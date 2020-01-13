 Минулого року за перевищення швидкості водіїв оштрафували майже на 100 млн грн, - патрульна поліція

Про це повідомляє патрульна поліція, розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ.
Протоколи складали за допомогою пристрою Трукам, який вимірює швидкість руху. Більшість штрафів водії вже сплатили в держбюджет, інші - 10 мільйонів мають сплатити найближчим часом.
Тільки зафіксованих порушників швидкісного режиму в Україні минулого року виявилося понад 300 тисяч.
спер на бідолашну матусю.
З них можна брати більше.
Розмитнити євробляху дорого було, а штрафи вони платити згідні.
Цей рік можна і мільярд витрусити.
Користуюсь нагодою, щоб подякувати за 50км. в усіх населених пунктах, ото вже плем'я ДАЙ кусає собі лікті, що їм так не пофортунило.
Сколько дач и новых тачек появилось за этот год у карманычей НОВО полицаии!?))))
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Безнаказанность порождает беззаконие.