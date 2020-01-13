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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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 "Ракета вибухнула біля кабіни пілотів. Вони загинули миттєво", - кадри з Ірану, де зібрали всі уламки літака МАУ. ВIДЕО

Десятки отворів на фюзеляжі та осколки ракети в пасажирських сидіннях - іранці не могли заперечувати очевидного і тому визнали, що український Boeing збила таки їхня ракета.

Про це кажуть фахівці, які працюють на місці трагедії, і яким вдалося зібрати вже значну частину залишків літака в одному місці, а зараз вони уважно вивчають ці уламки, йдеться в сюжеті ТСН, передає Цензор.НЕТ.

11 довгих рядів з уламками – це все, що залишилося від українського Boeing 737. Фактично без сну та відпочинку українські рятувальники три доби збирали металеві частини літака. Чи не найбільший шматок – це правий борт, де ще видніється напис "міжнародні авіалінії". Іранці вантажівкою підвозять рештки шасі та двигуна. Експерти одразу оглядають його лопаті: якби в ньому була пожежа, то вони мають бути в кіптяві. "Дивіться, незаймано чисті. Всі цілі", - констатують вони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канадська група з розслідування катастрофи літака МАУ збереться в Ірані до 14 січня, - глава МЗС Шампань

Нарешті експерти добираються до носової частини літака – кабіни екіпажу, точніше того, що від неї залишилося. На верхній частині чітко видно вихідні обвуглені отвори. Фахівці швидко перевертають обшиття літака, шукають отвори й одразу ж розставляють мірні лінійки з цифрами – вочевидь, це вже прямі докази. Десятки отворів у нижній частині борту, краї яких увігнуті всередину. І нарешті самі осколки – вони застрягли в обшивці крісел.

Інша частина фахівців опитує свідків. Іранці навипередки розповідають про сильний вибух і вогонь, який падав із нічного неба. Українських експертів дивує, що на місці катастрофи вони не бачать мобільних телефонів – це при тому, що на борту було 167 пасажирів. "Де мобільні телефони, розбиті чи цілі? Де навігаційне обладнання?" - не розуміють вони. Остаточні висновки робитимуть згодом, але вже зараз експерти певні – ракета розірвалася біля кабіни пілотів. Вони загинули миттєво.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки вказують, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ був збитий Іраном. Президент Трамп заявив: "Хтось то на тому боці міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169502
 
 
 Топ коментарі
 
Если бы не русские, то этого бы не произошло! Потому что они дали им это вооружение! РФ - это страна спонсор терроризма! И нужно ее таковой признать!
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Кацапы дали бармалеям эти ТОРы в нарушение санкций, которые наложены на Иран и обязательны к выполнению всеми странами. Поэтому кацапия не спонсор терроризма, а самая настоящая территория-террорист.
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Скажу тебе по большому секрету, что в этом состоит принцип действия абсолютно всех зенитных ракет.
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Я думаю если тор свежий то возможно и дистанционно!
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Тут все ясно как на ладони ,ракета ударила в кабину!,те точнее под кабину в носовую часть где находится РЛС!,рлс дает излучение и в том числе коды борта и тд!,и именно Украинский борт был расшифрован стстемой как угроза !,совпадение?!
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єто можно сказать, что вторая ракета попал в него уже как в обьект, которьій без рлс. а вот первая, я считаю, попала в него как в укринский борт. потому что там все работало.
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Шоу на крови: Украинцев разгневал показ Квартала-95 после речи Зеленского про катастрофу

Траурнули с хайпом! А какая разница?

Трансляцию совкового телешоу "Вечерний квартал" на канале Коломойского "1+1" сразу после выступления Зеленского относительно сбитого в Иране украинского самолета украинцы считают кощунственным.
Фрагмент видео этой телетрансляции опубликован в соцсетях.
Как видно на кадрах видео, снятого с экрана телевизора, юмористическое шоу, главным действующим лицом которого еще недавно был клоун Зеленский, началось сразу же после его речи о катастрофе и жертвах.
"Прямой эфир канала. Оказывается дно можно пробивать глубже и глубже", - написала украинская блогерша Мария Мадзигон в подписи к видео.

Ее мнение поддержали другие пользователи сети, которые выплеснули волну возмущения в комментариях.

