коментарі
 
цей побрехун для себе автівку купляв.
спер на бідолашну матусю.
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Тобто середня сумма штрафу склала 333 гривні.
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Тобто середня сумма штрафу склала 333 гривні.
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цей побрехун для себе автівку купляв.
спер на бідолашну матусю.
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Малувато.
З них можна брати більше.
Розмитнити євробляху дорого було, а штрафи вони платити згідні.
Цей рік можна і мільярд витрусити.
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и шо аварийность на дорогах снизилась, где сравнительная статистика за предидущие годы?? или новость от новых копов о том что они лэвэ собрали?.......
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а разговор начат в сми именно потому, что статистика за прошльій год сказала, что дтп увеличились. вопреки увеличенньім штрафам.
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Виписали 100,а заплатили 1....да какая разніца....
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Оце ж так новина, просто сенсація... Дайте 1% від штрафу приватній компанії та припухнете від того, наскільки швидко вона стане мультиміліардною.

Користуюсь нагодою, щоб подякувати за 50км. в усіх населених пунктах, ото вже плем'я ДАЙ кусає собі лікті, що їм так не пофортунило. Минулого року за перевищення швидкості водіїв оштрафували майже на 100 млн грн, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 6026
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А сколько НОВОполицаи положили себе на карман?))))
Сколько дач и новых тачек появилось за этот год у карманычей НОВО полицаии!?))))
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при раскладе хотябы 1к 5, поцики поклали в карман пол ярда грн.только на превышении
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Штрафы должны быть с коэффициентом повышения, в зависимости от класса авто, если авто стоит 100 тыс.$, то почему владелец платит такой же штраф как и тот у кого авто за 10 тыс.$?
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Автомобиль за $10k менее опасен для окружающих?
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При чем здесь опасность ? Речь о мотивации не нарушать ПДД. Она у богатых должна быть не менее сильной, чем у рядовых граждан.
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Нет. Это штраф - наказание. Как можно наказывать одного человека более строго, чем другого за одно и тоже нарушение? Это дискриминация по имущественному признаку.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
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Во многих странах штрафы от дохода и это правильно. Но у нас это не проходит, за рулем Рэнж Ровер может ездить безработный бомж, у которого ни доходов, ни жилья.
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Він за те, щоб не могли ті, у кого багато грошей просто купляти право їздити швидко , розглядаючи штраф за перевищення як гру в покер-привать вдача, чи не привалить
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Для этого есть усиление наказание за рецидив, вплоть до лишения прав.
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Нет такого понятия вообще как "рецидив" для административной ответственности. Скольких толстосумов лишили прав за прошльій год ? И сколько из них вообще сами ездят без найма водителя ?
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еслибі еще мусора взятки не бралі а штрафовали всех офі ціально то єту сумму можно смело умножать на 10
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маловатобудет, нада срочно штрафы повышать .. Минулого року за перевищення швидкості водіїв оштрафували майже на 100 млн грн, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 3219
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Или скорость на всех дорогах сделать 30. Уже на всех почти трассах натыкали 50.
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Соблюдать законы заставляет не столько размер наказания, сколько неизбежность и неотвратимость наказания!
Безнаказанность порождает беззаконие.
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