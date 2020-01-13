 Минулого року за перевищення швидкості водіїв оштрафували майже на 100 млн грн, - патрульна поліція

Про це повідомляє патрульна поліція, розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ.

Протоколи складали за допомогою пристрою Трукам, який вимірює швидкість руху. Більшість штрафів водії вже сплатили в держбюджет, інші - 10 мільйонів мають сплатити найближчим часом.

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Тільки зафіксованих порушників швидкісного режиму в Україні минулого року виявилося понад 300 тисяч.