"Ракета вибухнула біля кабіни пілотів. Вони загинули миттєво", - кадри з Ірану, де зібрали всі уламки літака МАУ - Цензор.НЕТ 5700

"Ракета вибухнула біля кабіни пілотів. Вони загинули миттєво", - кадри з Ірану, де зібрали всі уламки літака МАУ - Цензор.НЕТ 1650

"Ракета вибухнула біля кабіни пілотів. Вони загинули миттєво", - кадри з Ірану, де зібрали всі уламки літака МАУ - Цензор.НЕТ 2783

"Ракета вибухнула біля кабіни пілотів. Вони загинули миттєво", - кадри з Ірану, де зібрали всі уламки літака МАУ - Цензор.НЕТ 4275

"Ракета вибухнула біля кабіни пілотів. Вони загинули миттєво", - кадри з Ірану, де зібрали всі уламки літака МАУ - Цензор.НЕТ 7461

https://oleg-leusenko.livejournal.com/12453491.html
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Есть еще упоротые которые сиотрят Г+Г, ожидая очередного бреда про то кого убил Порошенко?
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Washington Post сьогодні дали розгромну статтю про те, що Україна знала майже зразу, що Боінг був збитий ракетою, але не хотіла злити Іран...

https://www.washingtonpost.com/world/ukraine-knew-flight-752-had-been-shot-down-but-it-was-careful-not-to-antagonize-iran/2020/01/12/0b8770ce-34a9-11ea-971b-43bec3ff9860_story.html
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Оно, конечно, не так чтобы очень... Натурально, зашквар Бубона.
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К сожалению почему то подменяються понятия Украина, а не Зеленский. Так как это два взаимоисключающих понятия.
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ну уж нет. Раз 73% украинцев выбрали Зеленского, то Зе и есть Украина, для всего мира.
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Мир в таких тонкостях разбираться не будет.
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не разгромную, а сдержанную, даже хвалит Зеленского, да и автор примоскалена - Изабель Хуршудян, иностранный корреспондент, базируется в Москве.
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ну тот ка Зе лизал зад Ирану в первой речи..
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Первая ракета разорвалась возле кабины пилотов, а вторая ракета где разорвалась?
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тоже слева. развернув самолет еще больше. посмотри на карте. там треугольник меду аєропортом, точкой попадания и падения. база по левую строну борта и ракетьі тоже.
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По всей видимости у тебя сзади пониже спины.
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а у тебя там нижнее полушарие мозга, что тьі так вкурсе.
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вот первое видео. оно геолокализовано Белингкат. Мужик начал снимать скорее всего из-за рева ракетьі. И на видео сначала видно только ракету, самолета не видно, потому что он еще не горит. после поражения самолет загорелся и мьі видем как он горит и летит, вернее уже падает. https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=XGVh7eRQvGs&feature=emb_logo
а вот второе видео, которое мужик начал снимать из-за первого попадания ракетьі. у него на видео самолет уже горит и в него как и на первом еще раз попадает ракета. попадание видно по тем двум кольцам "дьіма", оно на обоих видео. https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=kDeVlf6CPgY&feature=emb_logo
после первого попадания самолет меняет траекторию полета, вот єто и есть та правда, которую иранцьі хотели нам впихнуть как причину запуска ракетьі. может и потому что второе видео появилось первьім в сети и там самолет уже горит. после второго попадания угол разворота еще более увеличился. но говорить о том, что там пилотьі специально упали на поле, не задев дома, єто бред. просто повезло. уже не бьіло пилотов. траекторию полета спровоцировали обе ракетьі. ни на какой аєропорт самолет не возвращался.
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Кацапи вбивають мирних по всьому світу, в тому числі і українців. Їх смертоносна зброя знаходиться у всії терористичних організаціх і не стабільних країнах. І ніби ніхто не звертає на це увагу. Та ще воно, ху@ло, лізе обговорювати з Марконом ситуацію в Ірані, Сірії і на Донбасі. Обикновений терорист, який вбиває і лізе щось розрулювати. Тіпа, давайте мені оце і я "повоздействую" і буде менше смертей. Світ перевернувся,
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а кому тоді діспечер давав команду на разворот?
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не було развороту від діспетчера. літак розвернули обидві ракети. цензор позавчора писав, що наші прослухали записи чорного ящика (той що пише переговори): диспетчер дав вказівки, літак вийшов на потрібну висоту і диспетчер попрощався з літаком. і все. улучання ракетою.
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Где мобильные телефоны, разбитые или целые? Где навигационное оборудование?" - не понимают они.

Копия истории Боинга в 2014....
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где мобилки...167 мобилок дети с аулов и кишлаков ближайших сперли
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