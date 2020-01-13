 "Ракета вибухнула біля кабіни пілотів. Вони загинули миттєво", - кадри з Ірану, де зібрали всі уламки літака МАУ. ВIДЕО

Про це кажуть фахівці, які працюють на місці трагедії, і яким вдалося зібрати вже значну частину залишків літака в одному місці, а зараз вони уважно вивчають ці уламки, йдеться в сюжеті ТСН, передає Цензор.НЕТ.

11 довгих рядів з уламками – це все, що залишилося від українського Boeing 737. Фактично без сну та відпочинку українські рятувальники три доби збирали металеві частини літака. Чи не найбільший шматок – це правий борт, де ще видніється напис "міжнародні авіалінії". Іранці вантажівкою підвозять рештки шасі та двигуна. Експерти одразу оглядають його лопаті: якби в ньому була пожежа, то вони мають бути в кіптяві. "Дивіться, незаймано чисті. Всі цілі", - констатують вони.

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Нарешті експерти добираються до носової частини літака – кабіни екіпажу, точніше того, що від неї залишилося. На верхній частині чітко видно вихідні обвуглені отвори. Фахівці швидко перевертають обшиття літака, шукають отвори й одразу ж розставляють мірні лінійки з цифрами – вочевидь, це вже прямі докази. Десятки отворів у нижній частині борту, краї яких увігнуті всередину. І нарешті самі осколки – вони застрягли в обшивці крісел.

Інша частина фахівців опитує свідків. Іранці навипередки розповідають про сильний вибух і вогонь, який падав із нічного неба. Українських експертів дивує, що на місці катастрофи вони не бачать мобільних телефонів – це при тому, що на борту було 167 пасажирів. "Де мобільні телефони, розбиті чи цілі? Де навігаційне обладнання?" - не розуміють вони. Остаточні висновки робитимуть згодом, але вже зараз експерти певні – ракета розірвалася біля кабіни пілотів. Вони загинули миттєво.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки вказують, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ був збитий Іраном. Президент Трамп заявив: "Хтось то на тому боці міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.